Sport

Cupa Africii 2025. 7 jucători din SuperLiga sunt prezenți la turneul final. Toate meciurile live, rezultate, clasament actualizat și program complet

Rezultate Cupa Africii pe Națiuni 2025. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre competiția internațională.
FANATIK
21.12.2025 | 13:11
Cupa Africii 2025 7 jucatori din SuperLiga sunt prezenti la turneul final Toate meciurile live rezultate clasament actualizat si program complet
SPECIAL FANATIK
Cupa Africii 2025, live video. Sursa Foto: cafonline.com.
ADVERTISEMENT

Finalul anului 2025 le aduce microbiștilor Cupa Africii pe Națiuni. Vezi pe FANATIK.ro toate meciurile, scorurile și marcatorii, clasamentul și detaliile despre jucătorii din SuperLiga care participă la turneu.

Cupa Africii 2025. Date importante

Maroc este țara care găzduiește Cupa Africii 2025, ediția cu numărul 35, pentru prima dată din 1988. Coasta de Fildeș este campioana en-titre, după ce a câștigat turneul din 2023.

ADVERTISEMENT

Competiția începe pe 21 decembrie 2025 și se încheie pe 18 ianuarie 2026. Fondul total de premii este de 32 de milioane de dolari, iar câștigătoarea va încasa 7 milioane de dolari.

Grupele de la Cupa Africii

După faza preliminariilor, doar 24 de echipe s-au calificat pe tabloul principal al Cupei Africii 2025. Acestea au fost repartizate în 6 grupe, fiecare de câte 4 echipe. Iată componența acestora:

ADVERTISEMENT
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul...
Digi24.ro
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
  • Grupa A: Maroc, Mali, Zambia, Insulele Comore
  • Grupa B: Egipt, Africa de Sud, Zimbabwe, Angola
  • Grupa C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania
  • Grupa D: Senegal, RD Congo, Benin, Botswana
  • Grupa E: Algeria, Burkina Faso, Sudan, Guineea Ecuatorială
  • Grupa F: Coasta de Fildeș, Gabon, Camerun, Mozambic

Program Cupa Africii 2025. Când se desfășoară meciurile

Competiția începe duminică, 21 decembrie 2025. Meciul care va deschide turneul este Maroc – Comore, de la ora 21:00. Marea finală se va juca duminică, 18 ianuarie 2026. Nu se va juca doar pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, și pe 31 decembrie, de Revelion, când se vor ști deja echipele calificate mai departe. Iată programul, adaptat orelor de start în România:

ADVERTISEMENT
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după...
Digisport.ro
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii

Duminică, 21 decembrie

  • Grupa A: Maroc – Comore – 21:00

Luni, 22 decembrie

ADVERTISEMENT
  • Grupa A: Mali – Zambia – 16:00
  • Grupa B: Africa de Sud – Angola – 19:00
  • Grupa B: Egipt – Zimbabwe – 22:00

Marți, 23 decembrie

  • Grupa D: RD Congo – Benin – 14:30
  • Grupa D: Senegal – Botswana – 17:00
  • Grupa C: Nigeria – Tanzania – 19:30
  • Grupa C: Tunisia – Uganda – 22:00

Miercuri, 24 decembrie

  • Grupa E: Burkina Faso – Guineea Ecuatorială – 14:30
  • Grupa E: Algeria – Sudan – 17:00
  • Grupa F: Coasta de Fildeș – Mozambic – 19:30
  • Grupa F: Camerun – Gabon – 22:00

Vineri, 26 decembrie

  • Grupa B: Angola – Zimbabwe – 14:30
  • Grupa B: Egipt – Africa de Sud – 17:00
  • Grupa A: Zambia – Comore – 19:30
  • Grupa A: Maroc – Mali – 22:00

Sâmbătă, 27 decembrie

  • Grupa D: Benin – Botswana – 14:30
  • Grupa D: Senegal – RD Congo – 17:00
  • Grupa C: Uganda – Tanzania – 19:30
  • Grupa C: Nigeria – Tunisia – 22:00

Duminică, 28 decembrie

  • Grupa F: Gabon – Mozambic – 14:30
  • Grupa E: Guineea Ecuatorială – Sudan – 17:00
  • Grupa E: Algeria – Burkina Faso – 19:30
  • Grupa F: Coasta de Fildeș – Camerun – 22:00

Luni, 29 decembrie

  • Grupa B: Zimbabwe – Africa de Sud – 18:00
  • Grupa B: Angola – Egipt – 18:00
  • Grupa A: Zambia – Maroc – 21:00
  • Grupa A: Comore – Mali – 21:00

Marți, 30 decembrie

  • Grupa C: Uganda – Nigeria – 18:00
  • Grupa C: Tanzania – Tunisia – 18:00
  • Grupa D: Botswana – RD Congo – 21:00
  • Grupa D: Benin – Senegal – 21:00

Miercuri, 31 decembrie

  • Grupa E: Guineea Ecuatorială – Algeria – 18:00
  • Grupa E: Sudan – Burkina Faso – 18:00
  • Grupa F: Gabon – Coasta de Fildeș – 21:00
  • Grupa F: Mozambic – Camerun – 21:00

Fazele eliminatorii

Șaisprezecimi

Sâmbătă, 3 ianuarie

  • Meciul 37: Câștigătoarea Grupei D vs Cel mai bun loc trei Grupele B/E/F – 18:00
  • Meciul 38: Locul 2 Grupa A vs Loc 2 Grupa C – 21:00

Duminică, 4 ianuarie

  • Meciul 39: Câștigătoarea Grupei A vs Cel mai bun loc 3 Grupele C/D/E – 18:00
  • Meciul 40: Grupa a doua B vs Grupa a doua F – 21:00

Luni, 5 ianuarie

  • Meciul 41: Câștigătoarea Grupei B vs Cel mai bun loc trei Grupele A/C/D – 18:00
  • Meciul 42: Câștigătoarea Grupei C vs Cel mai bun loc trei Grupele A/B/F – 21:00

Marți, 6 ianuarie

  • Meciul 43: Câștigătoarea Grupei E vs Locul doi Grupa D – 18:00
  • Meciul 44: Câștigătoarea Grupei F vs Locul doi Grupa E – 21:00

Sferturile de finală

Vineri, 9 ianuarie

  • Meciul 45: Câștigătorul M38 vs Câștigătorul M37 – 18:00
  • Meciul 46: Învingător M40 vs Învingător M39 – 21:00

Sâmbătă, 10 ianuarie

  • Meciul 47: Învingător M43 vs Învingător M42 – 18:00
  • Meciul 48: Învingător M41 vs Învingător M44 – 21:00

Semifinalele

Miercuri, 14 ianuarie

  • Meciul 49: Învingător M45 vs Învingător M48 – 19:00
  • Meciul 50: Învingător M47 vs Învingător M46 – 22:00

Barajul pentru locul trei

Sâmbătă, 17 ianuarie

  • Meciul 51: Învins M49 vs Învins M50 – 18:00

Finala

Duminică, 18 ianuarie

  • Meciul 52: Învingător M49 vs Învingător M50 – 21:00

Cine transmite la TV Cupa Africii

Pe lângă site-ul FANATIK.ro, care vă va ține în permanență la curent cu situația meciurilor, cele 52 de confruntări de la Cupa Africii 2025 vor fi transmise pe Channel 4, E4, 4Seven, Channel 4 Streaming și Channel 4 Sport YouTube. Postul de televiziune din Marea Britanie, Channel 4, a obținut drepturile exclusive pentru toate partidele.

Ce echipe din SuperLiga au trimis jucători la Cupa Africii

Odată cu confirmarea loturilor oficiale, se cunoaște exact situația jucătorilor din SuperLiga care vor participa la Cupa Africii 2025. FIFA a prelungit „deadline-ul” ce a fost impus inițial de a lăsa jucătorii să se prezinte în cantonamentul echipelor naționale din Africa, de la 8 la 15 decembrie. Astfel, următorii fotbaliști vor participa la turneul final:

  • FCSB: Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin), Baba Al Hassan (Uganda)
  • U Cluj: Elio Capradossi (Uganda)
  • Dinamo: Devis Epassy (Camerun)
  • Petrolul: Yohann Roche (Benin)
  • FC Argeș: Esteban Orozco (Guineea Ecuatorială)

Format Cupa Africii. Cum se ajunge în marea finală

Echipele din cele șase grupe joacă între ele în format tur-retur, primele două clasate urmând să meargă direct în optimi. Acestora li se vor alătura cele mai bune patru echipe clasate pe locul al treilea, în funcție de rezultatele obținute în faza grupelor.

În cazul egalității de puncte între echipele din aceeași grupă, criteriile de departajare luate în calcul sunt în primul rând meciul direct, apoi diferența de goluri în toate meciurile din grupă, golurile marcate în toate meciurile din grupă și, în final, tragerea la sorți.

Faza eliminatorie, odată începută, pornește din optimi și urmează formatul obișnuit până la marea finală. În cazul în care meciurile nu au o câștigătoare în cele 90 de minute regulamentare, se recurge la prelungiri și chiar și la loviturile de departajare pentru a decide cine merge mai departe.

Cote și ponturi pariuri Cupa Africii 2025

Pariorii pot continua să obțină profituri importate în perioada în care marile campionate din Europa au mai puține meciuri/intră în pauza de iarnă. Astfel, aceștia se pot concentra pe meciurile de la Cupa Africii, care propun pronosticuri atractive.

În ceea ce privește șansele de câștigare a competiției, echipele cele mai bine cotate sunt:

  • Maroc (3.75)
  • Algeria, Egipt și Senegal (toate cu 7.00)

Jucătorii favoriți la titlul de golgheter sunt:

  • Salah și Osimhen (ambii cu 7.00)
  • El Kaabi (12.00)

Vezi LIVE VIDEO pe Fanatik Cupa Africii 2025. Toate detaliile, în timp real, despre competiție sunt aici

Pe FANATIK.ro ai la dispoziție toate informațiile necesare despre meciurile de la Cupa Africii 2025. Detalii importante dinaintea și după fluierul de start, desfășurarea partidelor în format live text și rezumatul video la finalul confruntării sunt toate aici.

Te așteptăm la final cu cele mai importante reacții ale jucătorilor și oficialilor, alături de golurile și fazele tari ale disputei. Toate vor fi la un click distanță de tine, pe site-ul nostru!

Veste șoc înainte de FCSB – Rapid: a fost condamnat la închisoare pentru...
Fanatik
Veste șoc înainte de FCSB – Rapid: a fost condamnat la închisoare pentru un banner rasist la derby!
Scandal de proporții în fotbalul englez! Oficialul unui club din Premier League, cercetat...
Fanatik
Scandal de proporții în fotbalul englez! Oficialul unui club din Premier League, cercetat de poliție pentru viol
FCSB – Rapid, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Informație de ultimă...
Fanatik
FCSB – Rapid, LIVE VIDEO în etapa 21 din SuperLiga. Informație de ultimă oră pentru suporteri
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Marea campioană olimpică nu și-a ascuns dezamăgirea față de poporul român: 'Asta spune...
iamsport.ro
Marea campioană olimpică nu și-a ascuns dezamăgirea față de poporul român: 'Asta spune multe despre noi, ca oameni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!