Cupa Aqua Carpatica reunește elita minifotbalului din România! Turneu special la Vatra Dornei: „Avem cele mai bune echipe din țară!”

Cupa AQUA Carpatica revine în forță și în acest an. se va reuni la Vatra Dornei pentru o competiție de anvergură națională, la care vor participa cele mai bune echipe din țară. Premiile puse în joc sunt uriașe.

Cupa AQUA Carpatica reunește elita minifotbalului românesc: „E o reală sărbătoare națională”

Cupa AQUA Carpatica, ediția 2025, va avea loc în perioada 1-4 mai, în inima Bucovinei. Nova Vita Târgu Mureș și Belfoot Iași, campioana, respectiv vicecampioana României la minifotbal, și-au confirmat prezența la cea de-a XII-a ediție a prestigioasei competiții. Pentru prima dată de când are loc Cupa AQUA Carpatica, partidele se vor juca simultan pe două terenuri: Baza Sportivă Yanis Stadium și cel de la Școala Gimnazială nr. 4 din centrul orașului-stațiune Vatra Dornei, o măsură necesară pentru acomodarea numărului record de 24 de echipe participante.

Organizatorii au anunțat o creștere semnificativă a fondului de premiere, acesta fiind dublat față de ediția trecută. Campioana va primi 20.000 lei de, locul secund 8000 de lei, iar formația de pe treapta a treia a podiumului 5000 de lei. De asemenea, vor fi acordate premii individuale pentru golgheter, cel mai bun jucător, portar și tânăr jucător al turneului. O inovație a acestei ediții este premierea cu 100 de lei a celui mai bun jucător din fiecare meci, după încheierea fazei grupelor.

La fel ca și precedentele trei ediții, turneul este dedicat memoriei celui care l-a inițiat în 2012, omul de afaceri Stelian Chiforescu. Fostul vicepreședinte AQUA Carpatica s-a stins din viață în urmă cu cinci ani.

„Îi salut cu toată prietenia pe toți cei care, sub semnul sportivității, vor participa la competiția noastră. Este o reală sărbătoare națională a minifotbalului și mă bucur că noi suntem cei care o organizăm an de an. Am susținut mereu competițiile de valoare ce sprijină comunitatea locală și nu numai, iar memoria prietenului meu, Stelian Chiforescu, trebuie respectată și prin continuarea acestei întreceri pe care el a inițiat-o în urmă cu 13 ani, acolo, la izvoarele AQUA Carpatica, în fabuloasa Țară a Dornelor”, a declarat

„Vrem să transformăm Cupa într-una internațională”

Organizatorii își doresc ca, în viitorul apropiat, competiția să devină una internațională. „Ajungem ușor-ușor la nivelul pe care ni l-am dorit din totdeauna pentru competiția noastră. Avem cele mai bune echipe din țară și ne dorim ca începând de la edițiile viitoare să transformăm Cupa într-una internațională.

Mă bucur că ne sunt alături și partenerii nostri de la PepsiCo București, precum și campioana și vicecampioana națională, dar și cei mai titrați practicanți ai acestui sport. Mulțumim autorităților locale pentru sprijinul total și sunt convins că genul acesta de eveniment reprezintă o motivație suplimentară și pentru tineri pentru a-și îndrepta atenția către sport și mișcare în aer liber.

Am dublat, practic, în ultimii ani, fondul de premiere și sper într-un adevărat spectacol al fair-play-ului și competitivității la cel mai înalt nivel. Îi așteptăm pe iubitorii acestui adevărat fenomen – minifotbalul, în număr cât mai mare în cele două locații pentru a se bucura de spectacol”, a transmis și Adrian Chiforescu, directorul turneului și brand-manager Valvis Holding.

Ediția din 2024 a Cupei AQUA Carpatica, prima licențiată oficial de Federația Română de Minifotbal, a fost câștigată de Belfoot Iași, urmată de Gemina Cluj-Napoca și Black Hill Vatra Dornei.