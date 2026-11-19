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Danika Priim (42 de ani) este o fostă jucătoare de rugby în 13 originară din Leeds, foarte cunoscută în și în întreaga , în prezent analistă de rugby pentru BBC și Sky Sports. Recent, ea a fost acuzată de o altă femeie de hărțuire sexuală. Presupusul episod s-ar fi petrecut cu ocazia unei petreceri organizate la Horsforth Cricket Club din West Yorkshire.

Danika Priim, cunoscuta fostă sportivă din Anglia, acuzată de hărțuire sexuală într-o toaletă asupra altei femei

Potrivit , totul s-ar fi petrecut în toaleta incintei respective, iar fosta jucătoare de la Bradford Bulls și Leeds Rhinos ar fi avut chiar două tentative de a o „aborda” pe acea femeie. Scena s-ar fi desfășurat tocmai pe data de 22 iulie 2022, dar procesul propriu-zis a început abia acum. Bineînțeles, Danika Priim neagă cu vehemență acuzațiile care i se aduc.

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Mai mult, fosta sportivă susține chiar că este vorba despre o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva sa, relatează tot De asemenea, prezentă miercuri în fața tribunalului din Leeds, Priim s-a apărat spunând că ea ar fi de fapt victima în toată această speță, întrucât s-ar încerca defăimarea sa prin aceste acuzații nefondate, cel mai probabil din gelozie față de notorietatea sa:

„Posibil acesta este singurul motiv. Este singurul motiv clar pe care cred că l-ar putea avea. Categoric așa ceva nu s-a întâmplat. M-am întrebat de multe ori în acești patru ani și jumătate de ce s-ar fi putut ajunge la astfel de acuzații”. Pe de altă parte însă, victima susține, în mod evident, total altceva.

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Ce susține presupusa victimă

Ea le-a spus membrilor juriului că în seara respectivă, când se afla la toaletă, imediat după ce s-a spălat pe mâini, Danika Priim a mers direct la ea și „i-a băgat mâna sub fustă”. Reacția sa instantă a fost: „Ce naiba faci?”. Doar că, imediat, fosta sportivă nu s-a oprit, ba chiar a făcut din nou acel lucru. Întrebată dacă nu cumva ea a fost cea care a „invitat-o” pe Danika să procedeze în acel mod, femeia a răspuns negativ, în mod ferm. Procesul este în continuare în plină desfășurare și pare că este posibil să mai dureze ceva timp până la soluționare.