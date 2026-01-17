Cupa Mondială 2026 riscă să fie un dezastru din cauza lui Donald Trump! Deciziile președintelui american care pot arunca în aer totul

ADVERTISEMENT

Cupa Mondială va fi organizată în vara acestui an de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Este pentru prima dată în istorie când această competiție are loc în trei țări. Deși din punct de vedere al infrastructurii și organizării propriu-zise toată lumea se așteaptă la un succes colosal al competiției, există mai multe motive de natură geopolitică ce pot conduce către temerea, foarte plauzibilă, că turneul final ar urma să fie un dezastru de proporții epocale.

Donald Trump creează tensiuni uriașe între Statele Unite, Canada și Mexic

În primul rând, președintele american întreține constant, deja de destul de mult timp, o stare conflictuală între americani și vecinii lor, alături de care urmează să organizeze Cupa Mondială din 2026. După cum se știe deja destul de bine, în urmă cu doar câteva luni Trump a vorbit deschis, în mai multe rânduri, în spațiul public despre dorința sa de a anexa Canada și de a face din această țară parte integrantă a SUA, respectiv al 51-lea stat american.

De asemenea, un alt fapt arhicunoscut la nivel mondial este acela că liderul de la Casa Albă este cel mai mare luptător împotriva migrației spre State dinspre Mexic, el fiind cel care a lansat în urmă cu mai mulți ani, în timpul primului său mandat, ideea conform căreia la granița dintre cele două țări ar trebui să fie ridicat un zid uriaș, tocmai pentru ca acest fenomen să fie stopat.

În plus, a declarat în mai multe rânduri că ar trebui ca persoanele care vor trece în mod fraudulos frontiera ar trebui să fie chiar împușcate de către ofițerii americani prezenți acolo.

Mexicul și Columbia ar risca să fie vizate în viitorul apropiat de operațiuni militare americane, cum s-a întâmplat recent în Venezuela

Mai mult, recent, , în spațiul public american a început să se discute tot mai mult despre , dar și în Cuba și Columbia, cea din urmă fiind o altă națională calificată la Cupa Mondială din 2026, acolo unde a picat în grupă cu Portugalia, Uzbekistan și una dintre câștigătoarele meciurilor de baraj.

Bineînțeles că motivul, cel puțin cel invocat de Trump, în acest sens este constituit de traficul de droguri de mare risc ce se face în mod tradițional, istoric deja, din aceste țări spre Statele Unite.

În plus, revenind la relațiile dintre SUA, Canada și Mexic, Donald Trump a făcut o nouă declarație controversată. El a spus că acordul comercial dintre aceste state este „irelevant” pentru americani. Bineînțeles o chestiune care nu are cum să le pice vecinilor și partenerilor SUA pentru organizarea turneului final din această vară.

Iranul stă pe un butoi cu pulbere, americanii ar putea interveni și acolo

Este vorba, din nou, despre o națională calificată la Cupa Mondială 2026. Iranienii se vor duela în vară în Grupa G cu Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. La Teheran se desfășoară deja de săptămâni bune proteste extrem de violente cu scopul înlăturării conducerii teocrate a țării și înlocuirii ei cu fosta monarhie din Iran.

Instituțiile de forță ale statului iranian au ordonat ca manifestațiile să fie reprimate în mod violent și astfel până în prezent se estimează că Astfel, se pune problema ca SUA să intervină și acolo pentru a asigura un transfer cât de cât în condiții normale de putere, pentru ca această revoluție iraniană care se întrevede să se încheie cu succes.

După cum se știe deja destul de bine, Iranul reprezintă un dușman deja istoric al americanilor. Regimul de la Teheran este unul dintre cei mai importanți aliați ai lui Vladimir Putin în războiul dintre Rusia și Ucraina, alături de China și Coreea de Nord. În plus, în ultimii ani au existat mai multe momente în care s-a vorbit deschis despre posibilitatea deschiderii unui război direct între cele două state.

De exemplu, pe data de 3 ianuarie 2020, generalul iranian Qasem Soleimani a fost ucis în timpul unui raid aerian american desfășurat pe Aeroportul Internațional din Bagdad și ordonat chiar de către Donald Trump, președintele SUA și la acel moment.

Donald Trump vrea în continuare să anexeze Groenlanda, teritoriu care aparține de Danemarca

Naționala daneză ar putea de asemenea să participe la Cupa Mondială 2026. Nordicii au ratat calificarea directă la turneul final, după ce au încheiat pe locul 2 în grupa din preliminariile europene. Totuși, din această postură ei vor disputa în luna martie, asemenea României, semifinala barajului pentru calificarea la competiția supremă din fotbalul mondial.

Danemarca pornește drept favorită în duelul cu Macedonia de Nord. În cazul în care vor învinge, nordicii vor juca în finala barajului cu învingătoarea dintre Cehia și Irlanda. Așadar, se poate spune că există șanse destul de mari ca danezii să ajungă în cele din urmă la Mondial, chestiune care bineînțeles că ar putea să genereze noi probleme pe tărâm american, bineînțeles în contextul explicat anterior, referitor la

Una dintre cele mai mari probleme rămâne cea a vizelor: inclusiv Brazilia ar avea de suferit

Nu în ultimul rând, administrația Trump a anunțat recent că a decis să oprească acordarea vizelor pentru Statele Unite pentru cetățeni din nu mai puțin de 75 de țări. Dintre acestea, 15 au naționalele calificate la Cupa Mondială. Ceea ce înseamnă că, dacă lucrurile se vor menține pe această traiectorie, fanii respectivi nu vor putea să își încurajeze favoriții de la fața locului, la meciurile disputate pe pământ american bineînțeles.

Este vorba despre Brazilia, Maroc, Haiti, toate făcând parte din Grupa C alături de Scoția, Algeria, Insulele Capului Verde, Columbia, Coasta de Fildeș, Egipt, Ghana, Iran, Iordania, Senegal, Tunisia, Uruguay și Uzbekistan. Este de așteptat ca Departamentul de Stat din SUA să oficializeze această decizie pe data de 21 ianuarie, informează