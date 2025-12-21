Cupa Africii 2025. 7 jucători din SuperLiga sunt prezenți la turneul final. Toate meciurile live, rezultate, clasament actualizat și program complet

ADVERTISEMENT

Finalul anului 2025 le aduce microbiștilor Cupa Africii pe Națiuni. Vezi pe FANATIK.ro toate meciurile, scorurile și marcatorii, clasamentul și detaliile despre jucătorii din SuperLiga care participă la turneu.

Maroc este țara care găzduiește Cupa Africii 2025, ediția cu numărul 35, pentru prima dată din 1988. Coasta de Fildeș este campioana en-titre, după ce a câștigat turneul din 2023.

. Fondul total de premii este de 32 de milioane de dolari, iar câștigătoarea va încasa 7 milioane de dolari.

Grupele de la Cupa Africii

După faza preliminariilor, doar 24 de echipe s-au calificat pe tabloul principal al Cupei Africii 2025. Acestea au fost repartizate în 6 grupe, fiecare de câte 4 echipe. Iată componența acestora:

Grupa A: Maroc, Mali, Zambia, Insulele Comore

Grupa B: Egipt, Africa de Sud, Zimbabwe, Angola

Grupa C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania

Grupa D: Senegal, RD Congo, Benin, Botswana

Grupa E: Algeria, Burkina Faso, Sudan, Guineea Ecuatorială

Grupa F: Coasta de Fildeș, Gabon, Camerun, Mozambic

Program Cupa Africii 2025. Când se desfășoară meciurile

Competiția începe duminică, 21 decembrie 2025. Meciul care va deschide turneul este Maroc – Comore, de la ora 21:00. Marea finală se va juca duminică, 18 ianuarie 2026. Nu se va juca doar pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, și pe 31 decembrie, de Revelion, când se vor ști deja echipele calificate mai departe. Iată programul, adaptat orelor de start în România:

Duminică, 21 decembrie

Grupa A: Maroc – Comore – 21:00

Luni, 22 decembrie

Grupa A: Mali – Zambia – 16:00

Grupa B: Africa de Sud – Angola – 19:00

Grupa B: Egipt – Zimbabwe – 22:00

Marți, 23 decembrie

Grupa D: RD Congo – Benin – 14:30

Grupa D: Senegal – Botswana – 17:00

Grupa C: Nigeria – Tanzania – 19:30

Grupa C: Tunisia – Uganda – 22:00

Miercuri, 24 decembrie

Grupa E: Burkina Faso – Guineea Ecuatorială – 14:30

Grupa E: Algeria – Sudan – 17:00

Grupa F: Coasta de Fildeș – Mozambic – 19:30

Grupa F: Camerun – Gabon – 22:00

Vineri, 26 decembrie

Grupa B: Angola – Zimbabwe – 14:30

Grupa B: Egipt – Africa de Sud – 17:00

Grupa A: Zambia – Comore – 19:30

Grupa A: Maroc – Mali – 22:00

Sâmbătă, 27 decembrie

Grupa D: Benin – Botswana – 14:30

Grupa D: Senegal – RD Congo – 17:00

Grupa C: Uganda – Tanzania – 19:30

Grupa C: Nigeria – Tunisia – 22:00

Duminică, 28 decembrie

Grupa F: Gabon – Mozambic – 14:30

Grupa E: Guineea Ecuatorială – Sudan – 17:00

Grupa E: Algeria – Burkina Faso – 19:30

Grupa F: Coasta de Fildeș – Camerun – 22:00

Luni, 29 decembrie

Grupa B: Zimbabwe – Africa de Sud – 18:00

Grupa B: Angola – Egipt – 18:00

Grupa A: Zambia – Maroc – 21:00

Grupa A: Comore – Mali – 21:00

Marți, 30 decembrie

Grupa C: Uganda – Nigeria – 18:00

Grupa C: Tanzania – Tunisia – 18:00

Grupa D: Botswana – RD Congo – 21:00

Grupa D: Benin – Senegal – 21:00

Miercuri, 31 decembrie

Grupa E: Guineea Ecuatorială – Algeria – 18:00

Grupa E: Sudan – Burkina Faso – 18:00

Grupa F: Gabon – Coasta de Fildeș – 21:00

Grupa F: Mozambic – Camerun – 21:00

Fazele eliminatorii

Șaisprezecimi

Sâmbătă, 3 ianuarie

Meciul 37: Câștigătoarea Grupei D vs Cel mai bun loc trei Grupele B/E/F – 18:00

Meciul 38: Locul 2 Grupa A vs Loc 2 Grupa C – 21:00

Duminică, 4 ianuarie

Meciul 39: Câștigătoarea Grupei A vs Cel mai bun loc 3 Grupele C/D/E – 18:00

Meciul 40: Grupa a doua B vs Grupa a doua F – 21:00

Luni, 5 ianuarie

Meciul 41: Câștigătoarea Grupei B vs Cel mai bun loc trei Grupele A/C/D – 18:00

Meciul 42: Câștigătoarea Grupei C vs Cel mai bun loc trei Grupele A/B/F – 21:00

Marți, 6 ianuarie

Meciul 43: Câștigătoarea Grupei E vs Locul doi Grupa D – 18:00

Meciul 44: Câștigătoarea Grupei F vs Locul doi Grupa E – 21:00

Sferturile de finală

Vineri, 9 ianuarie

Meciul 45: Câștigătorul M38 vs Câștigătorul M37 – 18:00

Meciul 46: Învingător M40 vs Învingător M39 – 21:00

Sâmbătă, 10 ianuarie

Meciul 47: Învingător M43 vs Învingător M42 – 18:00

Meciul 48: Învingător M41 vs Învingător M44 – 21:00

Semifinalele

Miercuri, 14 ianuarie

Meciul 49: Învingător M45 vs Învingător M48 – 19:00

Meciul 50: Învingător M47 vs Învingător M46 – 22:00

Barajul pentru locul trei

Sâmbătă, 17 ianuarie

Meciul 51: Învins M49 vs Învins M50 – 18:00

Finala

Duminică, 18 ianuarie

Meciul 52: Învingător M49 vs Învingător M50 – 21:00

Cine transmite la TV Cupa Africii

Pe lângă site-ul FANATIK.ro, care vă va ține în permanență la curent cu situația meciurilor, cele 52 de confruntări de la Cupa Africii 2025 vor fi transmise pe Channel 4, E4, 4Seven, Channel 4 Streaming și Channel 4 Sport YouTube. Postul de televiziune din Marea Britanie, Channel 4, a obținut drepturile exclusive pentru toate partidele.

Ce echipe din SuperLiga au trimis jucători la Cupa Africii

Odată cu confirmarea loturilor oficiale, se cunoaște exact situația jucătorilor din SuperLiga care vor participa la Cupa Africii 2025. , de la 8 la 15 decembrie. Astfel, următorii fotbaliști vor participa la turneul final:

FCSB: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin), Baba Al Hassan (Uganda)

U Cluj: Elio Capradossi (Uganda)

Dinamo: Devis Epassy (Camerun)

Petrolul: Yohann Roche (Benin)

FC Argeș: Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială)

Format Cupa Africii. Cum se ajunge în marea finală

Echipele din cele șase grupe joacă între ele în format tur-retur, primele două clasate urmând să meargă direct în optimi. Acestora li se vor alătura cele mai bune patru echipe clasate pe locul al treilea, în funcție de rezultatele obținute în faza grupelor.

În cazul egalității de puncte între echipele din aceeași grupă, criteriile de departajare luate în calcul sunt în primul rând meciul direct, apoi diferența de goluri în toate meciurile din grupă, golurile marcate în toate meciurile din grupă și, în final, tragerea la sorți.

Faza eliminatorie, odată începută, pornește din optimi și urmează formatul obișnuit până la marea finală. În cazul în care meciurile nu au o câștigătoare în cele 90 de minute regulamentare, se recurge la prelungiri și chiar și la loviturile de departajare pentru a decide cine merge mai departe.

Cote și ponturi pariuri Cupa Africii 2025

Pariorii pot continua să obțină profituri importate în perioada în care marile campionate din Europa au mai puține meciuri/intră în pauza de iarnă. Astfel, aceștia se pot concentra pe meciurile de la Cupa Africii, care propun pronosticuri atractive.

În ceea ce privește șansele de câștigare a competiției, echipele cele mai bine cotate sunt:

Maroc (3.75)

Algeria, Egipt și Senegal (toate cu 7.00)

Jucătorii favoriți la titlul de golgheter sunt:

Salah și Osimhen (ambii cu 7.00)

El Kaabi (12.00)

Vezi LIVE VIDEO pe Fanatik Cupa Africii 2025. Toate detaliile, în timp real, despre competiție sunt aici

Pe FANATIK.ro ai la dispoziție toate informațiile necesare despre meciurile de la Cupa Africii 2025. Detalii importante dinaintea și după fluierul de start, desfășurarea partidelor în format live text și rezumatul video la finalul confruntării sunt toate aici.

Te așteptăm la final cu cele mai importante reacții ale jucătorilor și oficialilor, alături de golurile și fazele tari ale disputei. Toate vor fi la un click distanță de tine, pe site-ul nostru!