Cum votează bucureștenii din blocul care a explodat în Rahova. Durere la aproape 2 luni de la tragedie: „Încă sunt aprinse lumânări”

Una din secțiile de votare unde lumea nu s-a înghesuit prea mult la vot este cea de lângă blocul care a explodat în Rahova pe 17 octombrie 2025. Atmosfera de pe strada Vicina, unde două etaje au sărit în aer acum aproape două luni, este la fel de apăsătoare, oamenii având cu totul alte preocupări decât dorința de a merge la vot.

Cum votează supraviețuitorii exploziei blocului din Rahova. Durere mare la aproape două luni de la tragedie

Prezența la vot este mai mică față de 2024, la nivelul Bucureștiului, iar această tendință bagă în corzi partidele, căci se pare că există o luptă foarte strânsă. Dincolo de bătălia politică, când vorbim despre alegeri ne referim în primul rând la oameni, iar unul din locurile în care absenteismul se confirmă este secția nr. 934, unde sunt arondați locuitorii din blocul care a bubuit și s-a făcut țăndări.

La secția unde figurează cei afectați de explozia din Rahova, până la ora 17 era o prezență de 22,8%, adică mai puțin de un sfert din cei înscriși pe liste au mers cu speranță să pună ștampila pe cineva (sub 300 de persoane din 1.113 înscrise în tabel). a fost semnalată pe Facebook de mai mulți alegători din cartierul Rahova, oamenii scriind că lumea e sătulă de politică după ce au rămas fără locuințe.

„Când vezi realitatea asta, înțelegi perfect absenteismul”

„Secția mea de votare este fix la colțul blocului explodat în Rahova. Azi am văzut școala mai goală că oricând, într-o zi de alegeri. Lângă ea, încă sunt aprinse lumânări pentru victimele exploziei. Când vezi realitatea asta, înțelegi perfect absenteismul. Oamenii care au trăit o astfel de tragedie nu mai au ce/ de ce să voteze. Sper, totuși, ca cei care votăm să facem o alegere cât mai bună pentru noi toți, astfel încât astfel de tragedii sau Colectiv să nu se mai întâmple”, a scris o locuitoare din Rahova, pe Facebook.

Cu cine s-a votat în Rahova anul trecut și ce prezență a fost la urne pe tot parcursul zilei

În anul 2024, prezența la vot la secția lângă care a avut loc explozia din Rahova a fost de 41,19%, adică au votat 470 de persoane din cele 1141 înscrise pe listele permanente. Atunci, sectorul 5 a fost cucerit de fiul fostului primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Vlad Popescu a fost și favoritul locuitorilor blocului din Rahova, obținând 44,2% din voturile exprimate de cetățeni. Pe locul doi, la scrutinul din iunie 2024, s-a situat Alexandru Dimitriu de la alianța formată de USR, PMP și Forța Dreptei (ADU – Alianța Dreapta Unită).

O explozie care lasă răni adânci

o explozie puternică a distrus parțial un bloc de opt etaje de pe strada Vicina, în sectorul 5. Deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze, potrivit anchetei realizată de procurori și a fost atât de puternică încât a afectat și clădirile din împrejurimi, resimțindu-se inclusiv în școala din cartier.

Intervenția echipelor de salvare a fost imediată, dar greoaie, căci blocul putea să se prăbușească în orice moment, iar salvatorii au trebuit să acționeze cu maximă atenție, având în vedere că structura clădirii a fost slăbită. În urma tragediei, 3 persoane și-au pierdut viața, iar peste 10 oameni au fost răniți, printre victime numărându-se și câțiva elevi ai liceului din apropiere. Subiectul a născut multe polemici în spațiul public, iar de la acel episod, orice reclamație făcută de cetățeni la companiile de furnizare a gazelor a stârnit panică.