Cum vor contribui vulcanii la mineritul de Bitcoin. Pariul țării care vrea să revoluționeze piața monedelor virtuale

El Salvador are planuri mari în ceea ce privește Bitcoinul, iar acestea sunt deja concretizate într-o lege adoptată recent de statul central-american.

Președintele Nayib Bukele a promis că va transforma Bitcoin într-o monedă recunoscută de stat, iar în doar câteva săptămâni de la primele anunțuri, legea a și trecut de toate hopurile legale, El Salvador înregistrând o premieră mondială ca .

Noua lege arată că rata de schimb între Bitcoin și dolarul american (moneda oficială din El Salvador) va fi stabilită în mod liber de către piață.

Prețurile vor putea fi exprimate în Bitcoin, iar taxele vor putea fi plătite de cetățeni și în această monedă. De asemenea, operatorii economici vor fi obligați să accepte Bitcoin ca monedă de plată atunci când un client oferă acești bani pentru a achiziționa un bun sau un serviciu.

Mai mult, prin noua lege Bitcoin, statul își ia angajamentul de a sprijini cetățenii prin oferirea de îndrumare și acces la toate mecanismele necesare pentru a putea desfășura tranzacții în . Autoritățile se vor ocupa și de crearea structurii instituționale pentru a aplica această lege.

Pentru ca El Salvador să beneficieze și mai mult de pe urma noii decizii financiare, statul și cetățenii săi au nevoie nu doar să dețină Bitcoin, ci și să îl mineze.

Bitcoin nu este infinit, așa cum se întâmplă cu alte monede virtuale. Știm că vor exista doar 21 de milioane de astfel de monede, iar în prezent mai sunt aproximativ 2,26 milioane de monede ce așteaptă să fie minate.

Noi blocuri (care conțin momentan 6,26 Bitcoin fiecare) sunt generate la aproximativ 10 minute. Cu toate acestea, recompensa este înjumătățită periodic (acest pas are loc o dată la 210.000 de blocuri minate, sau cam o dată la 4 ani), iar următoarea înjumătățire este preconizată să aibă loc în data de 16 martie 2024. Astfel, o altă estimare arată că ultimele monede vor fi minate în anul 2140.

Așadar, El Salvador mai are mult timp la dispoziție să mineze monede virtuale, însă Nayib Bukele nu are de gând să contribuie la poluarea planetei prin aceste activități.

Mineritul de Bitcoin este o activitate extrem de energofagă, iar unele dintre cele mai recente estimări arată că amprenta de carbon anuală a minerilor este echivalentă cu cea a întregului stat Argentina. Unele state s-au confruntat chiar cu probleme din cauza mineritului de monede virtuale. Iranul a ajuns să diminueze iluminatul stradal, .

Pentru ca mineritul să fie profitabil, este nevoie ca factura la energie electrică să aibă un cost cât mai mic. Aceste prețuri mici sunt posibile în cazul în care energia electrică este obținută din surse deosebit de poluante, precum cărbunele.

Se încearcă totuși tranziția către mineritul de Bitcoin folosind surse de energie electrică mai verzi. Prețul curentului electric obținut astfel este mai mare, însă este în continuă scădere.

El Salvador are un as în mânecă în ceea ce privește mineritul de Bitcoin, iar președintele este hotărât să îl speculeze la maximum. 60% din energia electrică a statului provine din surse regenerabile, iar ”vedeta” este energia geotermală, 22% din totalul de curent electric produs și consumat în El Salvador fiind obținut astfel.

El Salvador este chiar cel mai mare producător de energie geotermală din America Centrală. Președintele vrea să folosească facilitățile de acest fel pentru a furniza energia electrică necesară fermelor de Bitcoin deja existente sau care vor lua naștere în țară.

”L-am informat pe președintele LaGeoSV (compania de stat ce gestionează facilitățile de energie electrică geotermală) că este nevoie să creeze un plan prin care să ofere facilități minerilor de Bitcoin, astfel încât aceștia să poată mina cu energie de la vulcanii noștri, energie 100% curată, 100% regenerabilă și cu 0% emisii”, arată Nayib Bukele într-un mesaj pe Twitter, afirmând că ”planul va evolua rapid”, conform .

Planul lui Bukele este unul cu potențial destul de ridicat și arată încă o dată cât de serios este președintele în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii Bitcoin în țara pe care o conduce.

O nouă facilitate geotermală este în lucru în El Salvador, după ce un puț a fost săpat recent. Conform președintelui Bukele, acesta ar urma să ofere aproximativ 95 MW de energie electrică, iar în jurul acestei centrale electrice va fi construită și o fermă de Bitcoin. Admirabil este că puțul a fost săpat la doar 24 de oe după ce ideea de creare a unor astfel de facilități

Our engineers just informed me that they dug a new well, that will provide approximately 95MW of 100% clean, 0 emissions geothermal energy from our volcanos 🌋

Starting to design a full mining hub around it.

What you see coming out of the well is pure water vapor 🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele)