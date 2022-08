Cum vrea Ministerul Sănătății să scape de cazurile de rujeolă și rubeolă. Tehnicile recomandate pentru convingerea părinților anti-vacciniști

România a trecut în ultimul deceniu prin două epidemii de rujeolă soldate cu moartea a zeci de mii de copii, pe fondul scăderii ratei de vaccinare. Pentru prevenirea unei noi epidemii, autoritățile sanitare vor să demareze un program de vaccinare, ce prevede inclusiv modalități de convingere a părinților care se ezită să-și vaccineze copiii.

Ținta ambițioasă a Ministerului Sănătății

În țara noastră nu este obligatorie vaccinarea împotriva celor două boli, însă Ministerul Sănătății vrea să instituie mecanisme prin care părinții copiilor care au ajuns la vârsta vaccinării să fie convocați în mod repetat la cabinetele de medicină de familie, iar în cazul refuzului să fie notificate autoritățile locale. În ultimă instanță, părinții anti-vacciniști vor trebui să semneze o declarație pe proprie răspundere.

ADVERTISEMENT

Vaccinarea împotriva rujeolei și rubeolei se efecuează cu vaccin combinat ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) asigurând astfel protecția simultană pentru mai multe boli, schema prevăzută în Programul Național de Vaccinare (PNV) constând în două doze: prima se administrează la vârsta de 12 luni, iar cea de-a doua doză se administrează la vârsta de 5 ani. Vaccinarea se realizează prin intermediul medicilor de familie. În situații epidemiologice deosebite, este prevăzută și vaccinarea ROR pentru grupele populaționale la risc.

„Atingerea țintei de acoperire vaccinală de >95% nu va permite transmiterea rujeolei în randul populației”, se arată în Planul de acțiune elaborat de către Ministerul Sănătății. Lipsit însă de un mecanism de coerciție, ministerul intenționează să crească rata vaccinării prin insistență. Astfel, cabinetele de medicină de familie vor trebui să țină în mod riguros evidența copiilor care trebuie vaccinați și vor trebui să informeze în mod repetat părinții privind .

ADVERTISEMENT

Părinții, invitați săptămânal să-și vaccineze copilul

Potrivit documentului citat, asistenta medicală a cabinetului medical:

contactează de minimum 3- 4 ori în decurs de o lună, până la prezentare, familiile copiilor catagrafiați indicând data și ora programării vaccinării, finalizat cu un sms;

comunică asistenților medicali comunitari sau mediatorilor sanitari lista copiilor care trebuie chemați pentru vaccinare. În cazul în care nu există AMC/MS în teritoriul arondat, se poate deplasa la domiciliul familiei pentru a anunța data și ora programării vaccinării, în funcție de situație;

informează medicul de familie privind problemele întâmpinate.

„Chemarea la vaccinare se face indicând data și ora programată, prezentând vaccinarea ca implicită. În cazul în care sunt exprimate nelămuriri din partea aparținătorilor, sunt invitați la cabinet pentru a le discuta cu medicul de familie”, se spune în proiect.

ADVERTISEMENT

Ce conține formularul de refuz al vaccinării

În cazul în care insistențele nu dau rezultat, medicul de familie va trebui să trimită lunar primăriilor situația cu copiii încă nevaccinați și să ceară ajutorul asistenților social. În cazul unui refuz sistematic și explicit al vaccinării, medicul trebuie să solicite părintelui sau aparținătorului copilului să semneze un formular de refuz, în care sunt menționate explicit riscurile la care este supus copilul nevaccinat.

„Am fost informat cu privire la:

a) utilitatea vaccinării, ca mijloc de imunizare a copilului împotriva bolilor infecțioase, și a riscurilor la care voi expune copilul prin nevaccinarea lui respectiv îmbolnavirea de rujeolă, rubeolă sau a oreion, boli care pot provoca copilului febră înaltă timp îndelungat, stare generală profund alterată, encefalită și sechele neurologice definitive, laringită sau chiar pierderea vieții;

b) faptul că vaccinarea este un drept legal al copilului prevăzut de către Ministerul Sănătății prin “Calendarul Național de Vaccinare” iar vaccinul pus la dispoziție este un produs biologic autorizat pentru punere pe piață;

c) faptul că nerespectarea recomandărilor privind vaccinarea poate pune in pericol nu numai sănătatea și viața copilului meu ci și, prin transmiterea bolii, a altor persoane cu care copilul meu ar putea veni în contact.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, în cunoștință de cauză, am decis:

a) să refuz vaccinul/vaccinurile recomandate pentru copilul meu conform indicațiilor de mai sus;

b) să-mi asum toate riscurile ce decurg din nevaccinare atât cele legate de starea de sănătate cât și pe cele legate de acceptul copilului în colectivități.

De asemenea, am fost informat că pot relua oricând discuția despre acest subiect cu medicul si că mă pot răzgandi și accepta vaccinarea copilului meu oricând în viitor”, se spune în formularul de refuz.

ADVERTISEMENT

MS își pune speranța în „interviul motivațional”

Înainte însă de a se ajunge la semnarea formularului, medicul va trebui să discute cu părinții despre reacțiile adverse posibile și trebuie să răspundă la temerile exprimate de aceștia: „Pentru cei reticenți, medicul de familie va folosi tehnica interviului motivațional:

acceptă – acesta este încurajat pozitiv și este vaccinat

refuză – părintele sau reprezentantul legal este invitat să semneze formularul de refuz. Se recomandă ca: medicul sau asistenta să nu intre în dezbateri cu reprezentantul legal, să asculte neliniștile, să ofere o a doua șansă precum și o a doua opinie, să prezinte consecințele refuzului vaccinării în ceea ce privește starea de sănătate a copilului sau a adultului”.

Pe lângă vaccinarea ROR la 12 luni și 5 ani, planul de acțiune prevede și activități de imunizare antirujeolică suplimentară în izbucnirile epidemice. Ministerul Sănătății recomandă imunizarea tuturor copiilor din regiunea limitrofă zonei de focar întrucât ar fi mai eficientă decât imunizarea copiilor din focarul propriu-zis.

Rujeola a ucis 68 de copii în mai puțin de 15 ani

Noile proceduri pe care vrea să le instituie MS survin în contextul în care acoperirea cu vaccinul ROR, la ambele doze, au scăzut constant din 2009 încoace, ajungând sub nivelul de 95%, care asigură controlul bolii. Din acest motiv, România s-a confruntat cu două și una de rubeolă, din 2010 încoace. Prima epidemie de rujeolă a debutat în august 2010 și a durat până în 2013, cu 13.585 de infectări și patru decese.

În perioada septembrie 2011- decembrie 2012, în România, a evoluat concomitent cu epidemia de rujeolă și o epidemie de rubeolă, dar care nu a dus la niciun deces. Rubeola este considerată o boală eliminată în momentul de față din țara noastră. De altfel, rubeola este considerată un motiv de îngrijorare mai mic decât rujeola, deoarece este mai puțin contagioasă.

S-a înregistrat și o a doua epidemie de rujeolă în perioada 2016 – 2019 când au fost raportate peste 20.000 de cazuri, din care 64 de decese. Cele mai multe decese s-au înregistrat la copiii sub un an, care oricum nu puteau fi vaccinați, însă vectorul principal de transmitere a bolii au fost copiii care ajunseseră deja la vârsta la care trebuiau vaccinați, însă imunizarea lor nu s-a făcut la timp.