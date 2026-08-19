Cum vrea Hendrik Klein să o salveze pe CFR Cluj din impasul financiar? Primele declarații ale noului președinte: „Acesta este planul meu”

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Hendrik Klein (52 de ani) este noul președinte al lui CFR Cluj, care în viitor urmează să vină cu un consorțiu de investitori elvețieni ce ar urma să preia clubul. În prezent, el a ajuns la Cluj și așteaptă decizia Tribunalului Comercial, care joi va analiza cererea de intrare în insolvență a „feroviarilor”. Antreprenorul neamț a oferit primele declarații despre planurile pe care le are cu clubul din „Gruia”.

Ce planuri are Hendrik Klein la CFR Cluj și cum vrea să-i salveze pe ardeleni

Hendrik Klein a explicat că se bazează pe faptul că orașul Cluj-Napoca ar putea fi o destinație atractivă pentru tinerii fotbaliști, iar numele echipei, cu istoric bun în cupele europene, ar putea contribui, de asemenea, la aducerea unor talente importante, care-și doresc să fie remarcate în competițiile continentale.

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„Planul meu pe termen scurt este să stabilizăm situaţia şi să ajungem la pragul de rentabilitate. Proiecţia mea pe termen lung este legată de faptul că CFR Cluj este un club de fotbal foarte atractiv pentru jucătorii tineri care vor să fie remarcaţi, să joace în competiţiile europene, beneficiind în acelaşi timp de costuri de trai relativ scăzute în comparaţie cu alte zone ale Europei, de un oraş sigur şi curat, cu numeroase festivaluri, universităţi de top şi o cultură bogată. Putem detalia peste câteva zile, după ce voi începe munca la Cluj”, a declarat Klein pentru

Cum a comentat tentativele eșuate din trecut cu echipele din Elveția

În trecut, el a încercat să se implice la două formații din eșaloanele inferioare din Elveția, FC Locarno şi Bellinzona, însă demersurile nu au fost conform așteptărilor. Unul dintre asociații săi alături de care a vrut să facă acest pas este Frank Otto, fiul fondatorului Otto Group, cu o avere estimată la un miliard de euro.

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„Compania mea, Fieldoo AG, a participat la licitaţia pentru AC Bellinzona (Challenge League, a doua divizie din Elveţia), susţinută financiar de prietenii mei investitori Benjamin Ernst şi Frank Otto. Din păcate, Pablo Bentancour a vândut în cele din urmă clubul lui Juan Carlos Trujillo. Aveam un concept foarte bun, cu echipe de juniori care se antrenau la Tenero, la baza de pregătire a Swiss Olympic, care oferă condiţii excelente, şi care beneficiau de cele mai noi tehnologii”, a mai explicat Klein, conform sursei citate.

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Neluțu Varga este gata să se retragă de la CFR Cluj

pentru a ceda definitiv clubul CFR Cluj. Cunoscutul om de afaceri român a ajuns la capătul puterilor și nu își mai dorește să piardă bani și să fie criticat pentru asta. El a explicat că va mai ajuta CFR doar în acest an, după care va dori să-și vândă pachetul majoritar către investitorii elvețieni.

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„Eu îi ajut cu banii ca şi până acum, dar să se ocupe ei, eu îmi văd de treaba mea şi de afacerile mele, să nu mi se mai spargă mie toate în cap. Este un om care a fost în acţionariat la Basel, e om serios şi care ştie joaca. Face parte din ăia cu care au fost discuţii în trecut – acum s-au concretizat. Am înţeles că astăzi e deja acolo şi semnează. N-am niciun sentiment, sunt atât de supărat pe presa care te critică pe banii tăi. În plus, eu n-am avut niciun câştig, tot ce am făcut, am făcut pentru fotbalul din Cluj. Am făcut cât am putut eu, mi-am băgat bănuţii mei şi nu e plăcut să vezi că familia îţi zice “Eşti chiar nebun, mai bagi bani?”, a explicat Varga pentru Prima Sport.