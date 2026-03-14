Cunoscutul artist din România este convins: „FCSB nu este Steaua! E o mânărie”. Video

Un artist îndrăgit în România, stelist din copilărie, a dat verdictul în războiul dintre FCSB și Steaua: „Ne-au prins în capcană"
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.03.2026 | 07:30
Jucătorii de la FCSB după un gol marcat. Foto: Sport Pictures
Lucian Viziru, cântăreț și actor destul de apreciat în România, fan încă din copilărie al Stelei, și-a prezentat punctul de vedere vizavi de disputa de natură identitară dintre FCSB și clubul din Ghencea, care în prezent evoluează în Liga 2, după cum se știe deja foarte bine. El a început prin a spune că, în viziunea sa, entitatea patronată de Gigi Becali nu are cum să fie considerată de către el drept continuatoarea echipei istorice înființate în 1947.

Ce crede Lucian Viziru despre conflictul dintre FCSB și Steaua

Ulterior însă, a punctat și că nu are vreun sentiment de apartenență în mod special nici pentru secția de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei. În continuare, a apreciat că tinde mai degrabă să susțină că a rămas fără echipa sa favorită decât să aleagă să se identifice cu vreuna dintre cele două.

Lucian Viziru a făcut apoi totuși mențiunea că se simte în continuare legat dintr-o anumită perspectivă, în mică măsură ce e drept, de cei de la FCSB. Și a explicat acest lucru spunând că în acest sens contează destul de mult faptul că la această echipă au rămas până în prezent implicate persoane care se regăseau în conducerea clubului și pe vremea când acesta încă purta denumirea de Steaua București. 

De ce spune Lucian Viziru că FCSB nu ar avea cum să pretindă că ar fi Steaua

Artistul s-a referit aici în mod special bineînțeles la Gigi Becali și Mihai Stoica, dar și la Valeriu Argăseală. Astfel, el a concluzionat și a spus că, în viziunea sa, el și mulți alți susținători ai Stelei istorice au fost atrași în ultimii ani într-un soi de capcană. Asta pentru că că s-au văzut cumva nevoiți să susțină într-o anumită măsură clubul FCSB. Deși pe de altă parte au fost conștienți în tot acest timp că această echipă nu ar avea cum să reprezinte în totalitate formația înființată în 1947, prin simplul fapt că de ceva timp nu mai poartă acea denumire și nici sigla respectivă, ci doar culorile.

Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc...
Digi24.ro
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia

„Pentru mine FCSB-ul nu este Steaua. Nu, în niciun caz. Este o mânărie. Steaua este echipa aia care joacă cu emblema pe piept și care joacă în Ghencea. (n.r. Deci este echipa Armatei) Da, dar care nici aia nu este, adică nu mă motivează să spun că sunt vreun mare suporter. În momentul de față eu consider că am rămas fără echipă.

A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro...
Digisport.ro
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Țin cu FCSB-ul, că la fel ca toți ceilalți care încă mai susțin echipa asta, s-au păstrat cumva niște legături, cu Gigi Becali, cu Meme Stoica, cu nea Vali Argăseală, culorile, nu știu ce. Ne-au prins oarecum în capcană”, a spus Lucian Viziru pentru iAM Sport.

Sandra Izbașa oferă informații despre neînțelegerile cu soțul său, Răzvan Bănică. Gimnasta olimpică...
Fanatik
Sandra Izbașa oferă informații despre neînțelegerile cu soțul său, Răzvan Bănică. Gimnasta olimpică a uimit cu răspunsul său
Pavel Badea i-a mitraliat pe Bancu și Baiaram după U Craiova – FC...
Fanatik
Pavel Badea i-a mitraliat pe Bancu și Baiaram după U Craiova – FC Argeș 0-1: „Unul ieșit din formă, altul inexistent! Nu-mi vine să cred că au jucat atât de slab!”
Dani Coman, mesaj în forță pentru rivalele din play-off după U Craiova –...
Fanatik
Dani Coman, mesaj în forță pentru rivalele din play-off după U Craiova – FC Argeș 0-1. Ce a spus despre lupta la titlu. Video
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Radu Banciu, concediat de patronul milionar: 'Nu ne mai plătea de luni de...
iamsport.ro
Radu Banciu, concediat de patronul milionar: 'Nu ne mai plătea de luni de zile și am făcut o grevă! M-a sunat și m-a dat afară, am plecat fără niciun regret'
