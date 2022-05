Cumnata fostului dictator Nicolae Ceaușescu, chemată în tribunal de statul român. Femeia de 90 de ani, acuzată că a ocupat abuziv o vilă de protocol

Elena Ceaușescu, văduva generalului Ilie Ceaușescu (fratele lui Nicolae Ceaușescu), se judecă de mai bine de 10 ani cu Regia Autonomă Administrația Patrimoniului de Stat, care o acuză că a ocupat abuziv o vilă de patrimoniu. Femeia ar putea ajunge să plătească zeci de mii de euro pentru că a refuzat să părăsească imobilul și nici nu a mai plătit chiria.

Contractul de închiriere între Elena Ceaușescu și RA-APPS s-a încheiat în 2009

Elena Ceaușescu (90 de ani) a locuit pe care soțul ei l-a primit în anul 1968, în calitate de șef Sector la Secția de istorie militară a Centrului de Studii și Cercetări de Istorie și Teorie Militară. Ilie Ceaușescu a decedat în anul 2002, însă soția acestuia a continuat să locuiască aici împreună cu fiul și nora ei.

ADVERTISEMENT

În anul 2009, RA-APPS a refuzat să prelungească contractul cu familia Ceaușescu, însă aceasta nu a dorit să părăsească imobilul. Pentru că nu mai exista un contract valabil între cele două părți, Elena Ceaușescu nu a mai plătit nici chirie până în 2012, atunci când regia a chemat-o în instanță și a solicitat despăgubiri.

În 2016, cumnata lui Nicolae Ceușescu nu eliberase apartamentul

”Încă din anul 2009, R.A.-A.P.P.S. a încercat rezilierea contractului de închiriere și evacuarea ocupanților imobilului (Ceaușescu Elena, Ceaușescu Dan și Ceaușescu Liliana) în dosarul nr…, aflat în prezent pe rolul Curții de Apel București, secția a III – a civilă, renumerotat sub nr. …/299/2012, aflat în stadiu de recurs la al doilea ciclu procesual, dosar tergiversat în mod voit de către cei trei pârâți și nici până la data prezentei (finele anului 2016) nu a reușit evacuarea din imobil, aceștia acumulând in continuare debite si continuând sa utilizeze spațiul aflat in administrarea R.A.-A.P.P.S. nestingheriți”, au arătat avocații RA-APPS.

ADVERTISEMENT

În instanță, a susținut că imobilul în care locuiește nu mai aparține statului român încă din anul 2009, atunci când acesta a fost retrocedat către un cetățean francez. Ea a criticat și faptul că însăși judecătoarea care urma să dea o hotărâre în acest sens locuia cu chirie la RA-APPS.

În replică, regia a susținut că procesul cu fostul proprietar nu este tranșat definitiv, deși la data procesului exista o cerere de executare silită pe rolul unei instanțe judecătorești.

ADVERTISEMENT

Statul român a cerut femeii penalități de zeci de mii de euro

Ca și în alte cazuri celebre, au urmat procese interminabile, în condițiile în care statul român face actualizarea penalităților după fiecare decizie a instanței, din care rezultă alte sume datorate.

În cazul familiei Ceaușescu, instanța a decis în 2015 că trebuie să plătească, în solidar cu alți doi pârâți, suma de 7.037 euro și penalități de 40.818 lei pentru chirie imobil și garaj.

ADVERTISEMENT

Într-un alt proces, trimis spre rejudecare și finalizat în 2021, datoria femeii a ajuns la 21.732 euro (chiria pentru perioada 2009 – 2012) și penalități de 118.930 lei. Judecătorii au dat dreptate statului român, însă decizia nu este definitivă.

ADVERTISEMENT

La 90 de ani, Elena Ceaușescu are în continuare procese cu statul

În ciuda vârstei înaintate, Elena Ceaușescu este în continuare citată în mai multe procese intentate de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului de Stat, prin care i se cer diferite sume de bani de ordinul miilor de euro.

Cel mai nou dintre acestea a fost înregistrat pe 18 martie 2022, la Judecătoria sectorului 1, în care RA-APPS îi cere Elenei Ceaușescu suma de 11.055,80 lei.