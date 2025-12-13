Cunoscutul șef din fotbalul românesc care și-a luat, la 20 de ani, un apartament de lux în Capitală cu ajutorul lui Nicu Ceaușescu

ADVERTISEMENT

Lumea ”sportului rege” din România ascunde mai multe povești încă necunoscute publicului. Cine este cunoscutul șef din fotbalul românesc contemporan care, la vârsta de doar 20 de ani, și-a luat un apartament de lux în Capitală, totul cu ajutorul lui Nicu Ceaușescu, fiul fostului dictator din perioada comunistă.

Cum a ajuns un șef al fotbalului românesc să aibă oferte de la Steaua și Dinamo

Fie că au vrut sau nu, fotbaliștii români care au activat la cluburile din Capitală în perioada de dinainte de 1989 au intrat de multe ori în ”coliziune” cu figurile regimului comunist care se afla la conducerea statului. Unii dintre sportivi au avut probleme, însă au fost și o parte dintre ei care au beneficiat și de unele avantaje de pe urma implicării politicului în sport.

Un mare și cunoscut șef al fotbalului românesc din zilele noastre, , a dezvăluit cum a fost ajutat de regimul comunist, pe când era extrem de tânăr, să intre în posesia unui imobil de lux într-o zonă din București.

Totul s-a întâmplat la mijlocul anilor ’70. Iorgulescu, un fundaș central de mare perspectivă, atrăgea atenția granzilor din Capitală. Pentru fotbalistul de 20 de ani se interesau deja Steaua și Dinamo. ”Militarii” veneau deja cu oferte extrem de atractive pentru jucătorul care, pe atunci, îmbrăca tricoul Sportului Studențesc.

De ce a refuzat actualul șef al LPF ofertele de la granzii din București. Cum l-a ajutat Nicu Ceaușescu să intre în posesia unui apartament de lux în Capitală

Cum a aflat de acest interes major pe care îl au cluburile galonate din București pentru el, Gino Iorgulescu s-a dus la Nicu Ceaușescu, fiul fostului dictator, și l-a informat. I-a transmis că echipele mari, precum Steaua și Dinamo, nu numai că vor să îl transfere, dar îi oferă și casă, mașină și multe altele.

În acel moment, ambiția lui Nicu s-a aprins instant. Între băiatul cel mare al dictatorului și fratele său, . Acest lucru s-a transformat într-un uriaș beneficiu ”imobiliar” pentru Gino Iorgulescu.

De îndată ce a aflat de posibilitatea ca Iorgulescu să ajungă la Steaua, Nicu Ceaușescu s-a mobilizat. Imediat, l-a chemat pe omul de încredere care i-a prezentat fotbalistului de la Sportul mai multe case în centrul Bucureștiului. În cel mai scurt timp, actualul șef de la LPF s-a ales cu un apartament de lux, mare de 200 de metri pătrați, pe Bulevardul Dacia din Capitală.

”Aveam oferte de la Steaua și de la Dinamo. Bine, aveam și de la alte cluburi, dar astea erau cele mai importante. Mă rog, mă cheamă Nicu la el și îmi zice: ‘Băi, Ginele!’. M-a mirat. Ginele îmi zicea doar mama. Zice: ‘Ia vino puțin!’. Rică mi-a zis imediat: ‘Vezi, mă, că ăla e Nicu Ceaușescu!’.

Se prezintă, după care îmi zice: ‘După ce faci duș, să vii la Internațional. Mă găsești pe terasă, la bar, în spate’. M-am dus și deschide discuția direct: ‘În primul rând, am vrut să ne cunoaștem și să îți spun o chestie. Nu pleci de la Sportul niciodată!’”, rememorează Iorgulescu, pentru , momentul din anii 70.

Cum arăta apartamentul lui Gino Iorgulescu din Capitală

În interviul pentru sursa citată, actualul șef din fotbalul românesc descrie cum s-au derulat evenimentele din urmă cu o jumătate de secol. Inițial, acestuia i s-au prezentat niște case. La doar 20 de ani, nu credea că un astfel de imobil i se potrivește.

Totul s-a schimbat în momentul în care a ajuns la un apartament mare, de 200 de metri pătrați. Acesta a fost ”alesul”. Între timp, Gino Iorgulescu și-a aranjat superba imobilul, unde și-a făcut două dormitoare și și-a montat un jacuzzi.

”Omul ăla mi-a arătat nişte case ca lumea, mari, cu curte. Erau pe Eminescu şi pe Dacia. Mi-a arătat toate casele. I-am spus că am 20 de ani, ce să fac cu casele astea? Cine are grijă de casă, de curte, cine aia, cine aia?

I-am spus să îmi dea un apartament mai măricel. Mi-a arătat un apartament de 200 de metri pătraţi pe Dacia. Deasupra mai erau ceva încăperi pe care le-am aranjat eu după aia. Acolo sus mi-am făcut două dormitoare şi jacuzzi”, a mai dezvăluit Iorgulescu.

Ce salariu are Gino Iorgulescu, actualul șef al LPF

Născut pe 15 mai 1956, Gino Iorgulescu a jucat aproape toată cariera la Sportul Studențesc (1975 – 1989) El are și aproape 50 de selecții pentru echipa națională de fotbal a României, pe postul de fundaș central, pentru care a marcat și 3 goluri. Pentru echipa din ”Regie” a adunat aproape 400 de meciuri și a marcat 55 de goluri.

Gino Iorgulescu a fost ales președinte la Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) în 2013. A rezistat aici în ciuda mai multor scandaluri și acuzații venite de la unele cluburi. Pentru rolul său de șef în fotbalul românesc intern, Iorgulescu este plătit ”regește”: 33.000 de euro pe lună, conform .