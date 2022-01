Cum vrea Sorin Cîmpeanu să arate anul școlar! Când încep cursurile și când se termină în statele dezvoltate

Anul școlar ar putea să fie mai lung în România. Este anunțul oficial pe care l-a făcut chiar ministrul Educației care susține că școala trebuie să înceapă mai devreme, dar nu înainte de 1 septembrie. De asemenea, aceasta ar urma să se termine mai târziu, dar nu mai devreme de 10 iunie.

Mai mult decât atât, Sorin Cîmpeanu a precizat că va formula și oficial această propunere, în dezbaterile cu partenerii sociali. Dacă proiectul se acceptă, atunci vom avea o nouă structură a anului școlar, una la care se vor raporta atât elevii, cât și părinții.

Cum vrea Sorin Câmpeanu să arate anul școlar în România

a mai zis că își dorește ca elevii să stea mai mult timp în școală, drept pentru care se gândește serios la o modificare.

”Am precizat deja că îmi doresc o perioadă de cursuri mai lungă. Vom avea discuții cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților și propunerea mea va fi o perioadă de cursuri mai lungă. O să vedem cat rezultă din discuții.

Eu o să prezint argumente, o să prezint perioada de cursuri din alte state care au rezultate remarcabile în sistemele de educație, o să prezint toate aceste argumente pentru a se constitui într-o pledoarie pentru o perioadă de cursuri mai lungă”, a spus ministrul.

Acesta nu a indicat un interval de timp exact pentru noul an școlar, dar, întrebat dacă începerea acestuia se va apropia de data de 1 septembrie, a explicat că data pare a fi una corectă.

”Ne apropiem de 1 septembrie. Chiar dacă, în interiorul sistemului de educație este o rezistență pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut înainte de venirea copiilor în școli”, a mai zis ministrul Educației.

Cum arată anul școlar în țările mai dezvoltate

Oficial, Germania este una dintre țările cu cele mai bune performanțe în materie de citire, matematică și științe, cu mult peste media normală. Sistemul de școlarizare variază în Germania, deoarece fiecare stat decide propriile politici educaționale.

Majoritatea copiilor, totuși, frecventează Grundschule (școala primară sau elementară) timp de 4 ani. Anul școlar începe după vacanța de vară (diferit de la stat la stat, de obicei la sfârșitul/jumătatea lunii august) și este împărțit în două trimestre. Există în general șase săptămâni de vacanță de vară și două săptămâni de vacanță de Crăciun

În Franța, anul școlar începe în septembrie și ține până la finalul lui iunie, uneori chiar începutul lunii iulie, spre deosebire de România. De exemplu, anul acesta, vacanța de vară în Hexagon începe abia pe 8 iulie.

Anul școlar durează din septembrie până în iunie în Italia și se asemănă destul de mult cu ceea ce se întâmplă în țara noastră. Există vacanță de Crăciun, Paște, dar și alte zile locale și naționale, după caz.

În Statele Unite ale Americii, poate cel mai invidiat sistem de învățământ din lume, anul școlar durează de obicei de la începutul lunii septembrie până în mai sau iunie, așadar nouă luni. Și este împărțit în „sferturi” sau trimestre.

Majoritatea școlilor folosesc un sistem semestrial format din două sesiuni: toamnă (septembrie până în decembrie) și primăvară (ianuarie până în mai).

Acuze dure ale profesorilor români

O eventuală schimbare a anului școlar nu ar pica prea bine profesorilor din România. spun că acesta este ultimul lucru care trebuie schimbat în învățământ și că autoritățile trebuie să-și îndrepte atenția spre alte probleme cu adevărat importante.

„Poate ar fi bine să elimine vacanta de vara de tot. Programa este oricum “lejeră” și nu ar fi nicio problemă pt copii. Să învețe non-stop! Iar noi, profesorii, să facem voluntariat pe perioada verii, că la ce salarii”mari ” avem ar fi chiar culmea să mai fim plătiți și atunci!”, a explicat Gaita Anca, o profesoară din Alba Iulia.

„În țările cu rezultate remarcabile, elevii învăța toți dimineața, iar pentru asta trebuie să se facă investiții! De asemenea, programa școlară trebuie să fie redusă pentu o mai bună asimilare (calitate, nu cantitate), iar asta se poate realiza prin gândire și bun simț, nu prin modificarea calendarului școlar!”, a punctat și Tiberiu Dima.

„Adevărul este că mai toate problemele din educație s-au terminat. Subiectul acesta era ca o piatră de moară agățată de gâtul societății. O să vedeți că după ce modificăm anul școlar vom avea lapte și miere. Și toate vor curge pe autostrăzile și prin spitalele patriei. Nu râdeți, așa o să fie.

Învățământul în România are alte mari probleme, mari de tot. Am colegi care lucrează după ore la curierat cu bicicleta, am copii la clasă crescuți în medii nocive, am o programă jenantă pe alocuri și un salariu de nimic. Și o școală care stă să cadă pe mine. Astea sunt doar o parte din problemele stringente pe care autoritățile trebuie să le rezolve”, a spus Ioana Mihai, profesoară la o școală din București pentru FANATIK.