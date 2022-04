Cumpărături de Paște 2022: cât costă un kilogram de carne de miel. Prețurile au crescut simțitor față de anii trecuți

Sărbătorile de Paște din 2022 reprezintă un prilej excelent pentru români de a se aduna în familie sau alături de prieteni. Din martie, aproape toate restricțiile s-au ridicat.

Lista de cumpărături pentru Paște

Învierea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători pentru români. Cu această ocazie, fiecare cetățean se pregătește să facă o serie cumpărături pentru ca masa de duminică să fie cât mai bogată.

Acest ”shopping” premergător zilelor de sărbătoare va include alimente tradiționale pentru masa din noaptea Învierii, cadouri pentru cei dragi și, probabil, decorațiuni deosebite, specifice acestei sărbători.

După cum bine știm, mâncarea de Paște este un element important în tradiția autohtonă. Tocmai de aceea este important să cumpărăm din timp ceea ce este esențial.

Fără îndoială, carnea de miel este în centrul atenției în perioada acestor sărbători. Cei care nu sunt adepții acestui animal, pot opta pentru o carne ușoară cum ar fi cea de pui, curcan sau pește.

O altă ”vedetă” a zilelor care urmează este oul. Ouăle nu trebuie să lipsească de pe masa de Paște și nici ”din” masa de Paște. Așadar, dacă doriți să faceți prăjituri sau diferite preparate, de la deserturi până la celebra salată de boeuf, nu uitați acest produs atunci când mergeți la cumpărături.

E foarte important să nu uităm de legume. Da, , castraveții, ceapa sau ardeiul sunt mult mai scumpe față de anii anteriori, dar acestea nu trebuie să lipsească de pe masă.

Ultima, dar mai mult ca sigur nu cea din urmă, este lista cu băuturi. După masa bogată de Paște ar merge un vin sau o bere. Nu uitați apa minerală sau sucurile pentru cei mici.

Ce preț are un kilogram de miel de Paște 2022

Prețul unui kilogram de carne de miel variază în magazinele din România. Singurul lucru cert este că, în 2022, cei care vor să pună pe masă acest produs trebuie să scoată din buzunar sume mult mai mari decât în 2021.

La mijlocul lunii aprilie, carnea de miel se vindea în cele mai importante lanțuri de magazine din țară cu prețuri care porneau de la 50 de lei și ajungeau la 55 de lei.

De subliniat că, în piețe, carnea de miel se vinde cu prețuri cuprinse între 40 și 45 de lei pentru un kilogram.

Iată, mai jos, care era prețul cărnii de miel în câteva dintre hipermaketurile din ţară, cu o săptămână înainte de Paşte.

Carrefour – 49,9 lei/kg

Kaufland – 54,99 lei/kg, sfert anterior de miel

Lidl – 54,99 lei/kg, sfert anterior de miel

Lidl – 59,99 lei/kg, sfert posterior de miel

Lidl – 64,90 lei/kg, organe de miel

Lidl – 19,90 lei/kg, cap de miel

Cora – 49,99 lei/kg, sfert anterior de miel

Cora – 54,99 lei/kg, sfert posterior de miel

Cora – 55,59 lei/kg, organe de miel

Cora – 10,99 lei/kg, cap de miel (sursa: )

Cu cât ne apropiem mai mult de Paște, cu atât prețurile cresc mai mult. Astfel, e de așteptat să se depășească pragul psihologic de 60 de lei.

Cu cât s-a scumpit carnea de miel de Paște față de anii trecuți

De la an la an, din România a cunoscut creșteri spectaculoase de preț. Astfel, dacă am vorbi de un preț maxim de 60 de ei în 2022, asta înseamnă cu 50% mai mult faţă de anul trecut.

În 2021, prețul pentru un kilogram de carne de miel se încadra în intervalul 30-35 de lei.

Anterior, în primul an de pandemie, 2020, prețul kilogramului de miel se vindea cu prețuri mai ce nu treceau de 29 de lei.

În marile magazine din București, prețurile porneau de la 24,99 – 26,99 lei/kg carcasă, până la 29,99 lei/kg – la anumite categorii.