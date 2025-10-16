Cum vrea Gareth Bale să scape de faliment, după ce a făcut 150 de milioane din fotbal! Clubul cu tradiție în Premier League la care este interesat să investească

Deși a fost la un moment dat unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lume, în perioada petrecută la , fostul jucător de la Southampton și Tottenham, în prezent în vârstă de 36 de ani, a dezvăluit acum că s-a temut întotdeauna să nu ajungă în faliment. Iar această spaimă i-a rămas și în prezent, în ciuda faptului că are o avere estimată la 120 de milioane de lire sterline, adică aproximativ 150 de milioane de euro.

Gareth Bale se teme de faliment deși are o avere impresionantă. Care este motivul

Fostul internațional galez a explicat că a auzit de-a lungul timpului despre mulți fotbaliști profesioniști care de-a lungul carierelor lor și-au risipit banii cu foarte mare lejeritate și astfel au ajuns după ceva timp în situații destul de delicate din punct de vedere financiar. Astfel, el a transmis că a încercat mereu să evite un astfel de deznodământ nefericit în ceea ce îl privește.

„A fost un lucru care întotdeauna m-a speriat pe interior. Citești articole despre oameni care au ajuns în faliment după ce și-au încheiat carierele în sport. Nu știu cum să își administreze banii, nu știu cum să facă toate aceste lucruri.

Îmi imaginez că mulți sportivi au un stil de viață foarte generos. Încerc să nu fac asta. Întotdeauna m-am gândit la cum ar trebui să fie viață după fotbal.

Când termin, nu mai primesc cecuri. Atunci cum își reorganizează oamenii viața? Așa că am încercat întotdeauna să diversific din timp. Mereu am avut această idee despre cum ar trebui să încerc să îmi investesc banii în diferite lucruri”, a spus Gareth Bale pentru americanii

De ce nu a acceptat Gareth Bale să meargă mai devreme în MLS

Tocmai din această perspectivă Bale a explicat cu această ocazie și că a ezitat să meargă mai devreme în MLS, campionat din care s-a retras din activitate în septembrie 2023, după ce a evoluat pentru puțin mai mult de un an la Los Angeles FC:

„Chiar mi-a plăcut perioada de aici și mi-aș fi dorit să ajung mai devreme. Dar dacă primești mai mulți bani în Europa, este un loc de muncă până la urmă, nu vei accepta totuși un salariu mai mic pentru a veni aici și a crește jocul, din păcate. Cu toții iubim să facem asta, dar nu este chiar foarte viabil”.

Gareth Bale este interesat să investească la Cardiff City, echipa cu tradiție în Premier League din orașul său natal

Întrebat și în legătură cu această chestiune cu ocazia acestui interviu, , izvorâtă din dorința de a vedea echipa din orașul său natal înapoi în elita fotbalului britanic, în contexul în care ea se află în prezent în League One, liga a treia engleză.

De altfel, legat de explicațiile oferite anterior vizavi de componenta financiară a vieții sale, Bale chiar a transmis că, pe lângă aspectul emoțional, el își dorește să investească la Cardiff City și prin prisma faptului că a identificat acolo o sursă foarte bună de profit pentru viitor.

„Am făcut o sugestie despre echipa din orașul meu. Este o echipă care se află în declin de câțiva ani și are un potențial imens, pentru că este singura din oraș. Așteptăm un răspuns, ne-ar plăcea să preluăm conducerea clubului și să îl ducem înapoi unde credem că merită”, a mai spus Gareth Bale, conform sursei citate anterior.