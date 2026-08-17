Sport

Cunoscuta actriță a murit subit la 36 de ani! Avea un copil cu marele campion

Cunoscuta actriță din Statele Unite ale Americii a murit la vârsta de doar 36 de ani! Pentru moment nu se cunosc prea multe detalii despre cauza decesului
Catalin Oprea
17.08.2026 | 09:40
Cunoscuta actrita a murit subit la 36 de ani Avea un copil cu marele campion
ULTIMA ORĂ
Cunoscuta actriță a murit subit la 36 de ani! Avea un copil cu marele campion. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Hayden Panettiere, cunoscuta actriță din Statele Unite ale Americii, a murit la vârsta de doar 36 de ani. Tragedia a fost anunțată chiar de către familia sa, prin intermediul tatălui. Pentru moment nu se cunosc prea multe detalii referitoare la cauza exactă a decesului, dar se știe că ea a suferit în urmă cu ceva timp de depresie postnatală.

Hayden Panettiere a murit la doar 36 de ani

Astfel, a ajuns să se confrunte inclusiv cu diferite dependențe, fiind nevoită la un moment dat chiar să urmeze un program de reabilitare în acest sens. Tatăl său a cerut în mod public respectarea intimității familiei în aceste momente extrem de delicate. Așadar, potrivit Sky News, este de așteptat să mai dureze ceva timp până când se vor afla mai multe detalii despre moartea actriței.

ADVERTISEMENT

„Cu profundă tristețe anunțăm dispariția tragică a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care le-a adus iubire și bucurie nemăsurabile celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o. Familia noastră are nevoie de timp pentru a procesa această pierdere inimaginabilă”, a fost mesajul transmis de Skip, tatăl lui Hayden Panettiere, pentru NBC News.

Hayden Panettiere a devenit cunoscută la nivel internațional în mod special prin rolurile jucate în serialele TV „Heroes” și „Nashville”. De asemenea, a mai apărut și seria „Scream”. A debutat în lumea cinematografiei pe când avea doar nouă ani, ca narator și voce pentru Prințesa Dot în „A Bug’s Life”. Mai mult, a apărut în reclame TV la doar 11 luni. De asemenea, a jucat roluri de copii în „One Life To Live” și „Guiding Light”.

ADVERTISEMENT
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Digi24.ro
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții

Hayden Panettiere fusese logodită și avea un copil cu Wladimir Klitschko

În acest an, Panettiere și-a lansat memoriile, o carte intitulată „This Is Me – A Reckoning”, ocazie pentru ea de a-și prezenta pe larg problemele avute la nivel personal. Din cauza acestor chestiuni, în 2018 s-a văzut nevoită să renunțe la custodia singurului ei copil, Kaya. Tatăl fetiței este fostul boxer profesionist ucrainean Wladimir Klitschko, fratele lui Vitali Klitschko, de asemenea fost campion la categoria grea, în prezent primarul orașului Kiev. 

ADVERTISEMENT
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene:
Digisport.ro
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Wladimir Klitschko
Fostul boxer profesionist ucrainean Wladimir Klitschko. Foto: Hepta

 

Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko au fost logodiți, dar s-au despărțit după ceva timp. În 2024, regretata artistă a vorbit în mod public despre cum a fost afectată de moartea fratelui său mai mic, moment survenit cu doar un an în urmă, tot în mod subit. Ulterior s-a stabilit că el suferea de o problemă cardiacă nediagnosticată. „Când pierzi pe cineva care a fost alături de tine în toate momentele importante ale vieții tale, pur și simplu îți dă lumea peste cap”, spunea Panettiere la momentul respectiv pentru NBC.

ADVERTISEMENT
Mihai Stoica l-a auzit pe Ciprian Ciucu vorbind despre FCSB și și-a ieșit...
Fanatik
Mihai Stoica l-a auzit pe Ciprian Ciucu vorbind despre FCSB și și-a ieșit din minți: „Îi e silă să pronunțe numele echipei”
„E Charalambous la pătrat!”. Rivalul lui Gigi Becali din SuperLiga îl face praf...
Fanatik
„E Charalambous la pătrat!”. Rivalul lui Gigi Becali din SuperLiga îl face praf pe Marius Baciu
Șumudică s-a întors cu un record! Cu ce se poate lăuda antrenorul de...
Fanatik
Șumudică s-a întors cu un record! Cu ce se poate lăuda antrenorul de 55 de ani, chiar dacă a fost făcut groggy de Corvinul
Tags:
Parteneri
Transfer rezolvat! Nu a mai fost dorit de Cristiano Bergodi la U Cluj...
iamsport.ro
Transfer rezolvat! Nu a mai fost dorit de Cristiano Bergodi la U Cluj și acum bifează o destinație exotică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!