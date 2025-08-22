Sport

Cum vede Mihai Stoica plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj: „Eram convins"

Mihai Stoica era sigur că Dan Petrescu își va da demisia de la CFR Cluj! Cum a comentat decizia anunțată în exclusivitate de FANATIK
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.08.2025 | 09:30
Cum vede Mihai Stoica plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj Eram convins
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica și Dan Petrescu. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

La scurt timp după terminarea meciului Aberdeen – FCSB 2-2, Mihai Stoica a fost întrebat și despre plecarea lui Dan Petrescu, fostul său colaborator de la Unirea Urziceni, de la CFR Cluj.

Mihai Stoica, reacție după ce Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj: „Eram convins că nu poate să digere o înfrângere la diferență atât de mare”

FANATIK a oferit în exclusivitate această informație după ce formația din Gruia a fost umilită în Suedia de Hacken în turul play-off-ului din Conference League, scor 2-7. Ulterior, contactat de FANATIK pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect, Neluțu Varga a transmis că acceptă decizia anunțată de antrenor.

Revenind, pe lângă faptul că a ținut să îi felicite pe cei de la Universitatea Craiova pentru victoria lor de la Istanbul în fața lui Bașakșehir, Mihai Stoica a spus că se aștepta la un astfel de deznodământ în contextul dat, întrucât știa că Petrescu nu are cum să treacă prea ușor peste o astfel de înfrângere umilitoare.

„(n.r. Despre CFR Cluj) Deocamdată e o rivală pentru Universitatea Craiova (n.r. în lupta pentru titlul din Superliga), care a făcut un rezultat excepțional pe un teren foarte complicat, merită felicitări. Eram convins că Dan Petrescu nu poate să digere o înfrângere la diferență atât de mare și nu va continua”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce a spus oficialul campioanei României despre returul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League

De asemenea, cu aceeași ocazie, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a mai punctat și câteva aspecte referitoare la partida disputată de campioana României joi seară la Aberdeen:

„(n.r. Dacă ar fi marcat Aberdeen pentru 3-2 în prelungiri) Eram împăcat cu ideea, chiar dacă ar fi marcat, ok, se schimbau datele problemei, dar nu radical, trebuia să câștigăm, s-a mai întâmplat să întoarcem un rezultat, nu s-a întâmplat în acest sezon, din păcate.

Le mulțumim (n.r. suporterilor), așa cum le-am mulțumit mereu, această echipă reușește să canalizeze energiile tuturor românilor care simt roș-albastru, mai ales din diaspora. Mereu am considerat că suporterii noștri din diaspora sunt speciali și se comportă special. Chiar cred că vom fi 40.000 (n.r. la returul de pe Arena Națională)”. 

