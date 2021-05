Cum vrea DDB să scape de Pablo Cortacero. Ioan Andone a dezvăluit planul fanilor acționari

În paralel cu lupta elevilor lui Dusan Uhrin pentru salvarea de la retrogradare, fanii acționari din DDB fac eforturi pentru înlăturarea definitivă a lui Pablo Cortacero, spaniolul care a preluat pachetul majoritar al clubului în vara anului trecut. Din discuțiile cu diverse persoane implicate din anturajul echipei, Ioan Andone a dedus că aceștia încearcă să găsească un investitor care să le redea alb-roșilor strălucirea de altădată.

„Eu cred că spaniolii nu mai vin prin România”, a mărturisit „Fălcosul”, care în prezent ocupă funcția de președinte al celor de la FC Voluntari. Cu doar trei etape rămase din play-out-ul Ligii 1, Dinamo se află pe poziția a cincea, în afara zonei roșii a clasamentului.

Sâmbătă, 8 mai, pe „cîini” îi așteaptă, însă, un nou meci dificil, contra celor de la Hermannstadt, care au coborât pe loc retrogradabil. Acesta este programat la ora 21:15, pe stadionul din „Ștefan cel Mare”.

Ioan Andone dezvăluie planul acționarilor din DDB. Cum vor să scape de Cortacero

„Acum, rezultatele se sparg în capul lor, în loc să se spargă în capul spaniolilor, care trebuiau să vină cu banii, ei trebuiau să facă eforturile astea mari, ei trebuiau să ajute. DDB trebuia să ajute şi ce fac ei nu știu dacă cineva, dacă vreun club din România va mai avea asemenea suporteri.

Din ce ştiu eu, din ce discuţii am mai avut cu ei, ştiu că ei caută un investitor să cumpere acţiunile de la spanioli. Dar eu cred că spaniolii nu mai vin prin România.

Mi-ar părea extrem de rău (n.r. dacă Dinamo ar retrograda). Am trăit 11 ani acolo, şapte ca jucător, patru ca antrenor, aici am câştigat campionate, cupe, am jucat în cupe europene.

Pentru ei am jucat, am antrenat în cupe europene, pentru Dinamo. E păcat ca Dinamo să retrogradeze”, a declarat Ioan Andone la Telekom Sport.

Dinamo, în centrul unui nou scandal. Riscă depunctarea

În altă ordine de idei, chiar dacă elevii lui Dusan Uhrin au reușit să scoată echipa din subsolul clasamentului, continuă problemele la Dinamo. Dat afară după doar două luni petrecute în tricoul alb-roșu, Jordan Mustoe susține că semnătura i-a fost falsificată.

„Am colaborat cu Dinamo și, de fiecare dată când colaborez cu ei, apar probleme. Am semnat cu Jordan Mustoe în 2019. Am plecat cu el tot în scandal, am ajuns la TAS.

Ne judecăm și acum, în două sau trei săptămâni cred că se va da decizia finală. Am avut conferință video cu TAS acum o lună sau acum trei săptămâni, urmează decizia finală.

Jordan Mustoe a semnat un contract pe doi ani cu Dinamo și a fost dat afară cu semnătură falsificată. O să vedem decizia TAS. Bănuiesc că, dacă vom câștiga noi, Dinamo riscă depunctarea în cazul în care nu se plătește”, a explicat Laurette Nogo, impresarul englezului de 30 de ani.