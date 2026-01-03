Sport

Cumplit! Pierderea peste care Dinamo nu va putea să treacă niciodată în istorie: „E singurul club din lume”

Ionel Culina a povestit care este pierderea peste care clubul Dinamo nu va putea să treacă niciodată în istorie. Formația din Ștefan cel Mare este unica echipă care a bifat două tragedii.
Iulian Stoica
03.01.2026 | 20:00
Cumplit Pierderea peste care Dinamo nu va putea sa treaca niciodata in istorie E singurul club din lume
EXCLUSIV FANATIK
Care este pierderea peste care Dinamo nu va trece niciodată. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ionel Culina a fost invitatul lui Cristi Coste în ediția de marți, 16 decembrie, a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Fostul ofițer de presă al „câinilor” a rememorat momentul în care a ajuns la Dinamo și cum s-a împrietenit cu Cătălin Hîldan.

Cum a fost începutul lui Ionel Culina la Dinamo

Ionel Culina a rememorat că, în momentul în care a ajuns la Dinamo, fiecare loc din autocar era destinat unui jucător sau oficial. Singurul care stătea singur era Cătălin Hîldan, iar acesta l-a invitat pe „Johnny” lângă el.

ADVERTISEMENT

„În față, cum urcai în autocar, erau două locuri, dar era Dinu și atât. Era Dinu și atât, pentru că nu putea nimeni să stea lângă Dinu. În spate erau secunzii, Mihalcea era tot timpul persoana care stătea pe scaunul de lângă șofer.

Toți aveau locurile lor, nu aveai cum să te așezi că auzeai ‘alo, ce cauți tu acolo?’. E ca în armată, vii și cad gențile prima dată. Așa e și la o echipă de fotbal, vii ultimul și e normal să începi să cari geanta lui Lupu, de exemplu, care era un mare fotbalist.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Nu știam unde să mă așez, nu vedeam unde să mă așez, că fiecare avea locul lui, Hîldan era singurul care avea loc și mi-a spus ‘Johnny, hai aici, nu e nicio problemă, că eu stau singur’”, a povestit Ionel Culina.

ADVERTISEMENT
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost...
Digisport.ro
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii

Dinamo, singurul club din lume cu doi fotbaliști decedați pe teren

În continuare, Ionel Culina a amintit de tragedia din data de 5 octombrie 2000, moment în care Cătălin Hîldan a decedat pe terenul celor de la Oltenița, dar și de moartea subită a lui Patrick Ekeng. Fostul ofițer de presă al „câinilor” a dezvăluit faptul că Dinamo este singurul club din lume care are doi jucători care au decedat pe terenul de fotbal, iar trecerea în neființă a „Unicului Căpitan” este pierderea peste care clubul din Ștefan cel Mare nu va trece niciodată.

„Am început să povestim, să ne împrietenim. Am început să plângem după un meci la Brașov. A fost un meci de pomină la Brașov. După ce luasem campionatul, începusem să ieșim în țară mai mult la poze și autografe decât la fotbal. S-a terminat meciul acela de la Brașov, au dat Marius Niculae, Giani Kiriță și Florentin Petre gol. Plângea în autocar… Nu știu, dădeau gol și imediat înscria și Brașovul. S-a terminat 4-3 acel meci. Au fost vremuri.

ADVERTISEMENT

Din păcate, în octombrie s-a întâmplat ce s-a întâmplat… Este pierderea peste care Dinamo nu va putea trece niciodată în istorie sa! S-a mai întâmplat o nenorocire cu Patrick Ekeng. Dinamo, la ora actuală, este singurul club din lume care are doi jucători decedați pe teren. Unul într-un amical, Hîldan, iar altul într-un meci oficial, Ekeng. Din păcate, așa s-a scris istoria”, a conchis Ionel Culina.

Moartea lui Cătălin Hîldan, singura pierdere peste care Dinamo nu va trece vreodată

Cel mai nebun meci de box! YouTuberul se luptă cu bărbatul cu care...
Fanatik
Cel mai nebun meci de box! YouTuberul se luptă cu bărbatul cu care soția a făcut filme pentru adulți: ”M-am pregătit toată viața”
Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a...
Fanatik
Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a plecat din platoul TV: “Pe mine mă așteaptă soția tânără să fac dragoste! Tu stai cu proștii tăi”
Cine este fotbalistul devenit erou după tragedia de la Crans-Montana. A intrat în...
Fanatik
Cine este fotbalistul devenit erou după tragedia de la Crans-Montana. A intrat în foc pentru a-și salva iubita. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă...
iamsport.ro
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă de bani: 'A băgat 10.000.000, dar 3.000.000 le-a topit el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!