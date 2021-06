Claudiu Năsui a precizat cum a fost regândită modalitatea de a acorda bani antreprenorilor în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

ADVERTISEMENT

Cum vor putea beneficia antreprenorii de banii din PNRR? Claudiu Năsui: “Avem o nouă filozofie”

Potrivit , în loc de granturi acordate direct firmelor, guvernul oferă instrumentele financiare pentru ca acestea să poată lua credite bancare.

”În principal pentru mediul de afaceri avem o nouă filozofie de a acorda banii. Adică nu mai acordăm imediat sub formă de granturi, direct la firme, ci dăm pentru foarte multe firme instrumente financiare să poată lua credit bancar cu dobândă subvenționată, eventual 0, cu garanție de la stat chiar 100% din creditul luat.

După care, dacă după primul, al doilea și al treilea an își îndeplinesc indicatorii, abia atunci va interveni o componentă de grant, de exemplu 20% din principal, să nu mai trebuiască să fie rambursat după primul an, după al doilea an dacă ți-ai atins indicatorii încă 20%, și după al treilea an încă 20%.

ADVERTISEMENT

Este o filozofie nouă, care practic cointeresează și antreprenorul să atingă obiectivele. Nu mai este vorba doar despre a lua banii la început și a fi monitorizat apoi un an, doi ani, trei ani.

În același timp este un risc mult mai mic pentru statul român de a avea rambursarea banilor europeni”, a declarat Claudiu Năsui la Antena 3.

Ministrul a mai precizat că primul pas pentru a-i ajuta pe români să devină antreprenori este ”ușurarea poverii fiscale:

ADVERTISEMENT

„Antreprenoriatul pe banii statului are multe probleme, exact așa cum îl vedem acum. Ce putem să facem?

Să-i ușurăm povara fiscală, să reducem povara fiscală pe muncă, care în România este foarte mare.

ADVERTISEMENT

Nu pe muncă în general, ci pe muncă pe salariile mici. (…) Suntem împotriva oricăror creșteri de taxe sau taxe noi”, a mai spus Claudiu Năsui.

Ce este Planul Național de Relansare și Reziliență?

Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027.

ADVERTISEMENT

Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a face față provocărilor generate de Criza COVID-19 și consecințele sale economice.

Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) este pilonul principal al #NextGenerationEU și are alocat un buget total de 672,5 miliarde euro.

Pentru utilizarea instrumentului de finanțare MRR fiecare stat membru al UE trebuie să elaboreze propriul prin care își stabilește domeniile prioritare de investiții în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență.

ADVERTISEMENT

se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.