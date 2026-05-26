„Cumplit!” Momentul care l-a marcat pe Răzvan Lucescu pentru totdeauna: „M-am întors și l-am văzut pe tata cu capul în pământ. Am început să plâng”

Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK, a vorbit deschis despre unul dintre cele mai complicate momente din cariera sa. , s-a duelat cu tatăl său, Mircea Lucescu, în Cupa UEFA. Formația din România a câștigat, însă victoria a fost una amară pentru Răzvan.

Răzvan Lucescu, în lacrimi după ce și-a învins tatăl în Cupa UEFA

Pe 24 noiembrie 2005, Șahtior Donețk și Rapid București s-au întâlnit în grupele , cu Mircea Lucescu pe banca gazdelor și fiul său, Răzvan, pe cea a giuleștenilor. Era pentru prima dată în istoria fotbalului când un tată și un fiu se înfruntau la nivel european.

La vremea aceea s-a vorbit intens despre faptul că, cel mai probabil, rezultatul va fi o remiză între Șahtior și Rapid. Meciul părea că se îndreaptă spre un rezultat de egalitate, însă pe finalul jocului Marius Măldărășanu a reușit să spargă gheața. Giuleștenii s-au impus cu 1-0.

Mircea Lucescu a explodat după acuzațiile observatorilor UEFA: „Cum îți permiți așa ceva?”

Răzvan Lucescu a vorbit despre acea partidă. Antrenorul a recunoscut că s-a simțit jenat în momentul în care s-a bucurat la golul înscris de echipa sa, întrucât pe banca adversă stătea chiar tatăl său. Mai mult, acesta a transmis că Mircea Lucescu a avut o criză de nervi în momentul în care observatorul de joc a vorbit despre o posibilă înțelegere între cele două echipe.

„Atunci a fost foarte greu. Am fost foarte rece, m-am dus la ei, în casa lor, la Donețk, să îi analizez la meciul cu Dinamo Kiev. Și le-am spus jucătorilor că un singur lucru au de făcut: să fie foarte agresivi, să asculte tot ce le zic și să fie foarte agresivi.

După gol, a dat gol Măldă, am sărit în sus, dar era normal, era satisfacția că ne calificăm. În bucuria aceea, m-am întors și l-am văzut cu capul în pământ. Am realizat că mă bucur pentru prima dată de o înfrângere a lui. M-am simțit jenat, am început să plâng, am plecat la vestiar. Cumplit a fost.

Ne-au chemat observatorii UEFA. Eram eu, era tata, era Zotta ca reprezentant al Rapidului și cineva de la Șahtior. Ne-au spus că s-a pariat foarte mult pe egal. Și a sărit tata la el: «Cum îți permiți așa ceva?». Știu că l-am sunat cu o zi înainte la antrenament, că ne-au dat doar jumătate de teren să ne antrenăm. «Cum e posibil?». Și l-am sunat. Și pentru el a fost extrem de greu să pregătească meciul”, a declarat Răzvan Lucescu la