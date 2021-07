Cum vrea Rusia să facă uitată umilința de la Euro 2020. Propunere ciudată a Bisericii Ortodoxe

Echipa națională a Rusiei în grupele actualei ediții a Campionatului European. O situație de neacceptat, în condițiile în care două dintre meciuri s-au disputat chiar pe stadionul din Sankt Petersburg.

Pentru a evita astfel de umilințe pe viitor, Biserica Ortodoxă vine cu o propunere cel puțin ciudată. Mai exact, preoții i-ar putea însoți pe elevii lui Stanislav Cherchesov înaintea fiecărui meci, indiferent dacă se desfășoară pe teren propriu sau în deplasare.

„A venit momentul să găsim o soluţie: ar trebui să existe preoţi pe lângă Sbornaia. Este neapărat nevoie să avem grijă de copiii noştri“, susține Mitrofan, mitropolit de Murmansk.

Rușii iau măsuri după umilințele de la Euro 2020. Biserica pune piciorul în prag

„După părerea mea, a fost pur şi simplu o lipsă de pregătire duhovnicească: jucătorii nu s-au luptat suficient, fiindcă nu erau pregătiţi mental să o facă. Erau lipsiţi de motivaţie”, a mai spus înaltul prelat, militând pentru întoarcerea la cele sfinte.

Potrivit spuselor sale, doar rugăciunea îi poate ajuta pe fotbaliștii ruși să depășească „ruina sufletului și vocabularul obscen pe teren”. În plus, prezența preoților înaintea meciurilor ar aduce „o schimbare importantă de mentalitate” în lotul echipei naționale.

Olandezii au alte metode. Frank de Boer, dat afară după eșecul cu Cehia

În schimb, Federația Olandeză preferă să „taie în carne vie” după înfrângerea usturătoare, scor 0-2, suferită în fața Cehiei. Atacat din toate părțile, Frank de Boer a fost înlăturat de pe banca echipei naționale.

Sub conducerea sa, batavii nu au reușit, pentru prima dată în cele aproape 90 de partide disputate la turneele finale . În pofida tuturor așteptărilor, Georginio Wijnaldum, noul star al PSG-ului, a oferit doar 10 pase pe parcursul celor 90 de minute.

„Îmi trec o mulțime de lucruri prin minte. Le-am oferit golurile prea ușor, iar noi n-am reuși să finalizăm șansele avute. Ne-am simțit din ce în ce mai neputincioși.

După eliminarea lui De Ligt a devenit tot mai greu să punem presiune pe ei. Chiar dacă aveam mingea, nu reușeam să facem ceva”, au fost cuvintele rostite de Wijnaldum imediat după fluierul final al partidei din optimile Campionatului European.

Matthijs de Light și-a pus cenușă-n cap: „Am pierdut din cauza greșelii mele”

Eliminat în minutul 55, când scorul era încă egal, 0-0, Matthijs de Ligt și-a asumat întreaga responsabilitate pentru eliminarea Olandei. Deşi iniţial îi arătase doar cartonaşul galben, arbitrul Sergei Karasev (Rusia) a revăzut faza și l-a trimis la cabine.

„Am pierdut din cauza greşelii mele, e foarte frustrant. Aveam jocul sub control şi apoi vine acea minge. Am lăsat-o să sară, nu a fost o decizie bună, am fost împins uşor şi am căzut, după care am atins-o cu mâna.

Acest moment a schimbat meciul. Am urmărit ultimele minute cum se chinuia echipa. Mă simt cu adevărat vinovat”, a mărturisit fundașul de 21 de ani al lui Juventus, vizibil afectat de cele întâmplate.