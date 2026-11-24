Opt echipe naționale se luptă, în perioada 24 – 29 noiembrie, pe BolognaFiere Arena, pentru cel mai important trofeu din tenisul pe echipe la masculin: Cupa Davis 2026. Final 8 va propune întâlniri la cel mai înalt nivel, între jucătorii de clasă ai planetei, precum Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti sau Jakub Mensik.
Finalul de sezon din circuitul tenisului masculin al anului 2026 mai are în calendarul său un singur eveniment. Și ce eveniment! Italia este din nou gazda a Final 8 din Cupa Davis. La Bologna, pe durata a șase zile, națiunile tari din tenisul masculin se luptă pentru titlul de campioană la o veritabilă „Cupă Mondială a tenisului”.
Cele 8 echipe care râvnesc la marele trofeu sunt: Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Austria, Coreea de Sud, Cehia și Canada. La o primă vedere se observă o absență uriașă: SUA. Cele 8 echipe care iau startul la Final 8 din Cupa Davis 2026 vor juca într-un tablou eliminatoriu. Fiecare meci este compus din două meciuri de simplu și, dacă e nevoie de departajare, se dispută și un meci decisiv de dublu. Echipa care ajunge la două victorii merge mai departe.
Final 8 al Cupei Davis 2026 de la Bologna debutează marți, 24 noiembrie. Primul sfert de finală este reprezentat de duelul dintre Cehia și Canada, urmat, miercuri, 25 noiembrie, de confruntarea dintre campioana en-titre Italia și Coreea de Sud. Joi, 26 noiembrie, au loc ultimele două sferturi de finală: Marea Britanie – Germania și Austria – Spania. Iată, mai jos, programul pe zile și ore:
La o primă vedere, două sunt naționalele în pole-position pentru a pune mâna pe „Salatiera de argint”. E vorba de Spania lui Carlos Alcaraz (3 ATP) și de Germania liderului mondial Alexander Zverev. Vorbim de doi jucători în mare formă. Ei vin la Bologna cu două echipe extrem de solide. Interesant este faptul că Spania – Germania nu poate fi finala de la Final 8 al Cupei Davis. Cele două echipe pot să joace maxim în faza careului de ași.
Fără îndoială, parcursul Italiei pe teren propriu va fi de urmărit cu atenție. Gazdele au câștigat Cupa Davis în 2023, 2024 și 2025 și pot deveni campioane pentru al patrulea an consecutiv. Reamintim că, în ediția trecută, Italia a învins Spania cu 2-0 în finală. Gazdele au acum o mare problemă: nu se bazează pe Jannik Sinner (2 ATP). În aceste condiții, pentru a repeta performanța din 2025, italienii au o cotă de 5,50. Favoriți sunt Alcaraz & co. cu o cotă de 1,90, iar apoi urmează Germania liderului ATP, Alexander Zverev, cu o cotă de 3,50.
De marți, 24 noiembrie, de când debutează Final 8 al competiției, până duminică, 29 noiembrie, când în BolognaFiere Arena se joacă marea finală, FANATIK vă ține la curent cu rezultatele și toate informațiile din jurul turneului. Cu siguranță că vor exista momente tari, faze spectaculoase și declarații ale eroilor implicați în turneu. Totul va fi pe site-ul nostru!