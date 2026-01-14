Cumplit! Un fotbalist a fost ucis în timpul protestelor din Iran, iar autoritățile au ascuns tot!

Din păcate, o nouă veste tristă vine din Iran. Rebin Moradi, un tânăr fotbalist de doar 17 ani, și-a pierdut viața în timpul protestelor sângeroase din Teheran, după cum anunță ONG-ul Hengaw for Human Rights.
Rebin Moradi evolua la echipa Saipa FC, din liga secundă a Iranului, și era văzut drept un mare talent al fotbalului din țara sa. În plus, acesta se remarca și la înot, unde era campion la categoria sa de vârstă. Era considerat drept „unul dintre cei mai promițători tineri talentați”.
Tânărul, un elev kurd în vârstă de 17 ani, originar din localitatea Salas-e Babajani, din provincia Kermanshah (Kermashan), și rezident al Teheranului, a fost ucis chiar în timpul protestelor din capitala Iranului. Acesta a fost împușcat în cap.
Conform unei surse apropiate de familie, decesul lui Rebin Moradi a fost confirmat oficial la patru zile după ce fostul jucător de fotbal fusese dat dispărut. Se pare că, până în prezent, familia nu a reușit să recupereze trupul neînsuflețit, întrucât autoritățile nu au permis acest lucru.
Protestele împotriva guvernului islamic din Iran continuă de peste două săptămâni, pornind inițial din nemulțumiri economice și extinzându-se în cereri largi de schimbare politică. Autoritățile au impus o întrerupere aproape totală a internetului și a telefoanelor pentru a controla informațiile, însă protestele au loc în multe orașe.
Datele privind numărul morților variază considerabil. Organizații externe de monitorizare raportează peste 2.500 de persoane ucise, majoritatea protestatari, iar unele surse din opoziție vorbesc chiar despre până la 12.000 de morți. De asemenea, mii de oameni au fost arestați.