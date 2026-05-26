Sport

„Cumplit!” Momentul care l-a marcat pe Răzvan Lucescu pentru totdeauna: „M-am întors și l-am văzut pe tata cu capul în pământ. Am început să plâng”

Răzvan Lucescu a rememorat duelul istoric cu Mircea Lucescu din Cupa UEFA și a dezvăluit momentul în care a izbucnit în lacrimi după victoria Rapidului cu Șahtior Donețk.
Alex Bodnariu, Gabriel-Alexandru Ioniță
27.05.2026 | 00:42
Cumplit Momentul care la marcat pe Razvan Lucescu pentru totdeauna Mam intors si lam vazut pe tata cu capul in pamant Am inceput sa plang
ULTIMA ORĂ
Răzvan Lucescu, în lacrimi după ce și-a învins tatăl în Cupa UEFA
ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai complicate momente din cariera sa. Pe vremea când făcea primii pași în antrenorat la Rapid București, s-a duelat cu tatăl său, Mircea Lucescu, în Cupa UEFA. Formația din România a câștigat, însă victoria a fost una amară pentru Răzvan.

Răzvan Lucescu, în lacrimi după ce și-a învins tatăl în Cupa UEFA

Pe 24 noiembrie 2005, Șahtior Donețk și Rapid București s-au întâlnit în grupele Cupei UEFA, cu Mircea Lucescu pe banca gazdelor și fiul său, Răzvan, pe cea a giuleștenilor. Era pentru prima dată în istoria fotbalului când un tată și un fiu se înfruntau la nivel european.

ADVERTISEMENT

La vremea aceea s-a vorbit intens despre faptul că, cel mai probabil, rezultatul va fi o remiză între Șahtior și Rapid. Meciul părea că se îndreaptă spre un rezultat de egalitate, însă pe finalul jocului Marius Măldărășanu a reușit să spargă gheața. Giuleștenii s-au impus cu 1-0.

Mircea Lucescu a explodat după acuzațiile observatorilor UEFA: „Cum îți permiți așa ceva?”

Răzvan Lucescu a vorbit despre acea partidă. Antrenorul a recunoscut că s-a simțit jenat în momentul în care s-a bucurat la golul înscris de echipa sa, întrucât pe banca adversă stătea chiar tatăl său. Mai mult, acesta a transmis că Mircea Lucescu a avut o criză de nervi în momentul în care observatorul de joc a vorbit despre o posibilă înțelegere între cele două echipe.

ADVERTISEMENT
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Digi24.ro
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău

„Atunci a fost foarte greu. Am fost foarte rece, m-am dus la ei, în casa lor, la Donețk, să îi analizez la meciul cu Dinamo Kiev. Și le-am spus jucătorilor că un singur lucru au de făcut: să fie foarte agresivi, să asculte tot ce le zic și să fie foarte agresivi.

ADVERTISEMENT
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis
Digisport.ro
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis

După gol, a dat gol Măldă, am sărit în sus, dar era normal, era satisfacția că ne calificăm. În bucuria aceea, m-am întors și l-am văzut cu capul în pământ. Am realizat că mă bucur pentru prima dată de o înfrângere a lui. M-am simțit jenat, am început să plâng, am plecat la vestiar. Cumplit a fost.

ADVERTISEMENT

Ne-au chemat observatorii UEFA. Eram eu, era tata, era Zotta ca reprezentant al Rapidului și cineva de la Șahtior. Ne-au spus că s-a pariat foarte mult pe egal. Și a sărit tata la el: «Cum îți permiți așa ceva?». Știu că l-am sunat cu o zi înainte la antrenament, că ne-au dat doar jumătate de teren să ne antrenăm. «Cum e posibil?». Și l-am sunat. Și pentru el a fost extrem de greu să pregătească meciul”, a declarat Răzvan Lucescu la Prima Sport.

Cătălin Cîrjan a reacționat după ce Florin Tănase a spus că FCSB este...
Fanatik
Cătălin Cîrjan a reacționat după ce Florin Tănase a spus că FCSB este favorită cu Dinamo: „Noi suntem modești”
Cum au aflat şefii lui U Cluj de oferta secretă a Craiovei pentru...
Fanatik
Cum au aflat şefii lui U Cluj de oferta secretă a Craiovei pentru Gertmonas: „Nu a fost fair-play! Domnul Rotaru se alintă prea mult” Portarul lituanian, răspuns tranşant pentru olteni
Fostul lider la Rapidului, reacție dură despre sezonul ratat: “Nu ăsta era jocul...
Fanatik
Fostul lider la Rapidului, reacție dură despre sezonul ratat: “Nu ăsta era jocul cu care suporterii erau obișnuiți!” A criticat transferurile lui Șucu
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!