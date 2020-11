Cum vor vota bolnavii de coronavirus și persoanele izolate la alegerile parlamentare. Proiect de lege

Bolnavii de coronavirus internați în spitale sau izolați la domiciliu, precum și contacții acestora aflați în carantină vor putea cere urna mobilă la domiciliu la alegerile parlamentare din 6 decembrie, birourile secțiilor de votare fiind obligate să dea curs cererilor venite din partea acestora.

Prevederea este inclusă într-un proiect de lege elaborat de către președinții Camerei Deputaților și Senatului, Marcel Ciolacu și Robert Cazanciuc, ambii de la PSD.

Proiectul urmează să corijeze o lacună legislativă în urma căreia unele persoane aflate în izolare la domiciliu s-au plâns că secțiile de votare nu au trimis urna mobilă cu ocazia alegerilor locale din 27 septembrie.

Drept de vot garantat pentru persoanele aflate în izolare

În momentul de față, legislația electorală stipulează că, pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării.

Forma actuală pune sub semnul întrebării justificarea legală pentru trimiterea urnei mobile acasă la o persoană care nu este bolnavă, cu capacitatea de a se deplasa, dar care este obligată să rămână în carantină din cauza suspiciunilor privind o eventuală infecție de coronavirus.

Proiectul celor doi parlamentari PSD ar reglementa clar și includerea acestei situații în categoria celor în care se poate utiliza urna mobilă. În consecință, art. 85 alin. 10 al Legii privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților ar urma să aibă următoarea formă:

„Pentru cetățenii cu drept de vot din circumscripția electorală respectivă care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, din cauza restricțiilor impuse de autorități pe perioada stării de alertă sau a instituirii măsurilor privind carantina persoanelor sau izolarea pentru prevenirea răspândirii bolilor, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate ori de invaliditate, înregistrată la cea mai apropiată secție de votare de locul în care se află în ziua votării, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea (…) În cazul cetățenilor care nu se pot deplasa la sediul secției de votare, cererile scrise se pot transmite prin intermediul altor persoane sau prin intermediul personalului de specialitate din unitățile medicale unde se află internați, după caz.”

Cum s-a votat la alegerile locale

O asemenea prevedere nu a existat la alegerile locale din 27 septembrie, procedura de vot pentru bolnavii izolați la domiciliu sau pentru persoanele aflate în carantină fiind stabilită prin ordin comun al miniștrilor de Interne și Sănătății, act comun cu putere juridică mai redusă decât o lege.

Astfel au apărut situații în care unele secții de votare nu au aprobat cererile pentru urna mobilă. Fostul președinte al CJ Timiș, Călin Dobra (PSD), pe atunci infectat cu coronavirus într-o formă asimptomatică, a semnalat această situație, a reclamat că i se încalcă dreptul la vot și abia după ce a amenințat că va depune plângere penală împotriva membrilor biroului secției de votare la care era arondat, a putut vota.

„Am reușit să votez, în condiții de siguranță deplină! Din păcate, doar după ce am făcut o plângere către secția de votare, în care am menționat că ne vom vedea în instanță. Dreptul la vot e unul constituțional, însă, în cazul meu, a fost și rea voință”, anunța atunci Călin Dobra.

Prin ordinul miniștrilor Nelu Tătaru și Marcel Vela, bolnavii de coronavirus sau cei carantinați au fost ultimii la care a venit urna mobilă pe 27 septembrie. Cei care au mers cu urna mobilă au trebuit să poarte mască și mănuși de protecție, să nu intre în locuință și să respecte o distanță de cel puțin un metru.

„Alegătorul își va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot și a ștampilei (…), își va înlătura masca pentru scurt timp spre a fi identificat și își va repoziționa masca acoperind nasul și gura. Alegătorul va semna în lista electorală ori de câte ori este posibil cu pixul personal. Ștampila se dezinfectează după votare”, se arăta în ordinul de ministru.