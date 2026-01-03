Cumplit! Pierderea peste care Dinamo nu va putea să treacă niciodată în istorie: „E singurul club din lume”

ADVERTISEMENT

Ionel Culina a fost invitatul lui Cristi Coste în ediția de marți, 16 decembrie, a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Fostul ofițer de presă al „câinilor” a rememorat momentul în care a ajuns la Dinamo și cum s-a împrietenit cu Cătălin Hîldan.

Cum a fost începutul lui Ionel Culina la Dinamo

Ionel Culina a rememorat că, în momentul în care a ajuns la Dinamo, fiecare loc din autocar era destinat unui jucător sau oficial. Singurul care stătea singur era Cătălin Hîldan, iar acesta l-a invitat pe „Johnny” lângă el.

ADVERTISEMENT

„În față, cum urcai în autocar, erau două locuri, dar era Dinu și atât. Era Dinu și atât, pentru că nu putea nimeni să stea lângă Dinu. În spate erau secunzii, Mihalcea era tot timpul persoana care stătea pe scaunul de lângă șofer.

Toți aveau locurile lor, nu aveai cum să te așezi că auzeai ‘alo, ce cauți tu acolo?’. E ca în armată, vii și cad gențile prima dată. Așa e și la o echipă de fotbal, vii ultimul și e normal să începi să cari geanta lui Lupu, de exemplu, care era un mare fotbalist.

ADVERTISEMENT

Nu știam unde să mă așez, nu vedeam unde să mă așez, că fiecare avea locul lui, Hîldan era singurul care avea loc și mi-a spus ‘Johnny, hai aici, nu e nicio problemă, că eu stau singur’”, a povestit Ionel Culina.

ADVERTISEMENT

Dinamo, singurul club din lume cu doi fotbaliști decedați pe teren

În continuare, Ionel Culina a amintit de tragedia din data de 5 octombrie 2000, , dar și de . Fostul ofițer de presă al „câinilor” a dezvăluit faptul că Dinamo este singurul club din lume care are doi jucători care au decedat pe terenul de fotbal, iar trecerea în neființă a „Unicului Căpitan” este pierderea peste care clubul din Ștefan cel Mare nu va trece niciodată.

„Am început să povestim, să ne împrietenim. Am început să plângem după un meci la Brașov. A fost un meci de pomină la Brașov. După ce luasem campionatul, începusem să ieșim în țară mai mult la poze și autografe decât la fotbal. S-a terminat meciul acela de la Brașov, au dat Marius Niculae, Giani Kiriță și Florentin Petre gol. Plângea în autocar… Nu știu, dădeau gol și imediat înscria și Brașovul. S-a terminat 4-3 acel meci. Au fost vremuri.

ADVERTISEMENT

Din păcate, în octombrie s-a întâmplat ce s-a întâmplat… Este pierderea peste care Dinamo nu va putea trece niciodată în istorie sa! S-a mai întâmplat o nenorocire cu Patrick Ekeng. Dinamo, la ora actuală, este singurul club din lume care are doi jucători decedați pe teren. Unul într-un amical, Hîldan, iar altul într-un meci oficial, Ekeng. Din păcate, așa s-a scris istoria”, a conchis Ionel Culina.