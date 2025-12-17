Cupa Mondială 2026, cea mai bogată din istorie! Câți bani va câștiga România dacă se califică la turneul final din SUA, Mexic și Canada

ADVERTISEMENT

Reunit înaintea finalei Cupei Intercontinentale de la Doha, Qatar, consiliul FIFA a aprobat, miercuri, o contribuție financiară record pentru Cupa Mondială din 2026: 727 de milioane de dolari, cu 50% mai mult față de Qatar 2022. Suma va fi distribuită echipelor naționale participante la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Ce premii sunt la Cupa Mondială 2026

Cea mai mare parte – 655 de milioane de dolari, cu o creștere cu 50% față de ediția precedentă – va fi distribuită sub formă de premii în bani către cele 48 de reprezentative, după cum urmează:

Campioana: 50 de milioane de dolari

Locul 2: 33 de milioane de dolari

Locul 3: 29 de milioane de dolari

Locul 4: 27 de milioane de dolari

Locul 5-8: 19 milioane de dolari

Locul 9-16: 15 milioane de dolari

Locul 17-32: 11 milioane de dolari

Locul 33-48: 9 milioane de dolari

În plus, fiecare echipă calificată va primi 1,5 milioane de dolari pentru a acoperi costurile de pregătire. Aceasta înseamnă că tuturor asociațiilor membre participante li se vor garanta cel puțin 10, 5 milioane de dolari.

Ce sumă are garantată România dacă se califică

Astfel, în cazul în care și, ulterior, pe învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în conturile FRF vor intra cel puțin 10,5 milioane de dolari. Premiile cresc, însă, în funcție de performanțele obținute. De altfel, Cupa Mondială 2026 va avea cele mai mari premii din istoria turneelor finale.

În cazul în care România va ieși câștigătoare din meciurile programate în martie, . Acolo se află deja SUA, Australia și Paraguay.

Cum arată grupele Cupei Mondiale 2026