Cupa Mondială 2026, cu sau fără Lionel Messi? Răspunsul starului argentinian îi pune pe jar pe fani

Superstarul argentinian a scris istorie pentru trupa catalană și este considerat de mulți ca fiind printre cei mai buni jucători din istorie, iar acum spune că vrea să se întoarcă în Barcelona.

Leo Messi, nostalgic în momentul în care a vorbit despre Barcelona. Ce a spus despre Cupa Mondială din 2026

Leo Messi a scris istorie la FC Barcelona, echipă cu care a câștigat peste 30 de trofee, și a postat momentul pe rețelele sociale. Atacantul argentinian a vorbit despre dorința pe care o are să se întoarcă în orașul catalan pentru a locui cu familia, în viitor.

„Chiar vreau să revin la stadionul Nou Camp când o să fie gata, pentru că de când am plecat la PSG nu am reușit să fac asta. Nu am fost nici pe Montjuic. O să fie ceva special, sunt convins. Chiar ne este dor de Barcelona, mie, familiei, discut cu soția și spunem mereu că ne lipsește. Există dorința de a ne întoarce, da. Avem o casă, avem tot, e ceea ce ne dorim.

Încă mă uit la Barcelona, da, da. Văd meciurile și rezultatele când pot. Chiar îmi lipsesc momentele de la Barcelona. Poate că mă bucur mai mult acum decât când eram acolo. Atunci jucam meci după meci și mereu mă gândeam la următoarea partidă. Iubirea din partea suporterilor este incredibilă. Asta îmi provoacă nostalgie”, a spus Leo Messi pentru .

Cupa Mondială, fără Leo Messi? Condiția ca argentinianul să meargă la turneul final

Leo Messi a mai vorbit și despre participarea la Cupa Mondială: „Sunt nerăbdător în așteptarea Cupei Mondiale. Nu vreau însă să fiu o povară, vreau să mă simt bine fizic, să fiu sigur că pot să ajut și să aduc o contribuție grupului. O să văd de la zi la zi cum mă simt, dacă sunt bine fizic și suficient de bun să particip la Cupa Mondială”.

Argentina a reușit calificarea la turneul ce va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic, reușind să termine pe locul 1 în preliminariile din America de Sud.

Variantă surprinzătoare de transfer pentru Leo Messi

Campionatul din Statele Unite se oprește în luna decembrie, iar pentru a avea o formă fizică la nivel ridicat Leo Messi și-ar dori să joace în acel timp. Fotbalistul sud-american ar fi încercat să se transfere în Arabia Saudită, dar mutarea a picat pentru că asiaticii vor doar un transfer definitiv al acestuia și nu un împrumut pe termen scurt.

a scris o pagină importantă de istorie, Galatasaray. Turcii ar fi de acord să-l ia sub formă de împrumut pe Leo Messi de la Inter Miami pentru 4 luni și să-i achite salariul pe toată durata aceasta. Acum rămâne de văzut dacă jucătorul va dori să se întoarcă în Europa și să joace pentru formația din Istanbul.