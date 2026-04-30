Cum vrea Ion Țiriac să fie ținut minte de români: ”Credeți că eu toate câte fac astăzi le fac pentru notorietate?”

Ion Țiriac se apropie de împlinirea vârstei de 87 de ani. Cu această ocazie, unul dintre cei mai bogați români a oferit un interviu în presa din România în care a abordat, în stilul său caracteristic, mai multe subiecte legate de viața sa. A vorbit despre bogăție, despre fericire, despre relația dintre bani și fericire, dar și despre modul în care vrea să fie ținut minte de lumea întreagă.

Ion Țiriac, 86 de ani, este unul dintre cei mai influenți români, dar și cei mai bogați. Având în conturi sume de ordinul miliardelor de euro, acesta a fost mereu în topul Forbes. Invitat recent la un interviu televizat, Ion Țiriac a vorbit deschis despre viața sa din prezent, despre bogăție, despre cum se fac averi, dar și despre viitor.

Fostul tenismen s-a remarcat mereu ca fiind o persoană sinceră și directă. Acesta a spus acum că banii pot ”cumpăra fericirea gata făcută”, dar a dat de înțeles că viața pe care a trăit-o ca sportiv este de neprețuit. ”Banii se câștigă și banii fac bani, e adevărat. Banii nu fac fericirea, și asta e adevărat. Mulți spun că ei cumpără fericirea gata făcută. Și asta e adevărat”, a spus Țiriac, la .

Miliardarul a dat cărțile pe față și când a vorbit despre cariera sa sportivă. După cum bine știm, după ce a renunțat la hochei, Țiriac a îmbrățișat o carieră în tenis. A avut aici rezultate remarcabile, în special la dublu. ”Însă viața mea sportivă nu poate să o plătească sau să o copieze nimeni. Nimeni! Și eu, la 87 de ani pe care îi fac acum, nu regret o zi din viața mea”, a mai declarat Ion Țiriac.

nu vrea să se afirme prin unele lucruri pe care le face. Este sincer și admite că a avut mai mult noroc în viață decât alte persoane. Notorietatea sa a crescut în timp, ”nu am fugit niciodată după ea”, mai spune miliardarul român. Făcând o punte în timp, spre viitor. Țiriac spune cum ar vrea să fie ținut minte: ”nu vreau să fiu nici megaloman, dar nu vreau să fiu nici fals interpretat”.

”Este normal. Notorietatea… n-am fugit după ea niciodată. Ori o câștigi involuntar, ori, dacă nu, nu valorează nimic. Și nu vreau să fiu nici megaloman, dar nu vreau să fiu nici fals interpretat. Dumneavoastră credeți că eu toate câte fac astăzi le fac pentru notorietate? Nu!

Le fac pentru că am avut mai mult noroc decât alții în viață, să spunem, sau poate oi fi muncit un pic mai mult decât alții și am mai mult decât îmi trebuie, și atunci trebuie să dau ceva înapoi. E imposibil să dai înapoi la toată lumea, pentru că nu ai cum. Un singur om — nu eu, Bill Gates sau Elon Musk sau cine vrei dumneata — tot nu ajunge unul. Dar dacă dai ceva înapoi, te simți tu mai bine. Deci astea vreau să le fac eu”, a mai punctat Ion Țiriac, conform sursei citate.

Ce avere are Ion Țiriac în 2026

Sumele din conturile lui Țiriac par că au crescut direct proporțional cu vârsta magnatului. Averea acestuia este estimată, în 2026, la aproximativ 2,3 miliarde de dolari. Vorbim de o crește cu câteva sute de milioane față de anul precedent: 2,1 miliarde era atunci averea acestuia.

în continuare printre cei mai bogați români. Este și în acest an în top 3. Averea sa provine, în general, din afaceri în domenii de activitate: auto (import și retail), imobiliare sau servicii financiare.