Sport

Cum vrea CFR Cluj să facă rost de bani pentru charterul de Conference League! Este prima oară când se întâmplă așa ceva

Cum vrea, de fapt, CFR Cluj să facă rost de banii pentru charterul de Conference League. Ardelenii au apelat în premieră la o tactică inedită, în care suporterii au fost implicați.
Iulian Stoica
18.07.2026 | 15:48
Cum vrea CFR Cluj sa faca rost de bani pentru charterul de Conference League Este prima oara cand se intampla asa ceva
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Cum vrea CFR Cluj să facă rost de bani pentru charterul de Conference League! Este prima oară când se întâmplă așa ceva. Foto: sportpictures
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CFR Cluj trece printr-o perioadă extrem de dificilă. FANATIK a dezvăluit în premieră faptul că ardelenii nu vor avea dreptul de a participa în cupele europene în sezonul următor, în condițiile în care anumite datorii către ANAF nu au fost achitate. Mai mult decât atât, formația patronată de Neluțu Varga a rămas fără bani, iar deplasarea din turul 2 preliminar al UEFA Conference League este pusă sub semnul întrebării.

Cum vrea CFR Cluj să facă rost de bani pentru charterul de Conference League! Este prima oară când se întâmplă așa ceva

CFR Cluj o va întâlni pe Alashkert în turul al doilea din UEFA Conference League. Cum problemele financiare sunt cel puțin serioase, oficialii clubului au recurs la o metodă inedită pentru a se putea deplasa în Armenia. Mai exact, ardelenii au solicitat sprijinul fanilor, aceștia fiind invitați să zboare alături de jucători, în condițiile în care charterul de 80.000 de euro este prea scump pentru a fi susținut doar de club.

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„Cele mai frumoase momente au fost trăite împreună, alături de voi, așa cum și peste cele mai mari încercări am trecut tot împreună, de fiecare dată. Ne așteaptă o deplasare lungă, încărcată de emoție, dar una în care știm că ne putem baza pe voi, toți cei care trăiți în acest spirit alb-vișiniu. Suportul, emoția și energia voastră au făcut întotdeauna diferența, astfel că, și de această dată, avem nevoie de voi alături!

Cei care doresc să facă deplasarea în Armenia își pot asigura locul în avionul cu care călătorește și echipa pentru suma de 1000 de euro (suma include zborul dus-întors și biletul la meci; cazarea nu este inclusă). Dincolo de susținerea pe care o vor oferi echipei din tribune, prezența lor va contribui și la diminuarea costurilor acestei deplasări, reprezentând un sprijin pentru club.

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Am fost mereu o singură echipă, pe teren și în afara lui. Suntem convinși că și de această dată vom demonstra că forța CFR-ului stă în oamenii care îi sunt alături. Doritorii sunt rugați să trimită un email la office@cfr1907.ro, menționând și un număr de telefon pentru a putea fi contactați”, s-a arătat în comunicatul oferit de CFR Cluj.

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Emoții pentru deplasarea din SuperLiga

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate faptul că CFR Cluj nu mai are niciun ban în club, iar până și deplasarea din etapa 1 din SuperLiga a fost pusă sub semnul întrebării. Dacă ardelenii au rezolvat în cele din urmă situația, jucătorii fiind nevoiți să zboare până la București și ulterior să meargă cu autocarul la Galați, duelul din Conference League întâmpină în continuare probleme

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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