Cupa Africii 2025. 7 jucători din SuperLiga sunt prezenți la turneul final. Toate meciurile live, rezultate, clasament actualizat și program complet

Finalul anului 2025 le aduce microbiștilor Cupa Africii pe Națiuni. Vezi pe FANATIK.ro toate meciurile, scorurile și marcatorii, clasamentul și detaliile despre jucătorii din SuperLiga care participă la turneu.
Maroc este țara care găzduiește Cupa Africii 2025, ediția cu numărul 35, pentru prima dată din 1988. Coasta de Fildeș este campioana en-titre, după ce a câștigat turneul din 2023.
Competiția începe pe 21 decembrie 2025 și se încheie pe 18 ianuarie 2026. Fondul total de premii este de 32 de milioane de dolari, iar câștigătoarea va încasa 7 milioane de dolari.
După faza preliminariilor, doar 24 de echipe s-au calificat pe tabloul principal al Cupei Africii 2025. Acestea au fost repartizate în 6 grupe, fiecare de câte 4 echipe. Iată componența acestora:
Competiția începe duminică, 21 decembrie 2025. Meciul care va deschide turneul este Maroc – Comore, de la ora 21:00. Marea finală se va juca duminică, 18 ianuarie 2026. Nu se va juca doar pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, și pe 31 decembrie, de Revelion, când se vor ști deja echipele calificate mai departe. Iată programul, adaptat orelor de start în România:
Duminică, 21 decembrie
Luni, 22 decembrie
Marți, 23 decembrie
Miercuri, 24 decembrie
Vineri, 26 decembrie
Sâmbătă, 27 decembrie
Duminică, 28 decembrie
Luni, 29 decembrie
Marți, 30 decembrie
Miercuri, 31 decembrie
Șaisprezecimi
Sâmbătă, 3 ianuarie
Duminică, 4 ianuarie
Luni, 5 ianuarie
Marți, 6 ianuarie
Sferturile de finală
Vineri, 9 ianuarie
Sâmbătă, 10 ianuarie
Semifinalele
Miercuri, 14 ianuarie
Barajul pentru locul trei
Sâmbătă, 17 ianuarie
Finala
Duminică, 18 ianuarie
Pe lângă site-ul FANATIK.ro, care vă va ține în permanență la curent cu situația meciurilor, cele 52 de confruntări de la Cupa Africii 2025 vor fi transmise pe Channel 4, E4, 4Seven, Channel 4 Streaming și Channel 4 Sport YouTube. Postul de televiziune din Marea Britanie, Channel 4, a obținut drepturile exclusive pentru toate partidele.
Odată cu confirmarea loturilor oficiale, se cunoaște exact situația jucătorilor din SuperLiga care vor participa la Cupa Africii 2025. FIFA a prelungit „deadline-ul” ce a fost impus inițial de a lăsa jucătorii să se prezinte în cantonamentul echipelor naționale din Africa, de la 8 la 15 decembrie. Astfel, următorii fotbaliști vor participa la turneul final:
Echipele din cele șase grupe joacă între ele în format tur-retur, primele două clasate urmând să meargă direct în optimi. Acestora li se vor alătura cele mai bune patru echipe clasate pe locul al treilea, în funcție de rezultatele obținute în faza grupelor.
În cazul egalității de puncte între echipele din aceeași grupă, criteriile de departajare luate în calcul sunt în primul rând meciul direct, apoi diferența de goluri în toate meciurile din grupă, golurile marcate în toate meciurile din grupă și, în final, tragerea la sorți.
Faza eliminatorie, odată începută, pornește din optimi și urmează formatul obișnuit până la marea finală. În cazul în care meciurile nu au o câștigătoare în cele 90 de minute regulamentare, se recurge la prelungiri și chiar și la loviturile de departajare pentru a decide cine merge mai departe.
Pariorii pot continua să obțină profituri importate în perioada în care marile campionate din Europa au mai puține meciuri/intră în pauza de iarnă. Astfel, aceștia se pot concentra pe meciurile de la Cupa Africii, care propun pronosticuri atractive.
În ceea ce privește șansele de câștigare a competiției, echipele cele mai bine cotate sunt:
Jucătorii favoriți la titlul de golgheter sunt:
Pe FANATIK.ro ai la dispoziție toate informațiile necesare despre meciurile de la Cupa Africii 2025. Detalii importante dinaintea și după fluierul de start, desfășurarea partidelor în format live text și rezumatul video la finalul confruntării sunt toate aici.
Te așteptăm la final cu cele mai importante reacții ale jucătorilor și oficialilor, alături de golurile și fazele tari ale disputei. Toate vor fi la un click distanță de tine, pe site-ul nostru!