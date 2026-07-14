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Universitatea Craiova pregătește una dintre cele mai ample reorganizări din ultimii ani. După modelul implementat la echipa mare odată cu venirea lui Filipe Coelho, conducerea din Bănie a început transformarea și la nivelul Academiei, unde nu mai puțin de șapte tehnicieni specialiști din peninsula iberică au fost cooptați, momentan, în această vară. Obiectivul este unul clar, mai exact construirea unei identități fotbalistice unitare, astfel încât fiecare junior care ajunge la prima echipă să fie format după aceleași principii de joc și de pregătire.

Primii pași ai revoluției la Universitatea Craiova! Modelul spaniol ajunge la grupele U14 și U16

Universitatea Craiova a adus în această vară nu mai puțin de șapte specialiști spanioli în cadrul Academiei, fiecare urmând să ocupe un rol-cheie în dezvoltarea juniorilor. De la antrenori principali și secunzi până la preparatori fizici și directorul tehnic, clubul își construiește un sistem unitar de pregătire, inspirat din modelul iberic.

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Conform , primele schimbări importante au fost făcute la grupele U14 și U16, acolo unde Universitatea Craiova a apelat la experiența spaniolului Juan Carlos Amoedo, noul antrenor principal al echipei U14.

Tehnicianul iberic este un specialist în formarea tinerilor fotbaliști și vine după mai mulți ani petrecuți în fotbalul juvenil din Spania, unde a lucrat în dezvoltarea jucătorilor și implementarea unei metodologii bazate pe posesie, inteligență tactică și dezvoltare tehnică.

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Acesta va lucra alături de Ștefan Florescu și Adrian Troacă, în timp ce Marian Staicu va pregăti portarii, iar Andrei Băloi va ocupa funcția de preparator fizic.

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Alejandro Robles și Fernando Garcia, noutățile de la U17 și U18

Schimbări importante au avut loc și la grupele U17 și U18. La Universitatea Craiova U17, banca tehnică va fi condusă de spaniolul Alejandro Robles, un antrenor format în școala iberică, recunoscută pentru accentul pus pe dezvoltarea individuală și pe jocul de posesie. Acesta îi va avea alături pe Bogdan Vrăjitoarea și Adrian Lică, în timp ce Silvian Ciucă va pregăti portarii, iar Adrian Filip se va ocupa de pregătirea fizică.

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La U18, echipa va fi condusă de Ștefan Florescu, însă staff-ul va avea și o importantă componentă internațională. Spaniolul Tomas Trigo va ocupa funcția de antrenor secund, iar Fernando Garcia va fi preparator fizic, unul dintre specialiștii aduși pentru implementarea noilor metode de pregătire în cadrul Academiei.

Modelul iberic continuă și la grupa U15 a Universității Craiova

Și grupa U15 intră în noul sezon cu un staff reorganizat. Antrenor principal este Gabriel Velcovici, însă acesta va fi sprijinit de spaniolul David de Dios, unul dintre noii antrenori secunzi veniți în această vară, dar și de Adrian Lică.

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Pregătirea fizică va fi coordonată de portughezul Iago Otero, un alt nume nou din cadrul Academiei Universității Craiova, în timp ce Silvian Ciucă va continua să pregătească portarii.

Primele ședințe de pregătire au fost deja axate pe controlul balonului, posesie și dezvoltarea tehnică, exact direcția pe care clubul încearcă să o implementeze la toate nivelurile.

Academia începe de la cei mai mici. Universitatea Craiova U13, sub supravegherea noii conduceri tehnice

Nici grupele cele mai mici nu au rămas în afara procesului de reorganizare. Juniorii Universității Craiova U13 au început pregătirile sub comanda lui Bogdan Budescu, ajutat de Alejandro Robles și Tomas Trigo, în timp ce Fernando Garcia este responsabil de pregătirea fizică.

Toate antrenamentele sunt supervizate atent de noua conducere tehnică a Academiei, iar obiectivul este ca încă de la cele mai fragede vârste jucătorii să învețe aceleași principii tactice și tehnice pe care le regăsesc și la echipele mai mari.

Cine este Eduardo Covelo, omul care coordonează noul proiect al Academiei Universitatea Craiova

Eduardo Covelo nu este un nume oarecare în fotbalul spaniol. Născut la Vigo, în 1977, noul director tehnic al Academiei Universității Craiova și-a construit cariera timp de peste 12 ani în cadrul clubului RC Celta Vigo, una dintre cele mai apreciate academii din Spania.

De-a lungul timpului, Covelo a ocupat mai multe funcții în cadrul clubului galician, de la preparator fizic și șef al departamentului de metodologie până la director al Academiei. Rolul său principal a fost dezvoltarea unei metodologii unitare de pregătire, astfel încât toate grupele de juniori să joace după aceleași principii și să faciliteze integrarea tinerilor în prima echipă.

În 2019, atunci când a fost numit director al Academiei Celta Vigo, oficialii clubului l-au prezentat drept omul care urma să continue unul dintre cele mai importante proiecte ale formației din La Liga, după ce ani la rând coordonase departamentul de metodologie.

Experiența sa este apreciată inclusiv la nivel internațional. Eduardo Covelo a fost invitat de FIFA ca lector în cadrul programului Diploma in Club Management, unde a susținut prezentări despre organizarea și dezvoltarea academiilor de fotbal, alături de nume importante din industria fotbalului mondial.

Eduardo Covelo – director tehnic al Academiei Universității Craiova

– director tehnic al Academiei Universității Craiova Juan Carlos Amoedo – antrenor Universitatea Craiova U14

– antrenor Universitatea Craiova U14 Alejandro Robles – antrenor Universitatea Craiova U17/U13

– antrenor Universitatea Craiova U17/U13 Tomas Trigo – antrenor secund Universitatea Craiova U18/U13

– antrenor secund Universitatea Craiova U18/U13 Fernando Garcia – preparator fizic Universitatea Craiova U18/U13

– preparator fizic Universitatea Craiova U18/U13 David de Dios – antrenor secund Universitatea Craiova U15

– antrenor secund Universitatea Craiova U15 Iago Otero – preparator fizic Universitatea Craiova U15

Devine o forță Universitatea Craiova? Se anunță venirea unor noi acționari

Dacă Universitatea Craiova a avut un lot puternic sezonul trecut, cel din această stagiune ar trebui să fie și mai bun, deoarece nu au pierdut jucătorii importanți și au transferat fotbaliști precum Răzvan Sava, Ronaldo Webster, Heri Tavares și Simon Elisor.

Florin Prunea a jucat două sezoane în Oltenia și încă are relații în zonă. câteva milioane de euro în clubul patronat de Mihai Rotaru: „La Craiova am înțeles că urmează să vină niște acționari care să bage bani. Am fost și eu pe la Craiova și am aflat. Banii respectivi înseamnă câteva milioane de euro în plus, de-asta zic că arată bine. Nu știu cât o să fie bugetul, dar e bine de tot. Noi parteneri, da, care o să cumpere acțiuni. Tot ce se întâmplă în jurul acestei echipe (n.r. Universitatea Craiova) arată foarte bine”, a declarat Florin Prunea, la

Cât costă 5% din acțiunile Universității Craiova? Anunțul lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, este dispus să vândă din acțiunile clubului pentru a forma un acționariat puternic în jurul echipei, care să ajute la continuarea performanțelor. Deoarece a devenit campioana României, iar în prezent evoluează în preliminariile Ligii Campionilor, omul de afaceri a lansat o ofertă tuturor celor care doresc să se implice.

, iar fiecare acționar va avea obligația să cotizeze cu cel puțin 250.000 de euro anual. El a anunțat că acestea erau prețurile , însă acestea ar putea crește în funcție de rezultate. În prezent, Craiova este foarte aproape de a se califica în turul al doilea din Champions League, acolo unde va întâlni câștigătoarea dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia.

„În mod normal… Să facem calculul la 5%. Prețul ar fi de 500.000 de euro. Valoarea capitalului social este de 10.000.000 de euro. Deci nu pot să vând sub valoarea contabilă. Sigur că peste această sumă pot să vând. Scopul meu nu este să câștig bani din asta, ci să fac un acționariat puternic. Atunci, 500.000 de euro este prețul. Este capitalul social. Este valoarea nominală a acțiunilor. 1% este 100.000 de euro. Doar că aveți obligația, ulterior, să investiți 250.000 de euro, în fiecare an. Oferta aceasta este valabilă până când începe primul tur de Liga Campionilor. Ori vom cere mai mult, ori mai puțin. Eu sper că mai mult”, a spus Mihai Rotaru, în podcastul .