Cele mai tari faze de la Cupa Africii! Sistemul 5-5-0 al Egiptului şi gafa anului în arbitraj. Video

Cupa Africii este în plină desfășurare în Camerun. Cu destule vedete de la cluburi mari din Europa, cu dispute echilibrate, dar fără prea multe reușite pe tabela de marcaj.

Un singur joc, cel de deschidere, al naționalei țării gazdă, cu Burkina Faso, a oferit mai mult de un gol. Dar în condițiile în care gazdele au primit două penaltyuri. Spectacolul nu a lipsit însă.

Încă din prima zi am avut parte de momente de referință. La jocul dintre Etiopia și Insulele Capului Verde. Și nu vorbim despre fundașul lui Shamrock Rovers, Roberto Lopes, primul irlandez care evoluează la Cupa Africii. Deși faptul că să joace pentru insulari printr-un mesaj pe LinkedIn nu este tocmai obișnuit.

Meciul în sine a fost unul cu conotații interesante din punct de vedere statistic. Rămasă în 10 încă din minutul 12, Etiopia a pierdut și rămâne fără victorie la Cupa Africii în acest secol. Iar adversarii, supranumiți ”Blue Sharks”, au ”mușcat” și au bifat primul succes în 9 ani.

Nici ziua secundă nu a fost lipsită de lucruri interesante. Ne-a atras atenția, mai întâi, o schimbare efectuată la meciul Senegal – Zimbabwe, din Grupa B.

În care se demonstrează că și-n Africa se poartă prenumele ”interesante”. Captura video de mai jos este elocventă în acest sens.

Apoi, Guinea – Malawi (1-0), meci tranșat prin reușita jucătorului lui Liverpool, Keita, a atras atenția după ce echipa învinsă a avut pe bancă doar 4 rezerve. Căci 13 jucători erau infectați cu Covid-19. Iar la finalul zilei am asistat la debutul jucătorilor din Comoros în această competiție.

Ziua de marți la Cupa Africii a început cu remiza (0-0) deținătoarei trofeului, Algeria, în fața lui Sierra Leone, formație aflată la primul joc la un turneu final din 1996 încoace.

Un meci în care staruri precum Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Yacine Brahimi sau Islam Slimani nu au putut învinge un debutant. Și, rețineți, este prima întâlnire din decembrie 2018 încoace în care Algeria nu marchează.

Eroul din poartă este Mohamed Kamara. Are doar 22 de ani și joacă pentru East End Lions, în țara sa natală. Iar prestațiile din acest meci, , i-au făcut pe unii fani să-l numească ”noul Neuer”.

Desemnat omul meciului, acesta a izbucnit în lacrimi în momentul în care a primit trofeul.

