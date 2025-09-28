Sport

Cum vrea să o răsplătească Ion Țiriac pe Nadia Comăneci la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii: ”I-am promis”

Ion Țiriac i-a făcut o promisiune fostei gimnaste, Nadia Comăneci. Cum vrea să o răsplătească la 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii?
Valentina Vladoi
28.09.2025 | 15:30
Cum vrea sa o rasplateasca Ion Tiriac pe Nadia Comaneci la 50 de ani de la obtinerea primului 10 din istoria gimnasticii Iam promis
Cum vrea să o răsplătească Ion Țiriac pe Nadia Comăneci. Sursă foto: Hepta, Facebook / colaj Fanatik

Nadia Comăneci este de departe una dintre cele mai apreciate gimnaste din lume și se pare că Ion Țiriac nu trece cu vederea acest lucru. Fostul mare tenismen vrea să o răsplătească pentru performanțele sale.

Când se împlinesc 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii

Pentru cei care nu își amintesc, în 1976, Nadia Comăneci a obținut primul 10 din istoria gimnasticii. S-a întâmplat la Jocurile Olimpice de la Montreal. Iar anul viitor se împlinesc 50 de ani de la marele eveniment.

Ion Țiriac nu vrea să lase momentul să treacă pur și simplu. Fostul mare tenismen a oferit un interviu recent în care a dezvăluit modul în care vrea să o răsplătească pe marea gimnastă pentru eforturile sale.

Cum va face asta? Țiriac construiește o sală de gimnastică dedicată fostei gimnaste. Aceasta va fi situată în Otopeni și ar urma să fie finalizată anul viitor, sau cel puțin așa își dorește el.

Cum vrea să o răsplătească Ion Țiriac pe Nadia Comăneci

În cadrul unui interviu acordat pentru I am Aport Magazine, fostul mare tenismen spune că este vorba despre o urgență. Își dorește ca sala de gimnastică dedicată faimoasei Nadia Comăneci să fie gata până în luna iulie 2026.

Totodată, el a mai adăugat și că marea gimnastă este sărbătorită atât în Canada, cât și în SUA. România ar fi bine să facă și ea ceva în acest sens, e de părere Ion Țiriac. Drept urmare, acesta i-a și făcut o promisiune în acest sens Nadiei.

„Eu am venitul meu, am partea mea de fundație cu care fac piscina olimpică ce va fi gata în anul ăsta. Și am o urgență enormă cu sala Nadiei, care trebuie să fie gata în iulie anul viitor, când se vor întâlni 50 de ani de la Montreal, de la doamna Nadia, femeia perfectă.

Canadienii au denumit o piață mare Nadia Comăneci, americanii o sărbătoresc, Comitetul Internațional Olimpic o sărbătorește, cred că și România ar trebui să facă ceva. Așa că i-am promis că o să fac o sală de gimnastică”, a dezvăluit Ion Țiriac, întrebat într-un interviu cu ce se ocupă în prezent.

Unde va fi amplasată sala de gimnastică

Fostul mare tenismen a fost întrebat unde va fi amplasată sala de gimnastică dedicată faimoasei Nadia Comăneci. Se pare că aceasta va fi chiar lângă piscină, în Otopeni. Iar Ion Țiriac este dispus să facă orice pentru ca lucrările să fie finalizate.

Acesta ia în calcul inclusiv să fie amendat. Nu se teme însă de acest lucru și e gata să plătească atât cât e nevoie, dacă va fi cazul. Cel mai important este ca sala să fie gata când se împlinesc 50 de ani de la obținerea primului 10 din istoria gimnasticii.

„În Otopeni, lângă piscină. Terminăm și sala Nadiei deși ”vai de mine, n-am avut toate aprobările!”. Știu că mă vor amenda din cauza asta, dar sunt pregătit să plătesc și amenzile, doar să fac sala”, a povestit fostul mare tenismen.

Amintim că Nadia Comăneci avea 14 ani când a participat la Jocurile Olimpice de la Montreal. Și iată că pe 18 iulie 1976, sportiva din Onești a intrat în cărțile de istorie, obținând primul 10 din istoria gimnasticii.

Performanța ei din acea zi a fost una cu adevărat fabuloasă. Totodată, ea a primit de șapte ori nota maximă. Nadia Comăneci a mai câștigat de asemenea de trei ori medalia de aur, la individual compus, paralele și bârnă.

