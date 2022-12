Cum vrea Petre Daea să oblige hipermarketurile să vândă produse românești. Planul secret al ministrului

Ministrul PSD al agriculturii a pus tunurile pe multinaționalele din Germania, Franța sau Olanda care domină piața supermarketurilor din România. Daea vrea să le impună acestor multinaționale să promoveze mai mult produsele românești.

Petre Daea, despre hipermarketurile străine din România

Petre Daea a conceput un plan secret în urmă cu ceva timp, pe care l-a dezvăluit în cele din urmă la România TV. ”Nea Petrică” a lansat proiectul Casa de Comerț Unirea, în asociere cu economistul Mircea Coșea, iar acum acest proiect ar putea contribui decisiv la prosperitatea agriculturii românești.

”Interpretez în intervalul aceasta al înțelegerii că este un moment în care ar trebui în mod normal să fie plin de produse agroalimentare, există această preocupare din partea producătorilor să-și scoată produsele pe care le-au obținut cu greu, pentru a obține și ei o brumă de venit.

, care depun reguli privind constanța unor cantități și moduri de prezentare. Sunt și consumatorii, doresc să fie o susținere continuă pentru anumite produse. Lucrul acesta se face, dar din nefericire, nu în toate lanțurile de magazine din România.

am pus-o în mișcare, am informat și opinia publică, am reușit să luăm produse de la micii fermieri, această societate comercială care se va dezvolta în continuare, știindu-se că doi ani de zile i s a oprit activitatea. Iată de ce e nevoie de această verigă! E un instrument atât de necesar pe piață, activitatea sa a fost întreruptă. Am pus în mișcare această Casă de Comerț, luăm produsele de la fermieri, pentru le duce la vânzare”, a transmis Daea la

De asemenea, ministrul agriculturii a comentat situația în care pachete de ajutoare pentru oamenii nevoiași din Maramureș erau infestate cu insecte. Totul ar fi fost o eroare, nicidecum rea intenție, sugerează Daea.

”Nu am ajuns la mila Europei, România are posibilitatea să facă ce trebuie. Sigur, există un sprijin la nivelul UE pe care trebuie să-l folosim. Acum nu am ajuns milogi. E o greșeală pur și simplu, autoritățile au intervenit imediat.

Cel care a pus în mișcare aceste pachete și-a recunoscut greșeala. Bine că s-a intervenit, autoritățile au intevenit rapid, bine ca e așa, au fost scoase din circulație acele pachete. A fost o greșeală.

Iată că și această omenie a noastră ne pune în legătură rapid, ca să scoatem când e cazul un produs care nu e conform, care nu trebuie pus pe piață. Dacă s-a greșit, nu trebuie decât să facem un exemplu care demonstrează că suntem interesați să fie cât mai bine, autoritățile au intervenit rapid și să tragem învățămintele necesare. Să nu ne punem cenușă în cap, să ne considerăm victime!”, a transmis Daea.