Cunoscuta actriță a murit subit la 36 de ani! Avea un copil cu marele campion

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Hayden Panettiere, cunoscuta actriță din , a murit la vârsta de doar 36 de ani. Tragedia a fost anunțată chiar de către familia sa, prin intermediul tatălui. Pentru moment nu se cunosc prea multe detalii referitoare la cauza exactă a decesului, dar se știe că ea a suferit în urmă cu ceva timp de depresie postnatală.

Hayden Panettiere a murit la doar 36 de ani

Astfel, a ajuns să se confrunte inclusiv cu diferite dependențe, fiind nevoită la un moment dat chiar să urmeze un program de reabilitare în acest sens. Tatăl său a cerut în mod public respectarea intimității familiei în aceste momente extrem de delicate. Așadar, potrivit , este de așteptat să mai dureze ceva timp până când se vor afla mai multe detalii despre moartea actriței.

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„Cu profundă tristețe anunțăm dispariția tragică a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care le-a adus iubire și bucurie nemăsurabile celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o. Familia noastră are nevoie de timp pentru a procesa această pierdere inimaginabilă”, a fost mesajul transmis de Skip, tatăl lui Hayden Panettiere, pentru NBC News.

Hayden Panettiere a devenit cunoscută la nivel internațional în mod special prin rolurile jucate în serialele TV „Heroes” și „Nashville”. De asemenea, a mai apărut și seria „Scream”. A debutat în lumea cinematografiei pe când avea doar nouă ani, ca narator și voce pentru Prințesa Dot în „A Bug’s Life”. Mai mult, a apărut în reclame TV la doar 11 luni. De asemenea, a jucat roluri de copii în „One Life To Live” și „Guiding Light”.

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Hayden Panettiere fusese logodită și avea un copil cu Wladimir Klitschko

În acest an, Panettiere și-a lansat memoriile, o carte intitulată „This Is Me – A Reckoning”, ocazie pentru ea de a-și prezenta pe larg problemele avute la nivel personal. Din cauza acestor chestiuni, în 2018 s-a văzut nevoită să renunțe la custodia singurului ei copil, Kaya. Tatăl fetiței este fostul boxer profesionist ucrainean Wladimir Klitschko, fratele lui Vitali Klitschko, de asemenea fost campion la categoria grea,

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Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko au fost logodiți, dar s-au despărțit după ceva timp. În 2024, regretata artistă a vorbit în mod public despre cum a fost afectată de moartea fratelui său mai mic, moment survenit cu doar un an în urmă, tot în mod subit. Ulterior s-a stabilit că el suferea de o problemă cardiacă nediagnosticată. „Când pierzi pe cineva care a fost alături de tine în toate momentele importante ale vieții tale, pur și simplu îți dă lumea peste cap”, spunea Panettiere la momentul respectiv pentru NBC.