Cupa Africii pe Națiuni, mai contestată ca niciodată. Peste 230 de jucători convocați de la cluburile din cele mai tari campionate europene, dintre care 70 doar din Franța

Cupa Africii pe Națiuni care va începe duminică a creat o polemică uriașă ca urmare a numărului uriaș de jucători chemați la echipele naționale în plin sezon european. Cu excepția Etiopiei, toate celelalte 23 de țări participante au cel puțin un fotbalist de la cluburi de pe Bătrânul Continent, inclusiv Malawi, naționala pregătită de românul Mario Marinică. Antrenorul de 57 de ani, care a activat ultima oară în fotbalul românesc la Rapid în sezonul 2014-2015, are în lot un jucător de la Dila Gori, din Georgia, și unul de la Sheriff Tiraspol.

Cine este cea mai afectată echipă din Europa

Campioana Moldovei are chiar trei reprezentanți la competiția din Camerun, care se va desfășura între 9 ianuarie și 6 februarie: Charles Petro, de la Malawi, ghanezul Edmund Addo și malianul Adama Malouda Traore. Dar cea mai afectată echipă de club din Europa este, de departe, Metz, care are nu mai puțin de șapte jucători convocați la CAN 2021.

Gruparea lorenă va trebui să găsească soluții de avarie pentru trei sau chiar patru etape în Ligue 1, timp în care nu se va putea baza pe portarul Oukidja, pe trei fundași și pe alți trei mijlocași. Cum Metz este implicată în bătălia pentru evitarea retrogradării, situația creată ca urmare a amânării Cupei Africii din vara lui 2021 pentru începutul acestui an l-a înfuriat la culme pe antrenorul Frederic Antonetti.

ADVERTISEMENT

“Este un joc trucat, fals. Când ne-am făcut lotul, Cupa Africii trebuia să se joace în luna iunie, apoi s-au schimbat regulile. Este o dovadă clară. Nu putem înlocui atâția jucători într-o echipă. Și nu suntem singurii”.

71 din jucătorii convocați la Cupa Africii provin din Ligue 1 și Ligue 2

Foarte afectată de CAN 2021 este și lanterna roșie din , Saint-Etienne, care va fi privată în următoarea lună de serviciile a cinci titulari de bază: camerunezii Harold Moukoudi și Yvan Neyou, tunisianul Wahbi Khazri, gabonezul Denis Bouanga și Saidou Sow, din Guineea.

ADVERTISEMENT

Tot cinci jucători vor lipsi și de la Nantes în perioada următoare: malienii Charles Traore și Kalifa Coulibaly, camerunezul Jean-Charles Casteletto, nigerianul Moses Simon și Santiago Eneme, din Guineea Ecuatorială. De altfel, Ligue 1 este campionatul european cel mai bulversat de Cupa Africii, cu 54 de jucători plecați de la 18 din cele 20 de cluburi. Campioana Lille și AS Monaco nu sunt deloc afectate întrucât nu au niciun fotbalist convocat, în timp ce Montpellier, Bordeaux, Lorient și Brest au doar un jucător plecat.

Fotbalul francez este, practic, dat complet peste cap de întrecerea din Camerun întrucât alți 27 de jucători prezenți la CAN 2021 provin din Ligue 2, al treilea campionat din Europa grav afectat în intervalul ianuarie – februarie 2022. Astfel, 71 de fotbaliști aflați la Cupa Africii pe Națiuni provin din primele două divizii din Hexagon.

ADVERTISEMENT

Senegal, principala favorită la câștigarea Cupei Africii pe Națiuni, este singura națională formată doar din jucători care evoluează în Europa

CAN 2021, o “catastrofă” pentru Jurgen Klopp

După Ligue 1, are cel mai mult de suferit de pe urma acestei competiții pentru că se va lipsi de serviciile a 31 de jucători. Arsenal, Leicester City și Watford au fiecare câte patru oameni convocați la CAN, dar cel mai vehement la adresa turneului din Camerun a fost managerul lui Liverpool, Jurgen Klopp.

ADVERTISEMENT

Germanul se vede privat în următoarea lună de principalii săi marcatori, egipteanul Mohamed Salah și senegalezul Sadio Mane. Aceștia au înscris împreună 33 de goluri în toate competițiile, aproape jumătate din reușitele lui Liverpool: 23 pentru Salah, dintre care 16 în Premier League și șapte în Champions League, și 10 pentru Mane, dintre care opt în campionat.

“Este o catastrofă pentru Liverpool. Nu mai pot respecta Cupa Africii pentru că se joacă la jumătatea sezonului și este o mare problemă”, a declarat Jurgen Klopp, care nu se va putea baza nici pe Naby Keita, de la Guineea.

ADVERTISEMENT

Metz este clubul cel mai bulversat de CAN 2021, cu 7 jucători convocați la echipele naționale. Este urmat de Saint-Etienne, Nantes, Olympiakos Pireu și Standard Liege, fiecare cu câte cinci jucători.

Vieira și Haller cer mai mult respect pentru Cupa Africii

Dar sunt și manageri din Premier League care nu au același punct de vedere, precum Patrick Vieira, de la Crystal Palace. Senegalez la origini, fostul campion mondial și european cu naționala Franței va fi lipsit de serviciile a trei jucători: Wilfried Zaha, Cheikhou Kouyate și Jordan Ayew. Cu toate acestea, Vieira a spus că niciodată nu va evita să trimită un fotbalist la Cupa Africii: “Competiția trebuie să fie mai respectată. Este la fel de importantă ca un Campionat European”.

La fel a subliniat și golgeterul actualei ediții din Champions League, ivorianul Sebastian Haller, de la Ajax, autor a zece reușite: “A se sugera că jucătorii ar prefera să rămână la echipele de club este o lipsă de respect față de Africa. A fost întrebat cumva și vreun jucător european? Bineînțeles că voi juca pentru Coasta de Fildeș. Este o onoare”.

După primele două divizii din Franța și Premier League, alte întreceri serios afectate de CAN 2021 sunt prima ligă din Belgia, de unde au plecat 25 de jucători, Serie A, cu 21 de fotbaliști, și Superliga Turciei, cu 20 de jucători. Și Liga 1 va fi reprezentată la Cupa Africii de Nasser Chamed, jucătorul lui Gaz Metan Mediaș, care evoluează pentru naționala din Comore.