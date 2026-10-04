Cum vor reacționa cei 50.000 de fani pe Arena Națională, ce trebuie să schimbe Hagi și ce se întâmplă cu Ianis

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Naționala României nu are foarte mult timp să-și lingă rănile după ce a fost învinsă cu 6-0 de Polonia, întrucât în doar câteva zile „tricolorii” trebuie să joace din nou. Elevii lui Gică Hagi vor întâlni din nou Suedia, de această dată pe Arena Națională în fața a 50.000 de suporteri. Mihai Stoica a explicat ce trebuie să se schimbe în tabăra „tricolorilor” până la următoarea partidă.

Care este primul pas pe care România trebuie să-l facă în fața a 50.000 de oameni pe Arena Națională

În cadrul emisiunii „MM la FANATIK”, Mihai Stoica a explicat că un prim pas pe care toată lumea de la naționala României ar trebui să-l facă este asumarea și conștientizarea greșelii, întrucât doar așa aceasta poate fi remediată:

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„Mie îmi plac oamenii care ies în față la înfrângeri. Și la înfrângeri de genul ăsta. Ca să poți să reușești în viață, trebuie să-ți însușești foarte bine lecția umilinței. Dacă nu realizezi asta, ai o mare problemă. Dacă nu reușești să-ți recunoști ție însuți când greșești că ești vinovat, atunci ai o mare problemă. Și asta e valabil pentru toți, începând de la magazioner, până la președintele federației. Trebuie ca toată lumea să-și asume o parte de vină. Când reușești și te prezinți, cum era pe vremuri, la casierie, cam așa trebuie să, nu neapărat să-ți prezinți scuze, ci să faci ceva, să-ți îmbunătățești performanța, vorbind de absolut fiecare om în parte.

Nu e ușor pentru că, la un moment dat, fotbalul are atât de multe taine… cu cât vezi mai mult fotbal, cu cât încerci să îl înțelegi, cu atât realizezi că este și mai complex și este aproape imposibil să îl înțelegi. De ce? Pentru că, spre exemplu, un fotbalist care îți poate juca trei ani la un nivel foarte bun, rămâne la aceeași echipă, teoretic ar trebui să fie și mai bun. Și el cade în cap și nu-ți mai joacă nimic. Și nu știi. Sunt probleme extra-sportive? Poate sunt, poate nu sunt. Nu există explicații. Există jucători pe care îi vezi în antrenamente că nu mai pot juca și nu înțelegi de ce. Sunt mult prea multe necunoscute și o să vin cu un clișeu înfiorător: de aceea e frumos fotbalul. Doar că în momentul în care pierzi și de maniera asta nu e frumos deloc. Și o să vin cu un alt clișeu: viața merge înainte”, a declarat Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

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Ce se întâmplă cu Ianis Hagi la meciul cu Suedia de la București

Ianis Hagi nu a rupt gura târgului în niciunul dintre meciurile pe care le-a jucat, contra Suediei și contra Poloniei, tocmai de aceea Mihai Stoica este de părere că mai întâi de toate trebuie analizat mentalul jucătorului, pentru că în momentul de față este supus unei presiuni uriașe, mai ales că jocul său este unul slab, iar

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„(n.r. – L-ar expune Gică Hagi pe Ianis dacă l-ar folosi și cu Suedia?) Acum 30 de ani, când flerul antrenorilor prima, adică un antrenor sau selecționer care avea fler, era poate cel mai căutat, pentru că existau oameni care aveau asta și oameni care nu aveau. Acum ai mult mai multe mijloace la dispoziție. Sunt aplicații care îți dau și gradul de încărcare, cât de încărcat este un fotbalist, pe grupe musculare, adică este ceva aproape ireal.

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Există deci aplicații care spun: e predispus accidentării. De ce? Pentru că pe ischiogambieri este încărcat peste sută la sută. Există dezechilibru aici, există și atunci ai foarte multe mijloace și cumva sarcina îți este ușurată. Nu există nicio aplicație care să spună cum gândește un fotbalist și dacă este pregătit psihic să treacă peste o catastrofă de genul ăsta și să fie la cel mai bun nivel peste trei zile. Asta este o mare problemă.

Mulți spun că au reușit să treacă peste probleme de genul ăsta pentru că au avut mental coach. Posibil să fie așa. Unii au spus că au nevoie de psiholog, alții spun că psihologii nu fac altceva decât să încurce. Sunt atât de multe necunoscute pentru că sunt atât de mulți fotbaliști și nu există doi la fel. Problema este în felul următor: Fiecare trebuie să facă ceea ce crede el că îl ajută, că mindset-ul este extraordinar de important, mai ales în momente din astea dificile. E adevărat, e foarte greu să lași în urmă o greutate de genul ăsta, că ai practic șase kile în spate, dar trebuie să le arunci”, a mai explicat Mihai Stoica.

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Ce schimbări ar trebui să facă naționala României pentru ultimul meci din această acțiune

Deși are foarte puțin timp la dispoziție, Gică Hagi se vede nevoit să facă o nouă serie de schimbări majore în echipă și strategia de abordare a meciului. Pentru meciul de pe Arena Naționala, „Regele”

„(n.r. – Ce se poate schimba într-un timp atât de scurt?) Se pot schimba jucători, se poate schimba garnitura de start. Important este ca unii fotbaliști să-și schimbe modul de a aborda partida, cred eu, dar acum depinde și cine va juca și cum vom aborda jocul. Întâlnim un adversar pe care îl cunoaștem. Cred că trebuie construit meciul ăsta mult pe primele 45 de minute. Nu suntem atât de slabi încât să ne dea ăia patru și ceilalți șase. Chiar nu suntem atât de slabi.

Eu, de exemplu, am făcut o grămadă de diversiuni în trecut, am inventat un scandal doar ca să fie lăsați jucătorii în pace. Doar că acum, timpul e atât de scurt… se poate vedea lumina doar dacă joci bine cu Suedia și obții un rezultat bun”, a mai spus MM

Cum a trăit Mihai Stoica, din fața televizorului, umilința contra Poloniei

Mihai Stoica se consideră un om „imun” la astfel de rezultate, întrucât a trăit lucruri foarte rele de-a lungul carierei sale de conducător. Eșecul cu Middlesbrough, înfrângerile cu Silkeborg sau ratarea campionatului în fața Farului după ce au condus cu 2-0 în meciul direct sunt doar câteva dintre episoadele nefericite care l-au călit pe conducătorul roș-albaștrilor. Totuși, el a dezvăluit că la meciul de vineri seară i-a fost foarte greu să privească jocul.

„Mă uitam mai mult la în ce minut suntem decât la meci și la scor. Am trăit deziluzii de genul ăsta și știu cum te simți. Câteodată ai senzația că îți vine să faci o gaură și să te ascunzi, pentru că asta e realitatea, că nu mai suporți să te uiți când știi că ești vinovat. Și-ți spun eu, am trăit multe, adică chiar multe, și înfrângeri de dimensiunile astea, și deziluzii de genul Middlesbrough. Tocmai de aceea cred că sunt imun”, a dezvăluit MM Stoica.