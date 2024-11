Cum vede Nadia Comăneci schimbarea la față a Americii, după alegerea lui Donald Trump. FANATIK a discutat cu români celebri care trăiesc în SUA

Donald Trump se întoarce la Casa Albă după o victorie convingătoare la alegerile din 5 noiembrie. Republicanul a rescris istoria și se așteaptă ca revenirea lui să modifice raportul de forțe la nivel mondial.

Românii care trăiesc în Statele Unite ale Americii întâmpină ”noua realitate” într-un mod diferit. Unii au așteptări mari, alții sunt dezamăgiți. FANATIK a luat legătura cu mai multe vedete care locuiesc în SUA pentru a surprinde cât mai exact atmosfera de dincolo de ocean.

Nadia Comăneci: ”În Oklahoma e liniște”

Nadia Comăneci locuiește în Oklahoma, acolo unde Donald Trump s-a impus lejer, cu 66,2% (7 voturi electorale). Zeița de la Montreal spune, însă, că nu a simțit vreun moment tensiune sau încrâncenare, în ziua alegerilor. , au votat cu câteva zile înainte, prin procedura de ”early voting”.

Românca s-a abținut să comenteze victoria lui Donald Trump și spune că acesta urmează să dovedească în următorul mandat dacă a meritat sau nu încrederea americanilor care au pus votul pe numele lui.

”E liniște și pace, unde suntem noi, în Oklahoma. Eu si Bart am votat cu 2 zile înainte de alegeri, fiecare în urna separată. Dacă realegerea lui Trump va fi benefică, rămâne de urmărit în următorii patru ani”, a declarat Nadia Comăneci, pentru FANATIK.

Cătălina Toma simte valul de dezamăgire: ”Ura și atacurile sunt deja prezente în online”

Interpreta Cătălina Toma este dezamăgită de întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă și crede că va urma o perioadă marcată de ură. În prezent, America este extrem de divizată, iar cetățenii vor trebui să se adapteze unei noi realități. Artista consideră că alegerea liderului republican va avea un impact major, nu doar pentru Statele Unite, ci și pentru întreaga lume.

„Se simte valul de dezamăgire din partea democraților, iar ura și atacurile votanților republicani, sunt deja prezente în online. Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă pentru un al doilea mandat ca președinte va avea un impact major. Se va simți în multe aspecte ale vieții americane și, de asemenea, în întreaga lume. Dar, într-un final, ține de noi ca oameni, cum gestionăm noua realitate și dacă putem să trecem peste diferențele de mentalitate”, a povestit Cătălina Toma, Regina R&B.

Anamaria Ferentz a votat cu Kennedy Jr: ”Americanul obișnuit vrea siguranță și un stat curat”

Băcăuanca Anamaria Ferentz, fostă solistă a trupei Demmo, spune că realegerea lui Donald Trump pentru încă un mandat la Casa Albă nu a fost o surpriză pentru ea sau apropiații ei care locuiesc în Statele Unite. Cu toate acestea, interpreta spune că a votat cu un alt candidat, Robert F. Kennedy Jr, pentru că nu a crezut în niciunul dintre cei doi favoriți, Kamala Harris sau Donald Trump.

„Nu știu cum arată America, important este că la mine acasă este liniște și pace. Este interesant că a câștigat Trump pentru mine și probabil pentru mulți alții. După tot ceea ce a făcut, să iasă tot el, arată că americanul normal nu vrea cu democrații, cu Kamala. Pentru că în statele democrate este jale din punct de vedere al multor lucruri: al siguranței, al businessurilor, al taxelor, al curățeniei. Și atunci americanul normal ce vrea?! Vrea să fie în siguranță, vrea să aibă o viață liniștită, vrea să aibă un oraș sau un stat curat.

Eu, un cetățean obișnuit în America, nu știu dacă am crezut vreo secundă că are șanse Kamala. M-aș fi mirat într-un fel dacă ieșea ea. N-am votat nici cu unul, nici cu altul. Eu am votat cu Kennedy pentru că mi se pare cel mai educat dintre toți. Militează pentru sănătate și pentru protejarea mediului, care este foarte important. Nu ai o planetă, nu ai nimic, nu exiști.

Îmi place politica lui din ceea ce am văzut. Din nou, nu sunt specialist. Din ce am citit despre el, din ceea ce am văzut, mie îmi place Kennedy. Sper ca în următoarii patru ani să ajungă să fie candidat la președinție. Susținut, că anul acesta nu mi s-a părut că a fost susținut aproape deloc. Și știu și de ce, pentru că a candidat cu democrații. Au crezut că are Kamala mai multe șanse ca el, dar uite că au greșit. Sper ca la următoarele alegeri să candideze independent sau pentru republicani, în nici într-un caz cu democrații”, a explicat Anamaria Ferentz pentru FANATIK.

Milionarul Nick Rădoi jubilează: ”Ne-am eliberat de o gândire greșită”

, susținător declarat al lui Donald Trump, spune că trăiește intens euforia de după alegeri. Stabilit în America de mai bine de patru decenii, afaceristul român nu-i are deloc la inimă pe democrați și se consideră eliberat, după patru ani de administrație Biden.

Rădoi crede că Donald Trump a fost votat masiv de cei care au valori creștine, în timp ce Kamala Harris reprezintă un simbol al progresiștilor.

„Pot spune este că americanii au scăpat de un stres pe care l-au simt în ultimii patru ani. Majoritatea au avut o panică continuă pentru viața pe care urmau să o trăiască după aceste alegeri. Eu fiind în America de 44 de ani, pot spune că nu am întâlnit un stres mai mare ca în acești patru ani. Asta pentru că, vedeam un viitor greșit dacă ieșeau democrații.

Așa că astăzi, după ce Donald Trump a câștigat, ne-am eliberat de acest sentiment, pe care nu doar eu l-am trăit, ci 70% din locuitorii Americii. Ne-am eliberat de o gândire greșită, de o guvernare coruptă. O guvernare care nu prezenta ceva sigur pentru viitorul copiilor noștri, familiiilor noastre. Nu puteam să văd un viitor normal, un viitor pe care ei și-l doreau. Era un viitor fără Dumnezeu. Creștinismul în America s-a bucurat cel mai tare de acest lucru, că Donald Trump a câștigat”, a dezvăluit milionarul Nick Rădoi, pentru FANATIK.