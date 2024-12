Cum vrea Călin Georgescu să îi convingă pe români să renunțe la Uniunea Europeană pentru munca în țară: „Așa a căzut și Imperiul Otoman”

Politicianul Călin Georgescu, cel care a obținut majoritatea voturilor românilor pentru funcția de președinte al statului, susține că are un plan pentru a-i convinge pe aceștia să nu mai plece din țară la muncă, ci să rămână aici.

Călin Georgescu, despre UE și PNRR

Moderatorul emisiunii, reputatul jurnalist Mihai Tatulici, l-a întrebat pe candidat ce planuri are cu fondurile europene și cu tot ceea ce apartenența la UE ne oferă.

„Răspundeți-mi la întrebare! Cum schimbați situația de fapt de astăzi în situația de care vorbiți dumneavoastră? Ce faceți cu multinaționalele? Ce faceți cu tratatele? Ce faceți cu România membră a Uniunii Europene? Ce faceți cu lucrurile astea, domnu’ Georgescu?”, și-a lansat Mihai Tatulici întrebările în cadrul emisiunii TATULICI la FANAT1K.

Călin Georgescu a întrebat apoi cu un iz de ironie: „Credeți că ăsta a fost un obiectiv? Intrarea în Uniunea Europeană?”, fiind cunoscut faptul că că România face parte din .

„Nu numai că a fost un obiectiv. Poporul român și amărâții ăia de conducători s-au luptat să devenim membru al Uniunii Europene și avantajele sunt evidente. Luăm o groază de fonduri europene pe care abia le cheltuim. Eu, de când am ieșit la pensie, am o societate cu care fac consultanță pe fonduri europene. Știți cât luăm din ele? Am pierdut miliarde. Pentru că nu avem specialiști care să facă proiecte. Uitați-vă la PNR.

(…) Eu, de exemplu, am făcut, în ultimii doi ani, 600 de lucrători în piele, calificați. 200 de sudori, 200 de bucătari, că aceste meserii lipsesc de pe piață. Și lucrează în România, pot să lucreze și în Europa”, și-a sprijinit Mihai Tatulici teoria conform căreia fondurile oferite de Uniunea Europeană ne ajută foarte mult, însă nu știm să le folosim.

Cum s-ar putea crește salariile din țară

Călin Georgescu a mai susținut în emisiunea TATULICI la FANAT1K că are un plan prin care în țară și să nu mai creadă în oportunitățile financiare din afara granițelor. Acesta susține că taxele mai mici și valoarea adăugată mai mare ar putea să fie soluția cea mai bună pentru ca salariile să crească.

„Deci nu mai facem față de câți bani vin, că toți o ducem bine. Nu am știut de așa ceva. Și proiectele care sunt? Terenul de sport în pantă? (…) Aa, asta este problema. Ei trebuie să lucreze în România, oi de asta suntem interesați, să avem aici specializările. Pe mine mă interesează să se lucreze în România, ca românii de peste graniță să se întoarcă în România. Noi avem nevoie să investim în România, nu să lucreze în altă parte. Ăsta e proiectul nostru.

(…) Știți cum se măresc salariile? În momentul în care statul nu mai este vechil pe popoul său, este prieten cu poporul său. Și atunci taxe și impozite mici și valoare adăugată mare înseamnă că țara înflorește. Când au fost taxe și impozite mari, așa a căzut și Imperiul Otoman în 1922. Eu spun alte reguli fiscale, spun predictibilitate, spun că antreprenorul român trebuie să fie rege alături de țăranul român, de gospodarul român, gospodăria țărănească”, a explicat Georgescu.

