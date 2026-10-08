Cum vrea FCSB să-i apropie pe suporteri. Proiectul inedit pe care clubul îl implementează

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Descoperă în paragrafele următoare cum vrea FCSB să-i apropie pe suporterii săi. Care este, de fapt, proiectul inedit pe care clubul lui Gigi Becali îl implementează perioada aceasta. Află mai multe amănunte despre ideea formației.

FCSB, proiect special pentru suporterii săi

E una dintre cele mai cunoscute echipe de fotbal, iar acum este gata de un pas important. FCSB este clubul de la care a plecat recent după retragerea din activitatea competițională. Fostul fundaș este cucerit de câteva luni de alergat și participă la numeroase competiții.

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În schimb, . Afaceristul își dorește un jucător de la Universitatea Craiova. Până când se va realiza acest lucru reprezentanții au luat decizia să implementeze un proiect editorial care este dedicat suporterilor. Acesta a primit denumirea „Portret de suporter”.

Rubrica va conține poveștile personale ale fanilor, nu doar rezultatele și activitatea echipei. Concret, fiecare material va fi un fel de portret al suporterului și al relației sale cu echipa pe care o susține în campionate. Proiectul urmărește în special acei oameni care merg la meciuri de foarte mulți ani sau pasiunea transmisă din generație în generație.

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„Poveștile suporterilor FCSB merită spuse. De aceea, de astăzi, au un loc al lor: «Portret de suporter». De-a lungul anilor, în jurul acestei echipe s-au strâns mii de povești. Sunt suporteri care merg la meciuri de o viață, familii în care pasiunea pentru FCSB s-a transmis de la părinți la copii.

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Oameni care au străbătut țara și Europa pentru a fi lângă echipă sau care păstrează amintirea unui meci, a unei deplasări ori a unui moment pe care nu îl vor uita niciodată. Pe oamenii aceștia vrem să îi cunoaștem mai bine”, este vestea făcută publică de FCSB, pe Instagram.

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”Vrem să aflăm cum a început legătura cu FCSB”

„Dacă ai o poveste specială legată de FCSB sau cunoști pe cineva despre care crezi că merită să povestim, scrie-ne. Vom alege dintre mesajele primite, iar poveștile selectate vor deveni episoade ale seriei «Portret de suporter». Apoi, dacă vei fi prezent la unul dintre meciurile de acasă, ne întâlnim la stadion, stăm de vorbă și filmăm împreună povestea ta.

Vrem să aflăm cum a început legătura cu FCSB, ce ai trăit alături de echipă și ce înseamnă pentru tine culorile roș-albastre. Materialul va fi apoi publicat pe paginile oficiale ale clubului. Nu trebuie să fie o poveste ieșită din comun. Trebuie doar să fie a ta și să fie adevărată.

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Pentru că istoria unui club nu este făcută doar din meciuri, trofee și jucători, ci și din oamenii care au fost acolo, în tribună, generație după generație. Așteptăm poveștile voastre la portretdesuporter@fcsb.ro”, se mai arată în postarea din mediul virtual. Proiectul „Portret de suporter” este realizat în parteneriat cu MagazinFCSB.ro.