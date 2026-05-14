„Cupa e egală cu zero dacă pierde titlul”. Verdict dur în direct pentru Universitatea Craiova

Succesul celor de la Craiova în fața lui U Cluj, în finala Cupei României, ar putea să fie umbrit dacă rezultatul confruntării din Bănie o să fie unul defavorabil gazdelor.
Mihai Alecu
14.05.2026 | 13:41
Dănuț Lupu și Adrian Ilie, verdict dur înainte de finala din SuperLiga.
Universitatea Craiova a reușit să o învingă pe U Cluj, la loviturile de departajare, în finala Cupei României de la Sibiu, însă acum cele două formații urmează să se întâlnească duminică în meciul care poate decide lupta pentru titlu din SuperLiga.

Dănuț Lupu a fost foarte ferm și a spus că el consideră că ar fi mai important pentru olteni să câștige campionatul, fiind competiția de o mai mare valoare în comparație cu Cupa României.

„Nu poți să compari un campionat cu Cupa României. La Cupă poți să ai și șansă, în campionat e multă muncă. Sunt atâtea etape. Dacă ne gândim bine, anul ăsta și anul trecut echipele de top și-au dat interesul în Cupă. De când a luat Corvinul și și-au dat seama că pot ajunge în Europa, atunci s-au trezit și restul.

Vreo 10 ani nu a interesat pe nimeni Cupa României. La FCSB a fost mai dificil pentru că erau și în cupele europene, erau în 3 competiții. Anul ăsta cred că i-ar fi plăcut rău lui Gigi Becali să ia trofeul. Dacă pierde campionatul, Cupa e egală cu zero”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Adi Ilie și-a ales favorita pentru duelul dintre Universitatea Craiova și U Cluj

Adrian Ilie a vorbit despre dorința pe care a avut-o înainte de duelul de la Sibiu și a spus că ar fi vrut ca trofeele să se împartă între cele două echipe. „Mi-ar părea rău pentru Craiova să piardă campionatul, înainte de această finală am zis să nu se supere nimeni, să-și împartă trofeele. Aș fi vrut să ia U Cluj Cupa României și Craiova campionatul. De nu știu cât timp nu a fost Craiova așa aproape să ia titlul”, a spus și Adrian Ilie.

Marius Șumudică are încredere în Universitatea Craiova și anunță eventul în Bănie

Șumudică este încrezător că oltenii o să reușească să-și ducă misiunea la capăt și vor triumfa și în campionat, asta după ce au câștigat Cupa României. „E un trofeu câștigat care îi permit să joace în Europa League, clar, dar ar fi tragic, practic este la mâna ei, joacă acasă în fața suporterilor. Eu am fost cred că singurul care am zis că trofeele nu se vor împărți, am spus că se va face eventul. Eu cred că Universitatea Craiova o să ia și campionatul, nu știu dacă acum sau la ultima etapă. Pentru că cu un egal sunt la mâna lor și trebuie să bată în Giulești”, a conchis și Marius Șumudică.

