Cumpărăturile de Paște nu mai sunt o prioritate pentru români: au sărăcit de la un an la altul. „Va fi săptămâna patimilor financiare pentru majoritatea”

Un studiu arată cum doar 2 din 10 români spun că vor face mai multe cumpărături de Paște decât în mod obișnuit. Se pare că vremurile s-au schimbat, iar mesele nu vor mai fi atât de pline, ca în alți ani. De altfel, peste jumătate dintre români spun că au un buget deja stabilit, iar majoritatea resimt anxietate din cauza grijilor financiare. Economiștii spun că prețurile vor atinge un maxim al ultimilor zece ani din perspectiva puterii de cumpărare. Cum era situația în anii precedenți și de când sunt oamenii mai cumpătați de sărbători.

Românii spun că nu fac mai multe cumpărături de Paște

Românii sunt mai cumpătați și nu mai fac achiziții din impuls. Un studiu al Asociației CFA România arată că doar 2 din 10 români spun că vor face mai multe cumpărături de Paște decât în mod obișnuit. Alți 68% își vor stabili un buget anume, iar aproximativ 75% resimt anxietate din cauza grijilor financiare.

„Odată cu apropierea Paștelui, românii pregătesc listele de cumpărături, fie că este vorba despre cadouri pentru cei dragi, produse alimentare sau pentru casă. Tot acum, oamenii ajung și să facă achiziții sub impuls, însă rezistă mai mult în fața acestei tentații comparativ cu sezonul sărbătorilor de iarnă sau cu perioada reducerilor de Black Friday, arată Barometrul Sezoanelor Financiare”, susțin autorii studiului, conform agerpres.ro.

De asemenea, aproximativ 75% dintre români afirmă că se confruntă cu anxietate și simt că starea psihică le este afectată din cauza grijilor referitoare la bani, în timp ce 85% au probleme cu somnul din același motiv, arată un sondaj realizat în luna februarie de Reveal Marketing Research, la solicitarea XTB România. Oamenii sunt îngrijorați, în principal, din cauza creșterii prețurilor, cheltuielilor neprevăzute și datoriilor. De asemenea, la bază mai stau și îngrijorări cu privire la siguranța locului de muncă.

Oamenii au sărăcit de la un an la altul

În 2023, cel mai mare furnizor de servicii și tehnologie de plată din lume, Global Payments, arăta că vânzările de produse alimentare și de servicii specifice au crescut cu aproape 40%, față de anul 2022. Au fost făcute aproximativ o jumătate de milion de tranzacții în plus față de perioada Paștelui 2022. Atunci, s-au înregistrat creșteri de vânzări la comercianții și furnizorii din carne (112%), piețe (97%) și brutării (84%).

Datele din aceeași perioadă a anului 2024 arată că acela a fost anul în care românii au devenit puțin mai cumpătați. Aproape jumătate dintre români (51%) susțineau că așteaptă reducerile. Tot atunci, o treime dintre respondenți au spus că vor cheltui la fel sau mai puțin ca anul 2023 și preconizau că valoarea cumpărăturilor de Paşte ar fi mai mare cu 30% comparativ cu anul anterior, arată un studiu EY România.

Și în 2025 românii au fost mai prudenți . Raportat la 2024, 45% au estimat că pentru cumpărăturile de Paște cheltuieli ar fi ridicate cu până la 10 – 20%, în timp ce 10% se așteptau la valori cu peste 30% mai mari, arată un alt studiu EY România.

„În 2025, românii demonstrează o abordare prudentă în pregătirea sărbătorilor de Paște, aproape toți respondenții punând calitatea și prețul pe primul plan, în timp ce maximizează valoarea prin reduceri și comercianți cu profil discount. Această combinație de tradiție și pragmatism economic arată adaptabilitate în fața provocărilor financiare”, a afirmat Georgiana Iancu, liderul sectorului de Retail și Produse de Consum, EY România.

Economiștii spun că asistăm la cele mai mari creșteri de preț din ultimii zece ani

Pentru o imagine mai clară a acestei situații, FANATIK a luat legătura cu analistul economic Adrian Negrescu. Acesta a subliniat faptul că vânzările în volum de vor atinge un minim al ultimilor cinci ani, în condițiile în care puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar prețurile vor atinge un maxim al ultimilor zece ani din perspectiva puterii de cumpărare. Tot el susține că, din cauza prețurilor, mielul va fi înlocuit cu puiul.

„Este o sărbătoare în care probabil vom asista la vânzări mai reduse pe toate produsele alimentare, mai ales pe produsele specifice sărbătorilor, băuturi alcoolice, specialități culinare. Probabil mielul va fi înlocuit de pui pe majoritatea meselor românilor, iar această săptămână în care am intrat probabil va fi săptămâna patimilor financiare pentru majoritatea românilor. Apoi, avem încă o cursă infernală după promoții, după reduceri de prețuri, după ofertele pe care marile magazinele le afișează în această perioadă”, a declarat economistul Adrian Negrescu.

În același timp, expertul a menționat că masa românilor din acest an va fi definită anul ăsta în partea de promoțiile din marile magazine. De asemenea, economistul Negrescu a declarat că, momentan, această situație este doar o fotografie de moment a unei situații economice dificile, însă comportamentul românilor s-ar putea schimba în momentul în care situația financiară se va echilibra, iar mesele vor fi din nou pline, așa cum eram obișnuiți.

„Putem spune doar că e o fotografie de moment a unei situații economice dificile în care se află majoritatea românilor, pentru care o masă de sărbători a ajuns să reprezinte o adevărată provocare financiară. O familie cu doi copii are nevoie de 1.000-1.200 de lei în momentul de față pentru a-și asigura o masă tradițională de sărbători. Bani pe care, din păcate, mare parte din populație nu-i are. Nu este exclus ca, în viitor, pe fondul revenirii economice, a creșterii salariilor, românii să revină la obiceiurile clasice de a-și umple coșurile din hipermarket pentru a se bucura, măcar din prisma cumpărătorilor pe care le fac, de atmosfera sărbătorilor”, a mai punctat analistul economic Adrian Negrescu.