Sport

Cumplit! Un fotbalist a fost ucis în timpul protestelor din Iran, iar autoritățile au ascuns tot!

Tânăr fotbalist ucis în timpul protestelor violente din Iran. Detalii cutremurătoare despre moartea sa. Familia nu a știut nimic. Ce se întâmplă în Teheran.
Alex Bodnariu
14.01.2026 | 13:08
Cumplit Un fotbalist a fost ucis in timpul protestelor din Iran iar autoritatile au ascuns tot
ULTIMA ORĂ
Un tânăr fotbalist iranian a fost ucis în timpul protestelor din Teheran
ADVERTISEMENT

Din păcate, o nouă veste tristă vine din Iran. Rebin Moradi, un tânăr fotbalist de doar 17 ani, și-a pierdut viața în timpul protestelor sângeroase din Teheran, după cum anunță ONG-ul Hengaw for Human Rights.

Un tânăr fotbalist iranian a fost ucis în timpul protestelor din Teheran

Rebin Moradi evolua la echipa Saipa FC, din liga secundă a Iranului, și era văzut drept un mare talent al fotbalului din țara sa. În plus, acesta se remarca și la înot, unde era campion la categoria sa de vârstă. Era considerat drept „unul dintre cei mai promițători tineri talentați”.

ADVERTISEMENT

Tânărul, un elev kurd în vârstă de 17 ani, originar din localitatea Salas-e Babajani, din provincia Kermanshah (Kermashan), și rezident al Teheranului, a fost ucis chiar în timpul protestelor din capitala Iranului. Acesta a fost împușcat în cap.

Conform unei surse apropiate de familie, decesul lui Rebin Moradi a fost confirmat oficial la patru zile după ce fostul jucător de fotbal fusese dat dispărut. Se pare că, până în prezent, familia nu a reușit să recupereze trupul neînsuflețit, întrucât autoritățile nu au permis acest lucru.

ADVERTISEMENT
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a...
Digi24.ro
„Adevăratul lider de clan”. Cine e „Caracatiță”, temutul venezuelean pe capul căruia a fost pusă recompensă de 25 de milioane de dolari

Ce se întâmplă în Iran? Mii de oameni au fost uciși pe stradă!

Protestele împotriva guvernului islamic din Iran continuă de peste două săptămâni, pornind inițial din nemulțumiri economice și extinzându-se în cereri largi de schimbare politică. Autoritățile au impus o întrerupere aproape totală a internetului și a telefoanelor pentru a controla informațiile, însă protestele au loc în multe orașe.

ADVERTISEMENT
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren....
Digisport.ro
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină

Datele privind numărul morților variază considerabil. Organizații externe de monitorizare raportează peste 2.500 de persoane ucise, majoritatea protestatari, iar unele surse din opoziție vorbesc chiar despre până la 12.000 de morți. De asemenea, mii de oameni au fost arestați.

Elias Charalambous a vorbit despre transferul de Champions League de la FCSB: „Sunt...
Fanatik
Elias Charalambous a vorbit despre transferul de Champions League de la FCSB: „Sunt foarte mulțumit”. Video
Adrian Mutu nu a avut milă de Victor Angelescu după ultimul transfer de...
Fanatik
Adrian Mutu nu a avut milă de Victor Angelescu după ultimul transfer de la Rapid: „E tot invenția lui”
Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce...
Fanatik
Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce meserie surprinzătoare are Carlota Ruiz
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Legendele Stelei au vrut să trucheze marea finală pentru 'un geamantan de dolari'!...
iamsport.ro
Legendele Stelei au vrut să trucheze marea finală pentru 'un geamantan de dolari'! Ce a făcut Valentin Ceaușescu după ce a aflat: 'Au luat banii, nu i-a împiedicat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!