Cupa Davis 2025. Spania, fără Carlos Alcaraz! Numărul 1 ATP s-a retras din turneu

ADVERTISEMENT

Cupa Davis, cea mai importantă competiție de final de an în tenisul masculin, se joacă în perioada 18-23 noiembrie. După ce Jannik Sinner a anunțat că nu va fi prezent la turneul din Bologna, și Carlos Alcaraz ar putea fi out. Ibericul are probleme de ordin fizic și este incert.

Lovitură pentru Spania înainte de debutul la Cupa Davis. Carlos Alcaraz, locul 1 ATP, nu va juca la turneul de la Bologna. Acesta are probleme de sănătate și a ales să se recupereze. Mara a confirmat informația vehiculată în ultimele zile.

ADVERTISEMENT

Se retrage Carlos Alcaraz de la Cupa Davis?

Se anunță spectacol total în sala din Bologna. Opt echipe se vor bate pentru trofeu și e greu de spus care este marea favorită. Italia nu se va putea baza pe Jannik Sinner, jucătorul care, în urmă cu doar câteva zile, a câștigat Turneul Campionilor. Peninsularul și-a dorit să se odihnească pe final de an, după un sezon infernal.

Și Spania ar putea primi o lovitură. Deși Carlos Alcaraz a fost convocat, ibericul a acuzat probleme din cauza edemului muscular al bicepsului femural drept. Echipa sa va debuta joi, pe 20 noiembrie, în fața Cehiei.

ADVERTISEMENT

Carlos Alcaraz a primit îngrijiri medicale și în Ibericul a cedat în două seturi și a părut în multe momente ale jocului sub nivelul său optim. Rămâne de văzut dacă va forța participarea la Cupa Davis sau va alege să se pregătească pentru Australian Open.

ADVERTISEMENT

Cum arată echipele la Cupa Davis

Opt echipe se vor duela pentru Bătălia se anunță una încinsă. Europa are șapte reprezentative: Italia, Austria, Franța, Belgia, Spania, Cehia și Germania, iar Argentina este singura națională care nu provine de pe bătrânul continent.

Căpitanii de echipă au anunțat loturile în urmă cu câteva săptămâni, iar jucători de top din clasamentul ATP își vor măsura forțele în sala uriașă din Bologna. Marea surpriză rămâne însă absența Statelor Unite și a Australiei, care nu au obținut bilete în Final 8.

ADVERTISEMENT

ARGENTINA : Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos, Andrés Molteni.

: Francisco Cerúndolo, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos, Andrés Molteni. AUSTRIA : Filip Misolic, Iuri Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Alexander Erler.

: Filip Misolic, Iuri Rodionov, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Alexander Erler. BELGIA : Zizou Bergs, Raphaël Collignon, Alexander Blockx, Sander Gillé, Joran Vliegen.

: Zizou Bergs, Raphaël Collignon, Alexander Blockx, Sander Gillé, Joran Vliegen. FRANȚA : Arthur Rinderknech, John Mpetshi Perricard, Corentin Moutet, Benjamin Bonzi, Pierre Hugues Herbert.

: Arthur Rinderknech, John Mpetshi Perricard, Corentin Moutet, Benjamin Bonzi, Pierre Hugues Herbert. GERMANIA : Alexander Zverev, Jan Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz.

: Alexander Zverev, Jan Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz. ITALIA : Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli, Andrea Vavassori.

: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli, Andrea Vavassori. REPUBLICA CEHĂ: Jiří Lehečka, Jakub Mensík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek.

CEHĂ: Jiří Lehečka, Jakub Mensík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek. SPANIA: Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez, Marcel Granollers.

Programul Cupei Davis:

Marți, 18 noiembrie (17:00): Franța vs Belgia

Miercuri, 19 noiembrie (17:00): Italia vs Austria

Joi, 20 noiembrie (11:00): Spania vs Republica Cehă

Joi, 20 noiembrie (nu înainte de ora 18:00): Argentina vs Germania

Semifinale:

Vineri, 21 noiembrie (17:00): Franța/Belgia vs Italia/Austria

Sâmbătă, 22 noiembrie (13:00): Spania/Rep. Cehă vs Argentina/Germania

Finală

Duminică, 23 noiembrie (16:00)

Favorite la Cupa Davis, ediția 2025

Ediția din acest an a Cupei Davis pare mai echilibrată ca niciodată. Spania părea marea favorită, însă posibila retragere a lui Carlos Alcaraz ar face mult mai greu traseul către titlu, iar cotele oferite de bookmakeri au scăzut considerabil în ultimele ore.

În schimb, țara gazdă Italia este acum văzută cu prima șansă, deși cel mai bine cotat jucător, Jannik Sinner, nu face parte din echipă. Cu siguranță, aportul fanilor din Bologna își va spune cuvântul.