Cum votează Gigi Becali la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Normal! De ce am venit?”

Marți, 5 mai, Gigi Becali s-a prezentat în Parlamentul României, unde, începând cu ora 11:00, au loc dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Patronul FCSB a dezvăluit cu subiect și predicat că va vota moțiunea de cenzură, care ar putea duce la căderea actualului Guvern. Ce a spus latifundiarul din Pipera despre viitorul premier.

Parlamentul României votează marți, 5 mai, de PSD și AUR. Pentru ca moțiunea să treacă, este nevoie de cel puțin 233 de voturi din partea senatorilor și a deputaților. Parlamentarul Gigi Becali a dezvăluit că va vota pentru căderea Guvernului actual.

„Tot aia e. Tot coaliția aia, PSD-PNL. Ce comentați voi, pe la televizor, că e, că nu e, tot aia e. PSD, PNL, aceeași coaliție. (Renunță PNL la Ilie Bolojan?) De ce nu întrebați partidele mari, oamenii cu funcții în partidele mari? Eu votez, v-am spus clar. Eu am venit să votez moțiunea. (De ce votați pentru căderea Guvernului?) Ca să nu mai vândă companiile de stat.

(Votați moțiunea?) Normal. De ce am venit? Eu cred că trece. (Ce Guvern avem de mâine?) Eu nu știu, să vedem. Eu doar am venit să votez moțiunea. (V-a contactat cineva din PSD?) Nu m-a contactat nimeni. (Pot fi parlamentari AUR care nu votează?) Nu știu. Nu mă bag, nu mă interesează, eu am venit să votez moțiunea”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a dat verdictul despre Călin Georgescu premier: „Văd pe la televizor”

Totodată, omul de afaceri a precizat că nu îl vede pe Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, în funcția de premier al României.

„(Vă înscrieți într-un grup parlamentar?) Nu. Nu am treabă. Nu mă interesează. (Vă împăcați cu domnul Simion?) Dar eu sunt certat cu oamenii? Salut, salut. Dar, să am tovărășie, nu ai încredere.

(Pe cine vedeți premier?) Vedem, nu hotărăsc eu asta! Eu am un singur vot, am venit să-l exercit. Văd pe la televizor Georgescu premier, fiți serioși. Ăla, săracul, e cu un picior în partea cealaltă și voi îl faceți premier!”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

Dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a început la ora 11:00. După încheierea intervențiilor din plen, va urma votarea propriu-zisă. Un rezultat final ar urma să apară în a doua parte a zilei de marți. Dacă moțiunea de cenzură va trece prin vot, atunci Guvernul va fi demis și va avea atribuții limitate, până la numirea unui nou cabinet.