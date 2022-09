Cum vor fi afectate CFR Cluj, FCSB sau U Craiova de noile reguli financiare ale UEFA! Care sunt cerinţele pentru licenţierea în cupele europene şi când intră în vigoare

Fair Play-ul Financiar a devenit istorie, la 12 ani de la introducerea de către UEFA. Forul continental a aprobat un nou sistem, care va intra în vigoare din sezonul 2023-2024, însă măsurile vor fi implementate treptat. La noile cerinţe vor trebui să adere şi cluburile din SuperLiga, în frunte cu CFR Cluj, FCSB şi Universitatea Craiova, reprezentantele tradiţionale ale României în cupele europene.

Care sunt cele trei cerinţe financiare ale UEFA pe care CFR Cluj, FCSB sau U Craiova trebuie să le respecte

Conform FSCLR (Financial Sustainability and Club Licensing Regulations / Regulamentul de sustenabilitate financiară şi licenţiere a cluburilor), noul sistem este axat pe trei piloni: controlul costurilor, solvabilitate şi stabilitate. Dintre aceste trei cerinţe, cea mai importantă este prima.

Controlul costurilor face referire, de fapt, la costurile pe care un club le are cu lotul. Vorbim de salarii, sume de transfer şi comisioane plătite impresarilor sau intermediarilor. UEFA vrea ca aceste costuri să nu depăşească cel mult 70% din veniturile obţinute de club, însă procentul va deveni obligatoriu abia din sezonul 2025-2026. Pentru stagiunea 2023-2024, costurile nu trebuie să depăşească 90% din venituri, iar pentru 2024-2025 bariera cade la 80%.

Solvabilitatea are legătura cu datoriile clubului către jucători, staff sau autorităţi. UEFA va verifica trimestrial dacă echipele, care cer licenţă pentru cupele europene, respectă acest capitol. Practic, clubul nu trebuie să aibă plăţi restante pe datele de 15 iulie, 15 octombrie şi 15 ianuarie, în sezonul când cere licenţa pentru cupele europene, conform articolelor 80, 81 şi 82 din FSCLR (Financial Sustainability and Club Licensing Regulations).

Stabilitatea se referă la noile cerinţe de câştig din fotbal, iar principalul factor este “abaterea acceptabilă”. Este vorba de câţi bani îşi poate permite un club să piardă. Iniţial, UEFA anunţase o limită de pierderi în valoare de 30.000.000 de euro în trei sezoane, însă suma a crescut la 60.000.000 de euro în tot atâtea sezoane. Un club care nu a mai avut probleme financiare în trecut poate depăşi limita cu încă 10.000.000 de euro.

Câţi bani ar fi putut cheltui CFR Cluj, FCSB şi U Craiova dacă procentul de 70% ar fi intrat în vigoare din sezonul actual

În primăvara acestui an, cluburile care au apelat la licenţă europeană şi-au prezentat pe site-urile oficiale raportul financiar pentru anul 2021. Astfel, FANATIK poate simula care ar fi fost controlul costurilor dacă UEFA ar fi implementat procentul de 70% încă din sezonul actual.

La finalul anului 2021, în valoare de 54.449.204 lei (aproximativ 11.000.000 euro). Astfel, campioana României ar fi trebuit să cheltuie maxim 7.700.000 euro la capitolul controlul costurilor. În acelaşi timp, conform raportului financiar din 2021, ardelenii înregistrau 64.500.540 lei (aproximativ 13.000.000 euro) la capitolul cheltuieli cu personalul.

în valoare de 26.524.192 lei (aproximativ 5.400.000 euro). În cazul “roş-albaştrilor”, suma maximă pentru controlul costurilor ar fi fost de 3.780.000 euro. Pentru anul trecut, vicecampioana României a avut 32.437.170 lei (aproximativ 6.500.000 de euro) cheltuieli cu personalul.

În 2021, , astfel că suma maximă pentru controlul costurilor ar fi fost de 4.100.000 euro. La capitolul cheltuieli cu personalul, Ştiinţa a înregistrat 36.613.602 lei (aproximativ 7.400.000 euro).

Ce riscă un club care va încălca Regulamentul de sustenabilitate financiară şi licenţiere a cluburilor

Pentru moment, UEFA a aprobat o primă serie de sancţiuni pentru cluburile care vor încălca Regulamentul de sustenabilitate financiară şi licenţiere a cluburilor. Echipele în cauză pot pierde puncte sau să aibă impusă o limitare a numărului de jucători pentru lista cerută la meciurile europene.

Andrea Traverso, oficial al UEFA, a anunţat că se va lua în calcul şi retrogradarea respectivului club dintr-o competiţie în alta. Măsura prin care o echipă poate să cadă din Liga Campionilor în Europa League, dacă încalcă regulile, nu a fost aprobată încă.