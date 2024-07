Cum vede Mircea Geoană duelul pentru Cotroceni, cu Nicolae Ciucă. ”Avem o relație foarte bună”

Mai exact, Mircea Geoană e decis să rămână independent și să nu fie asociat cu PSD, partid condus de Marcel Ciolacu. Cât despre relația lui Mircea Geoană cu liderul PNL Nicolae Ciucă, secretarul general adjunct al NATO a avut doar cuvinte de laudă la adresa generalului Ciucă.

Cum vede Mircea Geoană duelul pentru Cotroceni, cu Nicolae Ciucă

Într-un dialog exploziv cu Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii , Mircea Geoană a vorbit fără perdea despre toate subiectele fierbinți ale momentului. Pentru Nicolae Ciucă, Mircea Geoană are un singur mesaj: ”să aibă răbdare”.

ADVERTISEMENT

”E clar, e venit recent în politică, are o problemă de adaptare. Și eu am venit din diplomat și m-am făcut politician, și am avut nevoie de o perioadă lungă de adaptare. Vii cu o reputație profesională bună, cum are dânsul, este un om foarte OK.

Am lucrat cu el ca ministru de apărare, la NATO, a fost OK. În clipa în care joci într-o piesă pentru care te-ai pregătit și își dă un rol pentru care nu ești pregătit, automat personajul în noul rol nu e convingător”, a explicat Mircea Geoană.

ADVERTISEMENT

Secretarul general adjunct al NATO regretă faptul că există o tradiție în politica românească de a canibaliza orice candidat care nu reușește să convingă electoratul că merită să fie președinte. ”Noi avem ceva, cred că vine de la otomani. Avem o cruzime în a omorî, politic vorbesc, adversarul politic, ceva incredibil. Noi nu mai reciclăm talentul. La noi nu ești cu mine, te-am terminat, la revedere”, a explicat Mircea Geoană.

”Mie mi se pare un om onest”, a intervenit Horia Ivanovici. ”Asta uneori e bine, alteori e rău. Mai e ceva, vorbeam de sfârșitul unui regim politic. Regimul politic se apropie de sfârșit. Este un om cu care am o relație foarte bună.

ADVERTISEMENT

Trebuie să învățăm un lucru, că oamenii de un anumit nivel de experiență se creează greu, nu avem luxul să-i omorâm pe toți. Nu înseamnă că cine pierde președinția trebuie să fie ars pe rug”, a completat Mircea Geoană.

”De aia v-am întrebat dacă vă veți lipi de PSD. E o chestiune delicată. Omul dacă i se pare că l-ai trădat. În momentul în care vă lipiți de un partid, va trebui să fiți foarte atent. Lumea vă va penaliza, se va considera trădată. Dumneavoastră de un an de zile mergeți pe cartea independentului. S-a săturat lumea de mulți dintre acești oameni care au făcut numai rău”, a intervenit din nou Horia Ivanovici, insistând asupra faptului că ar fi foarte riscant ca Mircea Geoană să se asocieze cu PSD.

ADVERTISEMENT

Mircea Geoană se ferește de o colaborare strânsă cu Marcel Ciolacu și PSD

Deși diplomat, Mircea Geoană s-a arătat deranjat de modul în care , lăsând să se înțeleagă că nu ar accepta niciodată o colaborare strânsă cu acesta, din lipsă de încredere.

”Sunt convins că există și un astfel de calcul. Când am spus că este anul independenților chiar cred în asta și se va întâmpla. Nu vreau să spun că nu pot avea o relație bazată pe respect cu partidele din România. Eu n-am o problemă cu PSD și PNL. Dacă întrebi pe români ei văd necesar apariția unor partide noi, cu lideri tineri, cu integritate. Lumea simte asta.

Folosirea numelui meu în partide, îi rog respectuos. Dacă vor să vină la discuție să vină. Nu mai face chestia asta. Până ieri în înjurai, să își facă lecțiile, să se hotărască, acum devine colegul nostru. Eu într-un partid politic nu mă mai întorc. Dă un sentiment de capcană și că nu mai au soluții. Am avut și o perioadă când făceam compromisuri”, a concluzionat Mircea Geoană.

Cum vede Mircea Geoană duelul pentru Cotroceni, cu Nicolae Ciucă. Caracterizarea făcută liderului PNL