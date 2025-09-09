Cum vede Marius Șumudică primul 11 al României pentru meciul din Cipru: „Îl vreau pe Baiaram”. Trei schimbări importante față de rușinea cu Canada

în amicalul de pe 5 septembrie. Peste doar 4 zile, selecționata pregătită de Mircea Lucescu joacă în preliminariile CM2026 cu Cipru, iar Marius Șumudică a prezentat la FANATIK SUPERLIGA primul 11 pe care l-ar folosi la meciul de la Nicosia.

Marius Șumudică i-a făcut primul 11 lui Mircea Lucescu pentru Cipru – România: „Aș alege între Mitriță și Baiaram”

„Sunt ferm convins că echipa națională va suferi modificări la meciul cu Cipru. Nu știu la portar, dar Rațiu va continua. Cred că vor juca Popescu și Burcă. Din punctul meu de vedere, Bancu în partea stângă. Eu aș juca cu Șut în zona centrală. Probabil că Răzvan Marin și Stanciu nu vor lipsi, cu toate că Tănase traversează o perioadă foarte bună.

Dar nu vor lipsi, având în vedere, relațiile de joc, continuitatea, experiența la echipa națională. În dreapta, tot Man va continua, atacant Drăguș… Și în stânga, eu aș alege între Mitriță și Baiaram”,a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Pe cine ar titulariza Marius Șumudică în poarta la Cipru – România: „Apăra tot Moldovan”

„Cam așa văd eu primul 11. Nea Mircea știe mult mai bine. Eu, dinafară, așa văd și, dacă am greșit, e la vreo poziție. Atât! Un 4–3–3 clasic, adică ceea ce joacă echipa națională acum”

Nu știu la portar. Eu, dacă aș fi selecționer și mi s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Horațiu Moldovan, mă cunoașteți, sunt apropiat de jucători, apăra tot Moldovan!”, a punctat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Deci, cu excepția portarului, trei schimbări față de formula de start din amicalul contra Canadei ar face analistul FANATIK SUPERLIGA. Mihai Popescu, – și Mitriță sau Baiaram, în locurile lui Virgil Ghiță, Marius Marin și Alex Dobre.

