Cum vor spaniolii să-l oprească pe Kylian Mbappe în semifinala de la EURO 2024: ”Aceasta va fi cheia”

În ciuda faptului că , a marcat un singur gol și acela din penalty și este nevoit să joace cu o mască după ce s-a ales cu nasul rupt, noul star al lui Real Madrid bagă frica în orice defensivă.

Spaniolii au găsit cheia pentru a-l bloca pe Kylian Mbappe în semifinala de la EURO 2024

În ciuda faptului că un jucător precum Kylian Mbappe poate să aibă un moment de geniu și să rezolve o partidă, fundașul spaniol Marc Cucurella știe cum va putea fi oprit atacantul francez în întâlnirea din semifinalele EURO 2024, programată marți, 9 iulie, de la ora 22:00.

”Fotbalul este un sport de echipă. Dacă ar fi unul la unu, e adevărat că ar fi complicat, dar până la urmă va depinde de noi toți. Cred că am arătat că am fost o echipă foarte unită, am depus mult efort și am dat totul unul pentru celălalt.

Aceasta va fi cheia: să fim uniți, să știm ce avem de făcut în fiecare moment și să le anihilăm contraatacurile. În acest gen de turneu este mai bine să ai o echipă ca o familie, cei 26 de jucători trebuie să fie uniți, să funcționeze ca un colectiv.

Și asta vrem să demonstrăm. Suntem un grup foarte bun, cu un amestec excelent de jucători tineri și veterani, care a reușit să ducă Spania în semifinale la EURO”, a declarat Cucurella, într-o conferință de presă, conform .

Ce a spus despre hențul în careu pe care l-a făcut la sfertul cu Germania

Deși este fundaș stânga de meserie și a mărturisit că acolo se simte cel mai bine, jucătorul lui Chelsea ar putea fi folosit în partea dreaptă a apărării din cauza suspendării lui Dani Carvajal, care a văzut cartonașul roșu în sferturi.

”Voi încerca să dau tot ce am mai bun, să-mi fac treaba cum trebuie. Mă simt mai confortabil pe stânga, dar până la urmă trebuie să încerc să fac tot ce pot și să ajut echipa. Ceea ce este important este că câștigăm, și nu contează cine joacă, dacă duminică suntem în finală”, a spus el.

Marc Cucurella a vorbit și de faza controversată din sfertul de finală de la EURO 2024 în care , dar arbitrul Anthony Taylor a decis să nu acorde lovitură de la 11 metri.

”Dacă arbitrul a spus că nu a fost penalty, atunci voi respecta asta. În final, acestea sunt lucruri care se întâmplă, sunt decizii… Kroos ar fi putut fi avertizat înainte și apoi eliminat. Fotbalul este un joc de erori și precizii, până la urmă am fost mai preciși decât ei, am înscris cu un gol în plus și am trecut mai departe”, a precizat Cucurella.