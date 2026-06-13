Cunoscuta influenceriță l-a întâlnit în sfârșit pe Cristiano Ronaldo și a început să plângă: „Șterge-ți lacrimile, ești frumoasă”. Video

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Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-a aflat în centrul unui episod cu totul special în cantonamentul Portugaliei de la Campionatul Mondial. Una dintre cele mai mari fane ale sale a avut în sfârșit ocazia să îl întâlnească pe starul de la Al-Nassr și astfel a fost copleșită de emoții. Este vorba despre Celine Dept, o belgiancă în vârstă de 26 de ani, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut în materie de fotbal la nivel internațional, cu aproape 60 de milioane de abonați pe YouTube în acest moment.

Cunoscuta influenceriță l-a întâlnit în sfârșit pe Cristiano Ronaldo și a început să plângă

De-a lungul timpului ea a reușit să realizeze anumite clipuri video, extrem de apreciate în spațiul virtual, cu nume uriașe din lumea fotbalului, precum Lionel Messi, Erling Haaland, Neymar sau Zlatan Ibrahimovic, dar nu a avut ocazia să îl întâlnească niciodată până acum pe Ronaldo, care este chiar fotbalistul său preferat.

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Acum însă acest lucru a devenit posibil. Recent, belgianca a postat pe rețelele de socializare un clip în care apărea în timp ce îl privea pe idolul ei, în lacrimi, după un gard situat în apropierea terenului de antrenament folosit în aceste zile de , vizibil tristă deci că nu are ocazia de a se apropia mai mult de el.

Ce au vorbit Cristiano Ronaldo și Celine Dept

Videoclipul respectiv a fost apreciat inclusiv de către , iar în spațiul public internațional s-a speculat în ultimele zile că ea l-ar fi rugat pe acesta să încerce să îi îndeplinească lui Celine dorința de a-l întâlni în persoană. Ceea ce s-a întâmplat. Tânăra a fost extrem de emoționată în momentele respective, dar a fost ajutată de fotbalistul portughez să treacă peste acest obstacol. În continuare, dialogul dintre cei doi:

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Cristiano Ronaldo: „Vorbești spaniolă?”

Celine Dept: „Nu!”

Cristiano Ronaldo: „Doar engleză. Ce faci?”

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Celine Dept: „Sunt bine, tu cum ești?”

Cristiano Ronaldo: „Mă bucur să te întâlnesc în sfârșit. Apreciez că mă urmărești”

Celine Dept: „Sunt foarte fericită să te cunosc, iartă-mă (n.r. plânge), nu știu ce să spun”

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Cristiano Ronaldo: „Ce vrei să faci?”

Celine Dept: „În primul rând vreau să îți mulțumesc pentru tot. Putem face o poză?”

Cristiano Ronaldo: „Sigur, dar șterge-ți lacrimile, ești frumoasă”.

Ce mesaj a postat apoi Celine Dept pe rețelele de socializare

Ulterior producerii acestui moment fără îndoială special, Celine Dept a postat clipul video pe rețelele de socializare, alături de mesajul: „Nu-mi vine să cred că este adevărat. Astăzi am avut ocazia să-mi întâlnesc marele idol, Cristiano Ronaldo. Persoana care nu doar că m-a inspirat să încep să joc fotbal, ci și cea care mi-a oferit motivația de a munci din greu, de a crede în mine și de a nu renunța niciodată. O adevărată sursă de inspirație pentru atât de mulți oameni.

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Este o zi pe care nu o voi uita niciodată. Mulțumesc, Ronaldo pentru amabilitatea ta. Mulțumesc, Portugalia, pentru primirea călduroasă, mulțumesc, Michiel, pentru că ai fost mereu alături de mine și un foarte mare mulțumesc tuturor celor care mă susțineți în fiecare zi. Și încă un bonus frumos: mai urmează ceva și mâine… Siiuuuuuu!”.