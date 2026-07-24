Cupa Mondială 2026 le-a dublat numărul! Ce s-a întâmplat la competiția care s-a terminat cu victoria Spaniei

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Cupa Mondială din 2026 a adus pe teren o concentrație de veterani care nu s-a mai întâlnit până acum. În cele 22 de ediții precedente, doar șapte fotbaliști jucaseră cel puțin un meci de Cupă Mondială, după ce împliniseră 40 de ani.

Numărul fotbaliștilor peste 40 de ani, care au evoluat la Mondiale, s-a dublat

Acum însă, într-un singur turneu final, au intrat în acest grup alte șapte persoane, astfel încât grupul veteranilor a crescut de la șapte la paisprezece, dublându-se efectiv. Guillermo Ochoa (Mexic), Luka Modric (Croația), Edin Dzeko (Bosnia), Manuel Neuer (Germania), Vozinha (Capul Verde) și Fernando Muslera (Uruguay).

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Portarul din Capul Verde a fost cel mai în vârstă dintre jucătorii de câmp, în timp ce goal-keeperul uruguayan a ajuns la 40 de ani, chiar în timpul competiției de peste Ocean, unde a avut însă o evoluție slabă, fiind unul dintre principalii vinovați de eliminarea echipei sale.

El Hadary a jucat la 45 de ani și 161 de zile

Cei șapte s-au alăturat lui Essam El Hadary, Faryd Mondragón, Roger Milla, Pat Jennings, Peter Shilton, Dino Zoff și Ali Boumnijel, singurii care au depășit anterior această barieră. El Hadary păstrează recordul absolut: a jucat pentru Egipt în 2018, la vârsta de 45 de ani și 161 de zile.

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Ar fi putut fi chiar opt fotbaliști peste 40 de ani dacă Craig Gordon ar fi jucat. Portarul scoțian a fost selecționat la vârsta de 43 de ani, dar nu a prins niciun minut.

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Yamal nu l-a putut depăși pe Pele

La polul opus, finala Cupei Mondiale din 2026 i-a plasat pe Lamine Yamal și . Lamine a făcut acest lucru la 19 ani și 6 zile, în timp ce Cubars avea 19 ani și 178 de zile.

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Clasamentul all-time este condus de Pelé, care a jucat în finala din 1958 la vârsta de 17 ani și 249 de zile, și italianul Giuseppe Bergomi, care avea 18 ani și 201 zile în 1982.

Cel mai tânăr fotbalist care a jucat vreodată la un turneu final mondial rămâne nord-irlandezul Norman Whiteside, care a făcut acest lucru la 17 ani și 41 de zile. El jucase doar două meciuri la nivel de club (Manchester United) când a fost convocat pentru Campionatul Mondial din 1982. Acolo a evoluat împotriva Iugoslaviei (0-0). Nu a marcat, dar a primit un cartonaș galben, fiind cel mai tânăr jucător care a primit un cartonaș la un CM.