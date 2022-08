Cum vor fermierii să-și reinventeze afacerile cu muncitori din Nepal sau Sri Lanka. „Românii nu mai sunt buni? Vreți din Asia ca să luați ceva de la stat de pe urma lor”

Greu de crezut, însă cât se poate de adevărat, România a devenit o piață interesantă de muncă pentru străini. Drept pentru care fermierii n-au mai ezitat o clipă și au anunțat că se gândesc să-și schimbe din temelii afacerile pe care le au folosindu-se chiar de oameni veniți de la mii de kilometri depărtare pentru a face bani în țara noastră.

România, țara la care visează nepalezii și cei din Sri Lanka

Nu sunt singura categorie care apelează la străini. De-a lungul timpului, România a primit cu brațele deschise bone filipineze, brutari indieni, mecanici auto, instalatori și constructori de prin toate colțurile lumii. Ajung aici pe filiera unor agenții de recrutare, apoi trimit sfoară-n țara lor și își cheamă rude și prieteni. Unii dintre ei spun că România pare a fi raiul pe pământ, în timp ce alții recunosc că se gândesc la continuarea traseului către vestul Europei.

ADVERTISEMENT

Nu puțini sunt cei care aleg să rămână și dovada clară sunt șantierele patriei înțesate de astfel de lucrători sau parcurile din marile orașe unde bonele din Asia aproape că au devenit majoritare. Culmea, supărați pe solicitările românilor, vor și ei să apeleze acum la forța de muncă de afară.

Oamenii spun că sunt disperați și nu o dată au fost nevoiți să facă singuri treaba după ce conaționalii au fugit de la locul de muncă. Și salariul pe care îl oferă nu este deloc unul de neglijat. De altfel, în urmă cu ceva timp a făcut istorie anunțul unui oier din zona Sibiului.

ADVERTISEMENT

Pavel Stoian a lăsat pe toată lumea cu gura căscată când . A oferit nu mai puțin de 4500 de lei, bani pe care îi dădea în debutul pandemiei, între timp se discută de o sumă chiar mai mare. Ciobanul avea nevoie de oameni care să urce cu oile la munte, oameni de meserie, obișnuiți cu munca și viața aceasta.

”Eu nu am nevoie de un om lângă oi, eu am nevoie de ciobani adevărați care să știe meserie. Nu toți oamenii care stau lângă oi sunt și ciobani, cum nu toți cei dintr-un spital sunt doctori care operează. Oferta este cât se poate de reală. Eu am calculat salariul în funcție și de cât scutesc la furajare, nu mă interesează ofertele de pe piață. Dar vă spun sincer că e greu să găsești oameni buni, oameni în stare să câștige banii ăștia”, declara acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mâncare, țigări, băutură și salariu solicită românii, însă nu mulți se mai îngrămădesc atunci când trebuie să și presteze. Culmea, spun ciobanii, multe s-au schimbat între timp și meseria nu mai e chiar atât de grea. „Din păcate, ciobani de meserie mai sunt foarte puțini, sunt îmbătrâniți. Acum discutăm despre o altă transhumanță, nu mai e ca cea de pe vremuri. Mâncarea se duce sus cu camioanele, nici nu mai avem măgari”, și-a continuat acesta explicațiile.

Acum, pe un grup al crescătorilor de vaci, un fermier a transmis că se gândește serios să-i înlocuiască pe români cu muncitori din Nepal și Sri Lanka. Mesaroș Mihaela a primit mai multe răspunsuri. Dacă unii au contrat-o serios, alții i-au transmis că o pot ajuta cu agenții care se ocupă fix cu așa ceva. „Eu am căutat un om la vaci și nu am găsit. Acum îmi aduc din Bangladesh, îl angajez, îi dau salariu minim pe economie și mâncare și nu atâtea pretenții, țigări și câte și mai câte”, a punctat Popa Dorel.

ADVERTISEMENT

„Angajații români vor să împarți totul cu ei. De unde dacă tot ce vinzi este pe un preț de nimic”, a argumentat și Ion Rădulescu. „Știu familii care câştigă lunar peste 10 mii de lei iar toamna nu au niciun ban. Acum, vara zilnic bea 10 beri de 0.5 litri bărbatul, copiii câte 3 energizante, femeia se duce de cel puțin 4 ori pe zi la magazin”, a mai zis și Istvan Olah despre obiceiurile angajaților din România.

ADVERTISEMENT

Adrian Stanis s-a arătat revoltat de anunțul conaționalului său și i-a bătut obrazul acestuia. Omul spune că fermierii urmăresc, de fapt, altceva atunci când angajează străini. „Angajații români nu mai sunt buni sau vreți doar din Asia ca să luați ceva de pe urma lor de la stat? Sunt cazuri în care românii care muncesc nu găsesc de muncă din cauză că voi preferați alți muncitori”, a spus acesta. „Trist, dar adevărat, preferă ajutor social sau alte ajutoare decât să aibă un loc de muncă”, a mai zis și Voichița Păcurar.

De remarcat că, la începutul anului, Ministerul Muncii a transmis că este gata să primească în țară un număr dublu de asiatici. Străinii ar urma să compenseze lipsa forței de muncă și să rezolve o eventuală criză în domeniu. De altfel, România a dublat numărul avizelor de lucru pentru muncitorii care vin în țara noastră din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh sau India.