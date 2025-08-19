Cum vor arăta orele în școlile comasate: ”Va fi mult mai greu de manageriat un astfel de colectiv de elevi”

pun probleme în ceea ce privește felul în care vor arăta orele. În aceste unități de învățământ va fi mult mai greu de manageriat colectivul de elevi, în special în zonele rurale. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână.

ADVERTISEMENT

Cum vor arăta orele în școlile comasate

Părinții care au elevi înscriși la școală vor să știe în ce fel se vor desfășura orele în cadrul acelor unități comasate. Până acum cadrele didactice nu au oferit prea multe informații, însă directorii vin cu lămuriri în acest sens.

Din păcate, foarte mulți directori își pierd posturile. Un alt dezavantaj este faptul că, în multe cazuri, elevi de vârste diferite vor învăța simultan în aceeași clasă. În această situație este o școală gimnazială din Prundu, județul Giurgiu.

ADVERTISEMENT

Pentru că avea mai puțin de 500 de copii a fost arondată Liceului Tehnologic. Unitatea de învățământ a fost renovată vreme de 7 ani, iar când credea că va beneficia de o clădire nouă a primit o veste cu totul neașteptată.

Noua clădire va fi folosită de cei 200 de elevi care au fost arondați liceului după comasarea școlilor. Împreună cele două unități de învățământ vor atinge un prag minim de 500 de copii, astfel încât să beneficieze de personalitate juridică.

ADVERTISEMENT

„Nu sunt beneficii. Se vor comasa clasele a șasea și a șaptea. Având împreună sub 28 de elevi, vor deveni o singură clasă. Va fi mult mai greu de manageriat un astfel de colectiv de elevi”, a spus directorul Liceului Tehnologic Prundu, Maria Manole, pentru .

ADVERTISEMENT

Ce aduce bun comasarea școlilor

Ministerul Educației a transmis că unul dintre avantajele de care se bucură comasarea școlilor este în beneficiul elevilor. Copiii vor avea acces la baza materială a unor școli mai mari. Concret, vor putea folosi echipamentele și cărțile din bibliotecă, achiziționate din fonduri europene.

ADVERTISEMENT

„Elevii rămân pe loc, ei vor funcționa tot în clădirile în care funcționează și acum. Nu trebuie să se deplaseze într-un alt loc, în altă clădire, în alt sat”, a declarat inspectorul general, Florentina Găină, mai arată sursa menționată.

„Banii vor fi la comun. Bugetul va fi gestionat de către consiliul de administrație al structurii juridice, din care vor face parte atât profesori din cele două unități, cât și reprezentanți ai autorității locale”, susține directorul liceului Nicolae Cartojan, Mihaela Nidela.

Pe de altă parte, unui liceu din Ialomița este de părere că instituția pe care o conduce poate funcționa autonom. Acesta a trimis o sesizare către Ministerul Educației, precizând că nu dorește comasarea școlilor.

În concluzie, reprezentanții Ministerului Educației declară că lista de reorganizare a ajuns la forma finală. Momentan, nu se știe care este numărul de profesori care pierd ore sau câți rămân fără post, după aceste schimbări.