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Opt echipe naționale se luptă, în perioada 24 – 29 noiembrie, pe BolognaFiere Arena, pentru cel mai important trofeu din tenisul pe echipe la masculin: Cupa Davis 2026. Final 8 va propune întâlniri la cel mai înalt nivel, între jucătorii de clasă ai planetei, precum Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti sau Jakub Mensik.

Final 8 al Cupei Davis, live de la Bologna

Finalul de sezon din circuitul tenisului masculin al anului 2026 mai are în calendarul său un singur eveniment. Și ce eveniment! Italia este din nou gazda a Final 8 din Cupa Davis. La Bologna, pe durata a șase zile, națiunile tari din tenisul masculin se luptă pentru titlul de campioană la o veritabilă „Cupă Mondială a tenisului”.

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Cele 8 echipe care râvnesc la marele trofeu sunt: Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Austria, Coreea de Sud, Cehia și Canada. La o primă vedere se observă o absență uriașă: SUA. Cele 8 echipe care vor juca într-un tablou eliminatoriu. Fiecare meci este compus din două meciuri de simplu și, dacă e nevoie de departajare, se dispută și un meci decisiv de dublu. Echipa care ajunge la două victorii merge mai departe.

Programul meciurilor din Final 8 al Cupei Davis

Final 8 al Cupei Davis 2026 de la Bologna debutează marți, 24 noiembrie. Primul sfert de finală este reprezentat de duelul dintre Cehia și Canada, urmat, miercuri, 25 noiembrie, de confruntarea dintre campioana en-titre Italia și Coreea de Sud. Joi, 26 noiembrie, au loc ultimele două sferturi de finală: Marea Britanie – Germania și Austria – Spania. Iată, mai jos, programul pe zile și ore:

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24 noiembrie – Cehia – Canada, ora 17:00

25 noiembrie – Italia – Coreea de Sud, ora 17:00

26 noiembrie – Marea Britanie – Germania, ora 11:00

26 noiembrie – Austria – Spania – nu înainte de ora 18:00

27 noiembrie – Prima semifinală, ora 17:00

28 noiembrie – A doua semifinală, ora 13:00

29 noiembrie – Finala Cupei Davis, ora 16:00

Spania lui Alcaraz și Germania lui Zverev, marile favorite la Bologna, în Cupa Davis

La o primă vedere, două sunt naționalele în pole-position pentru a pune mâna pe „Salatiera de argint”. E vorba de Spania lui Carlos Alcaraz (3 ATP) și de Germania liderului mondial Alexander Zverev. Vorbim de doi jucători în mare formă. Ei vin la Bologna cu două echipe extrem de solide. Interesant este faptul că Spania – Germania nu poate fi finala de la Final 8 al Cupei Davis. Cele două echipe pot să joace maxim în faza careului de ași.

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Loturile celor 8 echipe calificate în Final 8 Cupa Davis:

Cehia : Jiri Lehecka (14 ATP), Jakub Mensik (15 ATP), Tomas Machac (60 ATP), Patrik Rikl (40 ATP – dublu), Adam Pavlasek (36 ATP – dublu).

: Jiri Lehecka (14 ATP), Jakub Mensik (15 ATP), Tomas Machac (60 ATP), Patrik Rikl (40 ATP – dublu), Adam Pavlasek (36 ATP – dublu). Canada : Felix Auger-Aliassime (17 ATP), Liam Draxl (165 ATP), Duncan Chan (470 ATP), Alexis Galarneau (190 ATP), Keegan Rice (1103 ATP).

: Felix Auger-Aliassime (17 ATP), Liam Draxl (165 ATP), Duncan Chan (470 ATP), Alexis Galarneau (190 ATP), Keegan Rice (1103 ATP). Italia : Flavio Cobolli (6 ATP), Luciano Darderi (21 ATP), Lorenzo Musetti (27 ATP), Andrea Vavassori (7 ATP – dublu), Simone Bolelli (10 ATP – dublu).

: Flavio Cobolli (6 ATP), Luciano Darderi (21 ATP), Lorenzo Musetti (27 ATP), Andrea Vavassori (7 ATP – dublu), Simone Bolelli (10 ATP – dublu). Coreea de Sud : Kwon Soonwoo (156 ATP), Chung Hyeon (607 ATP), Park Uisung (806 ATP), Hong Seongchan (800 ATP), Nam Jisung (dublu).

: Kwon Soonwoo (156 ATP), Chung Hyeon (607 ATP), Park Uisung (806 ATP), Hong Seongchan (800 ATP), Nam Jisung (dublu). Marea Britanie : Arthur Fery (32 ATP), Cameron Norrie (52 ATP), Henry Patten (2 ATP – dublu), Neal Skupski (3 ATP – dublu).

: Arthur Fery (32 ATP), Cameron Norrie (52 ATP), Henry Patten (2 ATP – dublu), Neal Skupski (3 ATP – dublu). Germania : Alexander Zverev (1 ATP), Jan-Lennard Struff (39 ATP), Yannick Hanfmann (67 ATP), Kevin Krawietz (11 ATP – dublu), Tim Putz (12 ATP – dublu).

: Alexander Zverev (1 ATP), Jan-Lennard Struff (39 ATP), Yannick Hanfmann (67 ATP), Kevin Krawietz (11 ATP – dublu), Tim Putz (12 ATP – dublu). Austria : Jurij Rodionov (121 ATP), Lukas Neumayer (153 ATP), Joel Schwarzler (169 ATP), Neil Oberleitner (13 ATP – dublu), Lucas Miedler (16 ATP – dublu).

: Jurij Rodionov (121 ATP), Lukas Neumayer (153 ATP), Joel Schwarzler (169 ATP), Neil Oberleitner (13 ATP – dublu), Lucas Miedler (16 ATP – dublu). Spania: Carlos Alcaraz (3 ATP), Rafael Jodar (10 ATP), Daniel Mérida (42 ATP), Pedro Martinez (119 ATP), Marcel Granollers (6 ATP – dublu).

Cum arată cotele la pariuri în Cupa Davis 2026, Final 8

Fără îndoială, parcursul Italiei pe teren propriu va fi de urmărit cu atenție. în 2023, 2024 și 2025 și pot deveni campioane pentru al patrulea an consecutiv. Reamintim că, în ediția trecută, Italia a învins Spania cu 2-0 în finală. Gazdele au acum o mare problemă: nu se bazează pe Jannik Sinner (2 ATP). În aceste condiții, pentru a repeta performanța din 2025, italienii au o cotă de 5,50. Favoriți sunt Alcaraz & co. cu o cotă de 1,90, iar apoi urmează Germania liderului ATP, Alexander Zverev, cu o cotă de 3,50.

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Topul favoritelor la pariuri pentru a câștiga Cupa Davis 2026:

Spania: 1,90 Germania: 3,50 Italia: 5,50 Cehia: 5,50 Canada: 15,00 Marea Britanie: 17,00 Austria: 50,00 Coreea de Sud: 70,00

Vezi Live blog Cupa Davis 2026, Final 8, pe FANATIK. Actualizări, rezultate, program

De marți, 24 noiembrie, de când debutează Final 8 al competiției, până duminică, 29 noiembrie, când în BolognaFiere Arena se joacă marea finală, FANATIK vă ține la curent cu rezultatele și toate informațiile din jurul turneului. Cu siguranță că vor exista momente tari, faze spectaculoase și declarații ale eroilor implicați în turneu. Totul va fi pe site-ul nostru!