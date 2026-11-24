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De când a fost preluată de americanii de la Liberty Media, Formula 1 a atins noi borne de audiență și de imagine. Principalul sport cu motor al lumii a ajuns și în alte sufragerii, cu scopul de a oferi un spectacol pe măsura așteptărilor. Începând din 2027, fanii vor putea vedea în detaliu cum favoriții lor înfruntă marile provocări și dificultăți ale acestui sport.

O parte din piloții Formulei 1 vor avea, din sezonul următor, monitorizare în timp real privind starea de sănătate. Totul se va face prin intermediul unor brățări inteligente, ce vor fi furnizate de compania WHOOP.

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Este vorba despre o nouă înțelegere stabilită cu o marcă americană de dispozitive-smart, prin care datele piloților vor fi oferite în direct prin transmisiunile TV. Astfel, fanii vor putea vedea, spre exemplu, care este pulsul unui pilot într-un moment de maximă adrenalină.

Momentan, numai câțiva dintre cei aflați pe grilă vor beneficia de aceste instrumente de măsurare. Ferrari are deja o colaborare cu WHOOP, de la începutul anului 2026, pentru ca membrii echipei să-și poată monitoriza nivelul de stres pe tot parcursul sezonului.

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Aceste gadgeturi măsoară variabilitatea ritmului cardiac, volumul maxim de oxigen consumat într-un minut (VO2) și calitatea somnului. Ideea celor de la Formula 1 este de a evidenția eforturile pe care le depun piloții zi de zi în cockpit. O tehnologie similară a putut fi întâlnită, în ultimii ani, și în MotoGP, telespectatorii putând observa ritmul cardiac al unui pilot în timpul cursei.

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„WHOOP aduce o dimensiune complet nouă în Formula 1, dezvăluind performanța umană din spatele volanului. Timp de decenii, fanii au avut o perspectivă extraordinară asupra mașinilor, dar au știut mai puțin despre impactul pe care cursele îl au asupra piloților.

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Acum, pentru prima dată, putem arăta ce se întâmplă în corpul unui pilot în timpul celor mai intense momente ale unei curse. Acest lucru va schimba modul în care fanii percep Formula 1 și, în cele din urmă, va aprofunda înțelegerea noastră privind performanța umană”, a declarat Will Ahmed, CEO al companiei WHOOP, citat de .

Despre firma WHOOP. Cofondată de un român!

Acest brand a apărut pe piață în 2012, după ideea omului de afaceri americano-egiptean Will Ahmed, fost atlet și student al Universității Harvard. Cofondator WHOOP este și un român, pe nume Aurelian Nicolae.

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Printre primii sportivi de renume care au folosit și promovat brățările acestei firme cu sediul în Boston se numără Michael Phelps și LeBron James. Device-urile pot fi utilizate numai împreună cu un abonament, al cărui tarif pornește de la 200 de euro pe lună.

Ambii piloți Ferrari dispun deja de tehnologiile celor de la WHOOP. Charles Leclerc, , poartă de mai bine de un an o brățară a mărcii americane. Colegul său, Lewis Hamilton, care a fost la rându-i , a putut fi surprins la conferințele de presă din 2026 purtând un device similar de monitorizare.