Sport

Cum vrea Gareth Bale să scape de faliment, după ce a făcut 150 de milioane din fotbal! Clubul cu tradiție în Premier League la care este interesat să investească

Gareth Bale a recunoscut că vrea să investească la un club cu tradiție în Premier League și a făcut și alte dezvăluiri de senzație!
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.10.2025 | 10:18
Cum vrea Gareth Bale sa scape de faliment dupa ce a facut 150 de milioane din fotbal Clubul cu traditie in Premier League la care este interesat sa investeasca
ULTIMA ORĂ
Gareth Bale și logo-ul Premier League. Foto: colaj Fanatik / Hepta

Deși a fost la un moment dat unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume, în perioada petrecută la Real Madrid, fostul jucător de la Southampton și Tottenham, în prezent în vârstă de 36 de ani, a dezvăluit acum că s-a temut întotdeauna să nu ajungă în faliment. Iar această spaimă i-a rămas și în prezent, în ciuda faptului că are o avere estimată la 120 de milioane de lire sterline, adică aproximativ 150 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Gareth Bale se teme de faliment deși are o avere impresionantă. Care este motivul

Fostul internațional galez a explicat că a auzit de-a lungul timpului despre mulți fotbaliști profesioniști care de-a lungul carierelor lor și-au risipit banii cu foarte mare lejeritate și astfel au ajuns după ceva timp în situații destul de delicate din punct de vedere financiar. Astfel, el a transmis că a încercat mereu să evite un astfel de deznodământ nefericit în ceea ce îl privește.

„A fost un lucru care întotdeauna m-a speriat pe interior. Citești articole despre oameni care au ajuns în faliment după ce și-au încheiat carierele în sport. Nu știu cum să își administreze banii, nu știu cum să facă toate aceste lucruri.

ADVERTISEMENT

Îmi imaginez că mulți sportivi au un stil de viață foarte generos. Încerc să nu fac asta. Întotdeauna m-am gândit la cum ar trebui să fie viață după fotbal.

Când termin, nu mai primesc cecuri. Atunci cum își reorganizează oamenii viața? Așa că am încercat întotdeauna să diversific din timp. Mereu am avut această idee despre cum ar trebui să încerc să îmi investesc banii în diferite lucruri”, a spus Gareth Bale pentru americanii Front Office Sports. 

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

De ce nu a acceptat Gareth Bale să meargă mai devreme în MLS

Tocmai din această perspectivă Bale a explicat cu această ocazie și că a ezitat să meargă mai devreme în MLS, campionat din care s-a retras din activitate în septembrie 2023, după ce a evoluat pentru puțin mai mult de un an la Los Angeles FC:

ADVERTISEMENT
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și...
Digisport.ro
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”

„Chiar mi-a plăcut perioada de aici și mi-aș fi dorit să ajung mai devreme. Dar dacă primești mai mulți bani în Europa, este un loc de muncă până la urmă, nu vei accepta totuși un salariu mai mic pentru a veni aici și a crește jocul, din păcate. Cu toții iubim să facem asta, dar nu este chiar foarte viabil”. 

Gareth Bale este interesat să investească la Cardiff City, echipa cu tradiție în Premier League din orașul său natal

Întrebat și în legătură cu această chestiune cu ocazia acestui interviu, fostul mare fotbalist galez a confirmat această intenție a lui, izvorâtă din dorința de a vedea echipa din orașul său natal înapoi în elita fotbalului britanic, în contexul în care ea se află în prezent în League One, liga a treia engleză.

ADVERTISEMENT

De altfel, legat de explicațiile oferite anterior vizavi de componenta financiară a vieții sale, Bale chiar a transmis că, pe lângă aspectul emoțional, el își dorește să investească la Cardiff City și prin prisma faptului că a identificat acolo o sursă foarte bună de profit pentru viitor.

„Am făcut o sugestie despre echipa din orașul meu. Este o echipă care se află în declin de câțiva ani și are un potențial imens, pentru că este singura din oraș. Așteptăm un răspuns, ne-ar plăcea să preluăm conducerea clubului și să îl ducem înapoi unde credem că merită”, a mai spus Gareth Bale, conform sursei citate anterior.

 

El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi...
Fanatik
El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis! Întâlnire surpriză cu Erdogan!
Pot juca Louis Munteanu și Bîrligea împreună la FCSB? Verdictul lui MM Stoica
Fanatik
Pot juca Louis Munteanu și Bîrligea împreună la FCSB? Verdictul lui MM Stoica
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De...
Fanatik
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Radu Banciu l-a distrus în direct pe CTP: 'Un închipuit înfiorător! Atunci mi-am...
iamsport.ro
Radu Banciu l-a distrus în direct pe CTP: 'Un închipuit înfiorător! Atunci mi-am dat seama că nu e om serios'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!